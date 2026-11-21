Salvaguardare la Terra dalle conseguenze dei cambiamenti climatici è una responsabilità che non possiamo più rimandare. L’estate scorsa lo ha dimostrato: ci sono state migliaia di vittime per le conseguenze dei cambiamenti climatici in Europa, con l’Italia tra i Paesi più colpiti. Alla COP31, conclusa da poco, la soglia prevista di 1,5°C è vicina, se non già superata. Alla luce di ciò servono impegni vincolanti per gli Stati: come il graduale abbandono dei combustibili fossili e tassazione dei grandi inquinatori. Interris.it ha parlato di questi temi con la dottoressa Simona Abbate, Campaigner Clima & Energia di Greenpeace Italia.

L’intervista

Dottoressa Abbate, qual è la sfida principale che la COP31 ci deve consegnare per tradurre gli impegni climatici in azioni concrete e verificabili?

“La sfida principale è ormai chiara a tutti. Dopo l’estate che abbiamo trascorso anche nel nostro Paese, il cambiamento climatico è diventato pervasivo nella vita di ciascuno di noi. In tutta Europa abbiamo contato oltre 50mila morti, e l’Italia è il Paese più colpito. Alla luce della COP31 occorre impegnarsi per mantenere vivo l’obiettivo di 1,5°C di riscaldamento, e questo richiede molto più di singoli impegni volontari. Non servono promesse vaghe”.

Quali sono le priorità che Greenpeace ritiene fondamentali per accelerare la transizione energetica e abbandonare i combustibili fossili?

“Greenpeace chiede impegni concreti, limitazioni chiare per tutti gli Stati e un phase out (eliminazione graduale ndr) immediato. Chiediamo anche la costituzione di fondi per sostenere le vittime del cambiamento climatico. Per noi, ad esempio, l’impegno preso dall’Europa sull’obiettivo 2035 per la transizione dai combustibili fossili non può restare volontario: non possiamo continuare con scelte volontarie”.

Gli Stati devono assumere impegni chiari.

“Esattamente. Gli Stati devono essere vincolati al phase out dei combustibili fossili e impegnarsi a non costruire nuove centrali a carbone e a gas, né a prolungare l’energia nucleare. Altrimenti il mondo supererà la soglia di 1,5°C. L’unica soluzione concreta è dunque il phase out, insieme al riconoscimento della responsabilità dell’industria fossile e dei grandi inquinatori, che devono pagare per gli impatti causati. La priorità è mantenere vivo l’obiettivo di 1,5°C e rispettare l’accordo di Parigi, non con promesse vaghe, ma imponendo un vincolo di emissione”.

La finanza climatica e ambientale è un tassello fondamentale.

“Sì. Un altro impegno fondamentale riguarda la finanza climatica e ambientale. In particolare, è necessario tassare l’industria del petrolio e del gas, secondo il principio del make polluters pay: chi ha inquinato di più ha una responsabilità e deve pagare. Si tratta nella maggior parte dei casi di aziende, non di persone fisiche. Questi fondi vanno utilizzati per misure di adattamento e mitigazione e per incentivare la transizione energetica”.

C’è una responsabilità storica.

Certo. Anche Greenpeace Italia, già l’anno scorso e ancora quest’anno, spinge per emendamenti alla Legge di Bilancio che tassino queste industrie. Hanno una responsabilità storica: già dagli anni Settanta sapevano che le loro attività avrebbero compromesso il clima e aumentato la temperatura media del pianeta. È lì che bisogna reperire i fondi per la transizione, la mitigazione e soprattutto l’adattamento. Questa è una responsabilità enorme, in un anno critico: siamo alla soglia di 1,5°C e stiamo per superarla. Alcuni report sostengono anzi che l’abbiamo già oltrepassata. Occorre decidere come si supererà quel limite e quando vi si rientrerà, cioè in quanto tempo verrà riassorbito l’overshoot”.

Quali responsabilità spettano oggi ai grandi della Terra per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici? Che auspici nutrite per il futuro?

“I grandi della Terra hanno una responsabilità enorme, perché stanno decidendo il futuro della specie umana: se restare nei limiti dell’accordo di Parigi o superarli, e se riconoscere o meno le proprie responsabilità. L’intervento del segretario generale Guterres è stato molto chiaro ed esplicito, una dichiarazione forte nel riconoscere le responsabilità e nel chiedere di affrontare la crisi climatica riportando giustizia climatica e sociale e rispettando l’accordo di Parigi. Ci auguriamo che i grandi della Terra siano all’altezza e partecipino consapevoli del fatto che le loro scelte ricadranno sulla vita delle persone”.