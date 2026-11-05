Don Raffaele Aprile: “Il dolore offerto diventa luce per gli altri”

Dalle ferite personali della sofferenza e della solitudine alla scoperta di una speranza concreta capace di illuminare i momenti più bui. Nel suo libro “Oltre il buio la luce. Alla scuola della Sacra Famiglia“, don Raffaele Aprile, rettore del Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, intreccia testimonianza di vita, preghiera e poesia per offrire una guida vicina alla quotidianità di ogni famiglia. Attraverso il ritorno all’essenzialità della casa di Nazareth e la profonda devozione alla Madonna delle Lacrime di Siracusa, l’autore propone una fede che non anestetizza il dolore, ma insegna ad attraversarlo insieme, riscoprendo la bellezza di un Dio che cammina al nostro fianco e una santità che si impara amando proprio dentro le difficoltà di ogni giorno.

L’intervista

Don Raffaele, da dove nasce prima di tutto questo cammino di fede e come è venuta l’idea di scrivere “Oltre il buio la luce”?

“Il libro nasce dal mio cuore di sacerdote, un cuore che, come quello di tutti, ha conosciuto la sofferenza e le difficoltà della vita, ma che non si è mai lasciato vincere dallo scoraggiamento. Ho trovato la mia forza nella preghiera, nella fiducia in Dio e, in modo particolare, nell’affidamento alla Madonna delle Lacrime di Siracusa, che mi ha sostenuto nei momenti più complessi. Non ho voluto offrire un trattato di teologia per pochi dotti, ma un percorso semplice per tutti, nutrito di fede viva e di umanità concreta, che tocca le corde profonde della vita familiare e cristiana. Il mio linguaggio vuole essere semplice, pacato e diretto, a volte anche poetico. Ho voluto infatti arricchire i capitoli con alcune mie poesie che raccontano i sogni, la natura e le emozioni del quotidiano, per dare al cammino un ritmo più agile e meditativo”.

Quale esigenza ha avvertito nel cuore per sentire il bisogno di scrivere queste pagine?

“Ho sentito il bisogno di scrivere non per aggiungere un altro libro sugli scaffali, ma perché il dolore, quando è vissuto, chiede di diventare dono. Se resta chiuso dentro diventa veleno, ma se viene offerto diventa luce per gli altri. Questo testo nasce in un periodo in cui il buio per me non era una metafora letteraria, ma la mia quotidianità: ho conosciuto la solitudine, l’amarezza di sentirmi giudicato, la fatica di sorridere quando dentro avresti solo voglia di piangere. Ho conosciuto la tentazione di dire: ‘Signore, dove sei?’, una domanda che credo in molti ci siamo posti più volte”.

Il suo libro unisce la testimonianza personale, la preghiera e la poesia. Come possono i lettori, oggi spesso sopraffatti dalle preoccupazioni quotidiane, riscoprire la presenza e l’amore di Dio?

“Scrivendo questo libro ho capito che Dio non ci toglie subito dal buio, ma ci insegna a camminare nel buio tenendoci per mano. Il sottotitolo è un invito a metterci alla ‘scuola della Sacra Famiglia’. Ho scelto Maria, Giuseppe e Gesù come compagni di cammino perché ne avevo bisogno io per primo: noi sacerdoti a volte rischiamo di parlare di famiglia senza averne vissuta una nostra, e io ho sentito la necessità di “tornare a casa” a Nazareth”.

Perché proprio la Sacra Famiglia come modello per le famiglie d’oggi?

“La Sacra Famiglia è l’unica famiglia della storia dove tutto è perfetto eppure tutto è difficile. È una famiglia divina, sì, ma profondamente umana, ferita e precaria come le nostre. Maria era una ragazzina incinta che ha dovuto affrontare il giudizio del paese; Giuseppe un uomo giusto che ha visto crollare i suoi progetti e ha dovuto imparare a fidarsi di un sogno; Gesù è nato in una stalla perché non c’era posto per loro, sperimentando fin da subito il rifiuto, seguito poi dall’esilio da profughi in Egitto, da trent’anni di lavoro nascosto e persino dall’angoscia di smarrire un figlio per tre giorni a Gerusalemme, fino alla croce. Questa famiglia ci insegna prima di tutto l’arte di custodire: Maria non capiva tutto subito, non aveva risposte pronte, ma custodiva le cose meditandole nel cuore. Quante famiglie oggi scoppiano perché si urla e ci si accusa senza saper custodire il dolore? Maria ci insegna che certe cose si capiscono solo col tempo, tenendole nel cuore e portandole a Dio”.

Quali sono i desideri principali che spera di realizzare attraverso questa lettura?

“Il desiderio che porto nel cuore è duplice. Primo: vorrei che chi legge non si senta più solo. Vorrei che una mamma che ha perso un figlio, un giovane senza lavoro, un ammalato in ospedale, un sacerdote scoraggiato o un papà separato, leggendo queste pagine dicano: ‘Allora non sono l’unico a sentirmi così. Se un prete ha vissuto questo, posso rialzarmi anch’io’. Secondo: vorrei consegnare un messaggio racchiuso nel titolo. Il buio non è negato o cancellato, ma attraversato. La fede cristiana non è un anestetico che toglie il dolore, ma è una compagnia che ti permette di attraversarlo”.

Ma come si fa a riconoscere la presenza di Dio quando si fa fatica a sentirlo?

“Vi confesso che ci sono giorni in cui anch’io non lo sento, ma ho imparato a distinguerlo. Dio non si riconosce sempre dall’emozione; a volte si riconosce dall’ostinazione con cui continui ad amare nonostante tutto. Se ancora ami, se ancora perdoni, se ancora ti alzi al mattino per fare del bene, quello è già Dio che agisce in te”.

Nel libro dedica un capitolo intero alla Madonna delle Lacrime di Siracusa. Che significato ha questo pianto per chi soffre?

“A Maria devo tutto: se sono sacerdote e se sono ancora in piedi lo devo a lei. L’incontro con la Madonna delle Lacrime a Siracusa mi ha salvato. A differenza di Lourdes o Fatima, a Siracusa Maria non parla: piange per quattro giorni. E il pianto a volte dice più di mille parole. Una madre piange quando ha già detto tutto e i figli non ascoltano, o quando li vede farsi del male da soli. Piange per i peccati del mondo, ma anche per le nostre piccole sofferenze quotidiane. Quando sei ferito hai bisogno di due cose: che qualcuno pianga con te e che qualcuno ti insegni di nuovo a sorridere. Maria fa entrambe le cose. Prima piange con te, facendoti sentire compreso: il tuo dolore condiviso diventa così un dolore dimezzato.”

In conclusione, a chi si rivolge questo libro e chi dovrebbe essere il suo primo lettore?

“Penso che possa leggerlo chiunque e che sia uno strumento utile nella vita quotidiana di tutti, dai ragazzi agli anziani, dai padri ai nonni, sia per i laici sia per i religiosi. Perché alla scuola di Nazareth si impara una lezione fondamentale: la santità non consiste nell’essere una famiglia senza problemi, ma nell’essere una famiglia che sa amare dentro i problemi”.