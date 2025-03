Disturbi alimentari: 11 regole per conoscerli e affrontarli

I disturbi dell’alimentazione, soprattutto l’anoressia, sono in netto aumento, non solo nelle ragazze (nelle quali comunque rimane una netta prevalenza del fenomeno), ma anche nei maschi. Per affrontare questo genere di problema con i minori, bisogna sottolineare l’urgenza di saperne di più su un tipo di disturbo che, ahimè, non è più territorio esclusivo dell’universo femminile, ma sta cominciando a presentarsi anche tra gli maschi. Una prima precisazione importante da fare riguarda la fascia di età in cui si collocano i disturbi dell’alimentazione. Quando essi si presentano nel corso dell’infanzia, essi esprimono una difficoltà che il bambino ha con l’ambiente in cui vive.

I bambini

Ad esempio, il rifiuto del cibo da parte del bambino/a molto piccolo rappresenta spesso una reazione specifica ad un atteggiamento materno poco rispettoso nei confronti dei suoi ritmi, eccessivamente autoritario o ansioso; il vomito ricorrente costituisce, invece, una tipica risposta psicosomatica del bambino/a ad un conflitto presente nella coppia genitoriale, a dissidi familiari molto intensi, ad una difficoltà a distaccarsi dalla madre o ad una situazione di disagio emotivo che il piccolo/a non riescono ad esprimere con altre modalità; mentre un impulso irresistibile ad alimentarsi, per certi versi avvicinabile alla bulimia dei soggetti adulti, può essere ricondotto alla presenza di nuclei depressivi.

Gli adolescenti

Nell’adolescente, poi, i disturbi alimentari possono rappresentare sia una continuazione di analoghi antecedenti nell’infanzia, sia legarsi ad uno specifico momento evolutivo. In quest’ultimo caso, il rifiuto del cibo è una specifica modalità dell’adolescente maschio e/o femmina di “protestare”, affermando la propria identità e i propri principi, un po’ come un leader politico vecchio stampo che digiuna per sostenere un’ideologia contrastata. Del resto, è tipica dell’adolescenza, l’adesione massiccia a teorie filosofiche e politiche: un rifugiarsi nelle idee per riuscire a controllare meglio le pulsioni “impazzite” del corpo, proprio come dei “giovani asceti”. E’ importante, comunque, non sottovalutare tali atteggiamenti, soprattutto per stabilire se essi rappresentino solo la difficoltà di un momento o se, invece, abbiano un significato più profondo.

Regole