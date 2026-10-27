Diletta Cappannini, tra cinema e fede: l’arte come viaggio verso la propria Itaca

Un viaggio tra cinema, letteratura e spiritualità, con la giovane regista, attrice e scrittrice Diletta Cappannini per ripercorrere le tappe della sua vocazione artistica e i successi del suo secondo cortometraggio, “Agatha“. Tratto dalla raccolta di racconti Fantasia Reale, il film breve ha già conquistato premi internazionali unendo la tensione del thriller a una profonda indagine umana. Nel dialogo, l’autrice riflette sull’importanza di recuperare le relazioni autentiche in una società frenetica e sul ruolo centrale della fede, intesa come costante fonte d’ispirazione e vera “Itaca” a cui fare ritorno attraverso l’arte.

L’intervista

Partiamo da una domanda basilare ma fondamentale per conoscerti: chi è oggi Diletta Cappannini?

“Potrei rispondere ‘Nessuno’, per citare qualcuno ben più grande di me come Ulisse. È una definizione che trovo appropriata: non sono proprio agli inizi, ma a 28 anni, con un percorso complesso e articolato, non sono ancora arrivata alla mia Itaca. La sogno, la immagino e combatto ogni giorno per raggiungerla. Quindi sì, sono nessuno, ma cerco di essere ogni giorno regista, attrice, scrittrice e poetessa. Se mi riesca bene o meno spetta a voi dirlo: io ci metto tutto il mio impegno, con la benedizione di Dio, cercando di farmi sempre più forza e coraggio”.

Come nasce in te la vocazione verso il mondo dell’arte, dal lavoro di attrice fino alla regia e alla scrittura?

“Penso sia nata insieme a me. Non sarei stata adatta a fare nessun altro lavoro. E sottolineo la parola lavoro: è un’attività che non comincia e non finisce tra le 8 e le 17. Non stacchi mai la testa perché non spegni mai il cuore e il cervello che crea, elabora e pensa. Non c’è mai un vero relax per una mente iper-creativa. Questa chiamata è nata con le mie ossa, le mie vene e la mia anima; non ho mai avuto un’alternativa”.

Il tuo amore per il cinema ha radici profonde: da giovanissima andavi spesso al cinema da sola. Cosa rappresentava per te quel grande schermo?

“La sala cinematografica era semplicemente il mio habitat naturale, come la giungla per la tigre o i ghiacci per l’orso polare. Andavo al cinema ad orari improbabili, magari alle due o tre del pomeriggio, a vedere film non propriamente pop, ritrovandomi praticamente sola davanti a quel grande schermo. Lì dentro potevo sognare e vivere quel sogno con il corpo, la mente e l’anima. Quello era e resterà sempre il mio ambiente ideale”.

Attraverso i tuoi progetti passi con naturalezza da un ruolo all’altro. Quali personaggi ti hanno segnato di più?

“Il ruolo che mi ha segnato maggiormente è quello interpretato in Input, il primo cortometraggio che ho scritto, diretto e interpretato, con la cura tecnica del mio socio Guglielmo Sergio. Lì affrontavamo un tema pesante come la depressione, che ha richiesto un’immersione totale in quella dinamica emotiva. Un altro ruolo fondamentale è stato quello di Dorotea Colonna in Agatha, il mio secondo corto: in quel caso è stato molto divertente sia dirigere che interpretare un personaggio oggettivamente simpatico”.

Parliamo proprio del corto Agatha, una storia tra thriller, dramma e ombra racchiusa in poco più di 15 minuti. Come nasce questo progetto?

“Agatha nasce dalla letteratura, che è insieme al cinema l’amore della mia vita. È tratto dal primo racconto della mia raccolta Fantasia Reale, pubblicata con Bertoni Editore, che contiene 35 storie a metà tra realtà e finzione. Quando ho visto che avevo le location pronte, il cast e il volto per la protagonista, mi sono detta: perché lasciarlo solo sulla pagina scritta? Abbiamo lavorato tantissimo, è stato un percorso faticoso ma meraviglioso che ci sta regalando grandi soddisfazioni e riconoscimenti internazionali. Sono convinta che, anche se oggi si legge un po’ meno, la letteratura sia un’arte immortale e torneranno tempi in cui si leggerà con rinnovato amore e curiosità”.

Siamo ancora capaci di emozionarci in una società che corre così veloce?

“Assolutamente sì. L’anima trova sempre il modo di arrivare, che sia con una poesia, un corto, un libro o un dipinto. Essendo creature di Dio con un’anima forte, essa cercherà sempre di esprimersi, anche andando controcorrente rispetto alla frenesia esterna. Chi fa arte vera mette un punto fermo rispetto al caos circostante, portando avanti una missione lucida e determinata”.

Quanto conta la fede nella tua vita e nel tuo lavoro artistico?

“È essenziale. Anche quando non affronto tematiche dichiaratamente religiose, alla base c’è sempre una profonda fede e un grande amore per Dio, per Gesù Cristo e per la Madonna. Di fronte a qualsiasi evento, bello o difficile, il mio primo pensiero è sempre la preghiera: il ringraziamento o la richiesta d’aiuto. Con la fede si supera tutto. Come dicevo prima, Dio è la nostra vera Itaca: veniamo da Lui e a Lui torniamo. Attraverso la mia arte voglio proprio ritornare a Dio”.

Qual è il messaggio che vorresti far arrivare al pubblico, sia ai tuoi coetanei che alle generazioni più adulte?

“Alle persone più adulte vorrei ricordare l’importanza delle relazioni autentiche e del contatto umano diretto. Guardarsi in faccia ed ascoltarsi richiede più fatica rispetto al nascondersi dietro uno schermo, ma è soltanto nella fatica che si raccolgono i frutti. Se non si coltiva il terreno non nasce nulla; l’assenza di impegno genera il vuoto. Il confronto reale, anche quando acceso, genera vita”.

Chi dovrebbe guardare per primo il cortometraggio Agatha?

“Tutto il mondo! A parte gli scherzi, chiunque sia curioso di scoprire una storia genuina, avvincente e ricca di colpi di scena”.

In chiusura, se dovessi salutare con un pensiero speciale, a chi andrebbe?

“Desidero salutare e ringraziare Guglielmo Sergio. Al momento è la persona più importante per la mia arte: collabora con me in tutto e, senza il suo preziosissimo supporto tecnico e umano, tantissime delle cose che ho realizzato non vedrebbero mai la luce”.