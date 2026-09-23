Dalla schiscetta in ufficio alla palestra: ecco come ripartire in salute

Il rientro dalle vacanze estive e la ripresa della routine lavorativa portano spesso con sé un senso di affaticamento, gonfiore e spossatezza. Di fronte al desiderio di ritrovare la forma fisica, la tentazione di ricorrere a diete drastiche e programmi d’allenamento estenuanti è forte, ma si rivela quasi sempre controproducente. La dottoressa Silvia Pierangeli, nutrizionista, spiega a Interris.it come le restrizioni severe possano generare meccanismi biologici di difesa capaci di bloccare il metabolismo. Diventa sempre più importante spostare il focus dalla perdita di peso alla costruzione di abitudini sostenibili. Attraverso consigli pratici su alimentazione di stagione, pasti veloci fuori casa e nutrizione legata allo sport, la nutrizionista offre una guida chiara per ripartire con equilibrio, consapevolezza e senza inutili rinunce.

L’intervista

Dottoressa Pierangeli, al rientro dalle vacanze è molto comune sentirsi appesantiti. Si tratta soltanto di un fattore psicologico o il nostro corpo sta reagendo ai cambiamenti estivi?

“In estate le abitudini alimentari cambiano per quasi tutti. È il periodo dell’anno in cui si stacca la spina, ci si rilassa e ci si concede qualche sfizio in più. I ritmi quotidiani si stravolgono, capita di saltare un pasto e di esagerare a quello successivo. Quest’anno, inoltre, le temperature particolarmente elevate hanno richiesto uno sforzo di adattamento in più al nostro organismo, rendendo ancora più difficile mantenere buone abitudini. La frase più ricorrente diventa quindi la classica promessa di mettersi a dieta e iscriversi in palestra a settembre. È un proposito comprensibile, ma che raramente porta a risultati duraturi perché affrontato con lo spirito sbagliato”.

Per quale motivo i propositi drastici di settembre tendono a fallire così velocemente?

“Perché quando ci imponiamo restrizioni severe entrano in gioco complessi fattori psicologici. Il primo passo da compiere è spostare l’attenzione dalla dieta rigida alla modifica reale delle nostre abitudini, analizzando il rapporto che abbiamo con il cibo e con il movimento. Spesso identifichiamo lo stile di vita corretto solo con l’alimentazione e lo sport, ma sotto la superficie c’è molto di più: la gestione dello stress, la qualità del sonno e la capacità di ascoltare i nostri bisogni. Mangiare è una necessità primaria per la sopravvivenza, ma per l’essere umano il cibo è anche un veicolo di emozioni. Le diete restrittive falliscono perché, dal punto di vista evolutivo, mangiare poco e allenarsi molto equivale a una carestia. Il nostro organismo si difende rallentando il metabolismo e aumentando gli ormoni dello stress, due elementi che bloccano il dimagrimento. Per questo motivo è fondamentale evitare i metodi fai da te”.

Quali sono i primi passi pratici da compiere a tavola per ritrovare l’energia giusta?

“Un ottimo punto di riferimento da consultare sul web è il Piatto Sano ideato dalla Harvard Medical School, insieme alla Nuova Piramide Alimentare della Società Italiana di Nutrizione Umana. Non si tratta di diete, ma di illustrazioni chiare che insegnano a comporre i pasti. Per ritrovare vitalità suggerisco di puntare su alimenti ricchi di fibre e carboidrati complessi come fiocchi d’avena, pane di segale, riso integrale, legumi e patate. A questi vanno affiancate le proteine nobili della carne, del pesce azzurro, delle uova e dello yogurt greco bianco, senza dimenticare i grassi buoni che troviamo nelle noci, nel salmone e nell’olio extravergine d’oliva italiano estratto a freddo. Un ruolo fondamentale lo gioca poi la stagionalità di frutta e verdura a chilometro zero: in questo periodo la natura ci regala uva, melograno, fichi d’India, mele, pere e verdure come zucca, bietole, spinaci e cavoli”.

Per chi deve pranzare in ufficio durante la pausa lavoro, cosa consiglia di preparare per la tipica “schiscetta” senza appesantirsi?

“Chi mangia fuori casa può seguire la regola del piatto unico completo e bilanciato, che unisca fibre, carboidrati, proteine e grassi sani. Una soluzione molto pratica e nutriente può essere, ad esempio, un’insalata di riso integrale condita con zucchine, pomodorini, salmone, noci e un filo di olio extravergine d’oliva a crudo. È una composizione legata al piatto sano che garantisce sazietà e leggerezza per tutta la giornata lavorativa”.

Molte persone approfittano di questo periodo per riprendere la palestra o uno sport. Come cambia l’alimentazione in base all’attività fisica scelta?

“Dipende molto dall’intensità dello sforzo. Se parliamo di attività dolci come pilates, ginnastica posturale o acquagym, è sufficiente mantenere l’equilibrio dei tre pasti principali. Se invece ci si dedica all’allenamento di forza o alla sala pesi, diventa fondamentale curare l’apporto proteico. In questo caso è utile fare uno spuntino di recupero entro un’ora dal termine della seduta, ad esempio con un piccolo panino con prosciutto crudo di qualità senza conservanti, oppure con uno yogurt greco bianco unito a frutta fresca o secca. Preferisco lo yogurt greco perché garantisce una percentuale proteica più elevata rispetto a quello tradizionale. Infine, per chi pratica sport a livello agonistico o ad alta intensità, è consigliabile consumare circa mezz’ora o un’ora prima dell’allenamento una combinazione di zuccheri complessi e semplici, come pane tostato con miele o marmellata, oppure una banana con frutta secca”.

Qual è la regola d’oro da portare con sé per affrontare al meglio questa ripartenza?

“La regola d’oro è cucirsi addosso una nuova consapevolezza: dobbiamo imparare a mangiare meglio, non a mangiare meno. Non c’è alcun bisogno di patire la fame per ritrovare la forma fisica o il benessere interiore. Quello che serve davvero è un giusto equilibrio a tavola, condito con l’ascolto delle proprie esigenze e delle proprie emozioni”.