Dalla fragilità alla responsabilità: la rivoluzione culturale della cura

La cura è molto più di un gesto di assistenza: è un valore che misura il grado di civiltà di una comunità. Significa accogliere, sostenere, includere e riconoscere la dignità di ogni persona, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità. Perché nessuno è davvero autosufficiente per tutta la vita e costruire una società capace di prendersi cura degli altri significa investire nel bene comune. Interris.it ha intervistato Fortunato Nicoletti, vicepresidente dell’associazione Nessuno è Escluso, padre caregiver di Roberta e autore, insieme alla moglie Maria Coppola, del libro “La cura riguarda tutti. Nessuno escluso”.

L’intervista

Nicoletti, recentemente ha pubblicato il libro “La cura riguarda tutti. Nessuno escluso”. Che messaggio ha voluto donare ai lettori?

“Questo libro rappresenta, in un certo senso, il naturale proseguimento del precedente, ma con uno sguardo diverso. Se il primo raccontava l’urgenza e l’impatto dei primi anni vissuti con nostra figlia Roberta, questo nasce come una riflessione più ampia. L’abbiamo scritto a quattro mani con mia moglie per ribadire un concetto fondamentale: prima di tutto esiste la persona, con i suoi diritti, i suoi sogni, i suoi bisogni e le sue aspirazioni. La disabilità non può essere l’unico elemento con cui la si identifica”.

È fondamentale dare voce ai caregiver e alle famiglie..

“Si, abbiamo voluto dare voce anche ai caregiver e alle famiglie, che troppo spesso restano ai margini del dibattito. Il titolo racchiude il senso del libro: la cura riguarda tutti. Non è una responsabilità individuale, ma una responsabilità collettiva che coinvolge l’intera società”.

La cura è un diritto-dovere che riguarda ogni persona. A suo parere, come dovrebbe cambiare l’attuale paradigma su questo tema?

“Dobbiamo anzitutto superare l’idea che la cura coincida esclusivamente con l’aspetto sanitario. Per molte persone con disabilità o con malattie rare non esiste una cura nel senso tradizionale del termine. Esistono però l’accoglienza, la riabilitazione, la presa in carico, l’assistenza sociale, una scuola realmente inclusiva e un mondo del lavoro capace di valorizzare le competenze di ciascuno. Tutto questo è cura”.

La cura comprende diverse azioni e momenti..

“Sì, la cura è l’insieme delle azioni che permettono a una persona di vivere con dignità. Finché continueremo a pensare che riguardi solo chi vive una condizione di fragilità, non affronteremo davvero il problema. Tutti, prima o poi, avremo bisogno di essere aiutati oppure di prenderci cura di qualcuno. Per questo è necessario costruire oggi una società più inclusiva, capace di farsi trovare pronta domani”.

Guardiamo al futuro: da genitore caregiver, come immagina la nostra società tra dieci anni riguardo alla tutela dei cittadini più fragili?

“Per cambiare davvero dobbiamo avere il coraggio di programmare il futuro. Non bastano bonus temporanei o interventi emergenziali: servono politiche strutturali, costruite ascoltando chi vive ogni giorno queste esperienze. Le persone e le famiglie devono essere coinvolte nella progettazione delle soluzioni, perché conoscono i bisogni reali. È un percorso che richiede tempo, competenza e continuità”.

Così facendo, potremo avere una società più giusta..

“Si, forse i risultati non saranno immediati e chi lavora oggi potrebbe non beneficiarne direttamente, ma tra dieci anni potremo avere una società più giusta, più inclusiva e più preparata. Il libro vuole lasciare proprio questa consapevolezza: anche se oggi il problema sembra lontano, ciascuno può fare qualcosa per contribuire al cambiamento. La cura riguarda tutti e deve diventare una responsabilità condivisa. Nessuno può farcela da solo”.