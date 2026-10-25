Dal disastro nucleare alla ripresa ambientale: la lezione di Chernobyl

L’area di Chernobyl, teatro del peggior disastro ambientale di ogni tempo, ha conosciuto una ricrescita di flora e fauna al punto da esser considerata tra le più estese riserve verdi dell’Europa. Da notare come alla catastrofe sia rimasta legata la città di Chernobyl (che assegnava il nome alla centrale ma distante circa 18 km dal luogo del disastro) e non quella direttamente interessata: Pripyat, a soli 2 km. Subito dopo l’evento (26 aprile 1986) fu creata la “zona di alienazione”, un luogo ad accesso limitato, di circa 30 km di raggio intorno alla centrale. Il “fatto nuovo” è che la cosiddetta “CEZ” (la Chernobyl Exclusion Zone) sia divenuta zona di ripopolamento animale e vegetale. Tale area è libera, da 4 decenni, da qualsiasi fenomeno antropico e, quindi, ha visto rinascere nuova flora e nuova fauna, in totale libertà. Vegetali e animali si sono riappropriati dell’intorno. Nella zona di alienazione, infatti, è cresciuta enormemente la popolazione dei lupi, sono tornati, dopo un secolo, l’orso bruno e la lince euroasiatica, la presenza di alci, caprioli e cinghiali non è inferiore a quella dei maggiori parchi nazionali dell’Europa.

Un territorio da studiare

Si tratta di una novità assoluta, da valutare nei suoi vari punti di angolazione. Per i ricercatori è l’occasione per analizzare cosa avviene in seguito all’abbandono di una terra già antropizzata. Ciò che rimane, a distanza di 40 anni, rappresenta un’autentica scoperta, dal momento che non vi sono precedenti analoghi (le atomiche giapponesi rilasciarono un quantitativo di radiazioni inferiore di circa 400 volte). Sta mutando anche l’orientamento delle istituzioni locali: dopo anni di restrizioni, divieti e accessi negati, ora è il momento di una graduale riapertura al mondo, sublimata dalla folta ripresa.

Gli esseri viventi del posto risentono degli effetti radioattivi ma dimostrano come la natura sia in grado di sanare l’impossibile, nella lentezza del tempo necessario. Il paesaggio torna quello dei secoli scorsi, in cui la vegetazione risulta dominante rispetto all’urbanizzazione. Si tratta di una sorta di riserva non voluta o realizzata dall’essere umano, in cui la natura dimostra la sua forza dirompente e cancella, anche fisicamente, con una notevole simbolizzazione, il disastro antropico. Migliore di qualsiasi sarcofago costruito per coprire la centrale, si è resa più efficace e ha saputo ricostruire la vita, inducendo animali e vegetali ad adattarsi allo scempio perpetrato. Si tratta di un’importante iniezione e lezione di fiducia verso la quale, tuttavia, occorre prestare la massima attenzione ed evitare che si possa ripetere.

La responsabilità per il creato

Durante l’Udienza Generale del 26 agosto 2009, Benedetto XVI ricordò “Avvertendo la comune responsabilità per il creato, la Chiesa non solo è impegnata a promuovere la difesa della terra, dell’acqua e dell’aria, donate dal Creatore a tutti, ma soprattutto si adopera per proteggere l’uomo contro la distruzione di se stesso. Infatti, quando l’‘ecologia umana’ è rispettata dentro la società, anche l’ecologia ambientale ne trae beneficio. Non è forse vero che l’uso sconsiderato della creazione inizia laddove Dio è emarginato o addirittura se ne nega l’esistenza? Se viene meno il rapporto della creatura umana con il Creatore, la materia è ridotta a possesso egoistico, l’uomo ne diventa ‘l’ultima istanza’ e lo scopo dell’esistenza si riduce a essere un’affannata corsa a possedere il più possibile”.

I racconti di ciò che resta e resiste

Alessandro Tesei, regista e fotografo di reportage, è l’autore del volume “Chernobyl life and death” (sottotitolo “Ciò che resta e ciò che resiste a 40 anni dal disastro”), pubblicato da “Magenes” nello scorso mese di giugno. Parte dell’estratto recita “Decine di villaggi sparsi in un territorio molto vasto. In parte sono abbandonati, in parte no: qui vivono delle persone che hanno deciso di tornare a risiedere nei villaggi evacuati, tra i boschi contaminati. […] Il disastro nucleare ha però plasmato una nuova realtà e, nei territori della Zona di esclusione, le regole del mondo che conosciamo non esistono. Chi abita e frequenta quei luoghi, vive e si muove diversamente, tra rovine contaminate, povertà diffusa e, oggi, la guerra con la Russia”. Altro volume è quello di Alessandra Pescetta,* regista, sceneggiatrice e produttrice, dal titolo “Chernobyl. Il canto della Foresta Rossa”, pubblicato da “Exòrma” il 24 aprile scorso. L’estratto precisa “Qui è la viva voce della Foresta a raccontare la ferita, le vite sacrificate e le lacrime radioattive, ma narra soprattutto una storia sorprendente di adattamento e rigenerazione. È il regno dei semi dormienti che germogliano, delle radici che resistono, degli alberi che muoiono e rinascono, degli animali che ritornano. Custodito dalle radiazioni, il cuore della Zona di esclusione si è trasformato nel tempo nella più vasta distesa di natura selvaggia dell’Europa centrale”.

I dati sul ripopolamento animale

Il 20 maggio scorso, “The Indipendent” riportava, al link https://www.independent.co.uk/news/world/europe/chernobyl-nuclear-wildlife-ukraine-b2980066.html. Fra i dati, emblematici, si leggeva “Tra il 2020 e il 2021, i ricercatori hanno installato 174 fototrappole su una superficie di 60.000 km² nell’Ucraina settentrionale, registrando quasi 31.000 avvistamenti di animali appartenenti a 13 specie di mammiferi. La sola zona di esclusione ha totalizzato 19.832 di questi avvistamenti – oltre il 63% del totale – ed è stata l’unica area in cui sono state rilevate tutte e 13 le specie; nella Riserva naturale di Cheremskyi, un’area protetta ufficialmente riconosciuta, ne è stata registrata soltanto una”.

Il turismo e le sue contraddizioni

A latere di questa particolare condizione non bisogna dimenticare il fenomeno dei viaggi dell’orrore che conducono, nel territorio, diversi turisti, disposti a rischiare e a pagare somme non indifferenti. Il fascino del macabro e l’esigenza di mostrare nei social l’ardire di tale esperienza, completano un quadro decisamente controverso. L’auspicio è che tali gite, seppur avviate con spirito di pura curiosità, possano far riflettere il visitatore più di quanto si aspetti e siano di elevata formazione e sensibilizzazione. L’area risulta finalmente libera dall’azione degli umani ma questi non si rassegnano a lasciarla rifiorire e tendono a disturbarla ripetutamente, pur di soddisfare la loro morbosità. Un selfie vale il rischio di assumere qualche radiazione. Alcuni studiosi affermano come la radioattività presente nella zona, se vissuta con le dovute accortezze, non sarebbe superiore e più dannosa rispetto alle metropoli maggiormente inquinate del mondo occidentale.

Un ecosistema in evoluzione

Gli studi si dimostrano ancora più interessanti poiché gli scenari sono in evoluzione e poco determinabili; lo dimostrano, difatti, le previsioni effettuate ben 40 anni fa, decisamente meno ottimistiche di quello che, poi, si è realizzato. Nessuno, 4 decenni or sono, avrebbe immaginato uno “sviluppo” del genere. Gli esperti avevano stimato che l’area sarebbe stata invivibile per secoli, eppure la forza miracolosa della natura sta dimostrando il contrario. Si tratta di animali e vegetali oggetto di studio per le loro rilevanti modificazioni genetiche ma pur sempre una risposta positiva alle più nefaste previsioni. L’assenza dell’essere umano e, quindi, della caccia, ha permesso lo sviluppo, unico al mondo, di un ecosistema in equilibrio dinamico, capace di essere aperto, in grado di relazionarsi con altri lì presenti. L’attenzione degli studiosi si concentra sul come e in quanto tempo la natura riesca a riprendersi il suo spazio nel momento in cui sparisce l’essere umano. Un monito: non si resetta, ripartendo da zero; il danno è compiuto, serviranno altri decenni affinché la zona torni a essere vivibile anche per le persone.

Il monito di Chernobyl

Einstein affermava che la quarta guerra mondiale si combatterà con pietre e bastoni: gli eventi bellici attuali e il discutibile, ripensabile, progresso tecnologico (posto in dubbio dagli stessi scienziati) anche in tempo e zone di pace, sembra voler abbreviare i tempi del suicidio mondiale. Il laboratorio di Chernobyl è sempre attivo e la ripresa sociale, economica, agricola, commerciale e turistica è gradualmente in crescita, sostenuta da diversi progetti istituzionali, volti a far “respirare” la comunità locale e a rilanciare quella vita creduta completamente persa. Lo sfruttamento antropico a volte non conosce limiti e, in virtù di una possibile massimizzazione dei profitti, non disdegna azioni e scelte scellerate. La lezione del risveglio della natura deve essere compresa in maniera esauriente e corretta: la superficialità umana non può sottovalutare l’ipotesi del disastro banalizzandone i risultati e confidando in un’inevitabile ripresa della natura. Le sciagure ecologiche sono avvenute due volte (considerando anche l’evento di Fukushima, in Giappone, nel 2011) e non devono ripetersi solo per la leggerezza e l’ottimistica fiducia di un automatico recupero ambientale. Chernobyl sta rinascendo ma a caro prezzo e tale prezioso obiettivo non deve costituire la giustificazione del “tanto si risistema tutto” per altri comportamenti insostenibili. L’egoismo della generazione precedente e di quella attuale non deve compromettere la possibilità, per quelle successive, di vivere le risorse del pianeta.