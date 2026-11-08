Dai regali agli aiuti concreti: la Fiera della San Vincenzo de Paoli contro le povertà

La solidarietà passa anche attraverso piccoli gesti capaci di generare un aiuto concreto. Dal 13 al 15 novembre, a Milano, torna la storica Fiera Benefica Natalizia della Società San Vincenzo de Paoli, un appuntamento che unisce artigianato, moda, vintage e specialità gastronomiche all’impegno verso le persone più fragili. La manifestazione, ospitata al Circolo Filologico Milanese di via Clerici 10, sosterrà alcune iniziative, destinate ad aiutare persone sole e famiglie in condizioni di povertà. Interris.it ha intervistato Alessandro Giachi, presidente della Società San Vincenzo de Paoli di Milano, per approfondire obiettivi e prospettive dell’iniziativa.

L’intervista

Presidente, come nasce e che obiettivi ha la Fiera Benefica della Società San Vincenzo de Paoli?

“Le origini della Fiera Benefica si perdono nella notte dei tempi. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le attività che l’Associazione svolgeva e continua a svolgere. Mi permetto di aprire una piccola parentesi. L’Associazione San Vincenzo de Paoli, Consiglio centrale di Milano, così come le altre realtà che operano sul territorio nazionale e internazionale, ha una propria struttura e una distribuzione territoriale articolata in gruppi chiamati Conferenze”.

Questi gruppi operano in diverse realtà del territorio.

“Operano generalmente all’interno delle comunità parrocchiali e, in alcuni casi, anche in quelle scolastiche, per offrire sostegno alle persone sul territorio. Tornando alla genesi della Fiera, alcune di queste Conferenze, molti anni fa, avevano deciso di organizzare un’iniziativa durante la quale venivano esposti prodotti messi a disposizione dei visitatori in cambio di donazioni. Le somme raccolte servivano a sostenere le attività promosse dalle singole Conferenze sul territorio”.

L’iniziativa sosterrà il progetto “Dona Speranza”. Di cosa si tratta?

“’Dona Speranza’ è un contenitore virtuale nel quale confluiranno tutte le donazioni raccolte durante i giorni della Fiera, attraverso le offerte dei visitatori in cambio dei prodotti e dei servizi messi a disposizione. Le risorse economiche raccolte saranno destinate a sostenere specifici progetti, alcuni dei quali sono attualmente in fase di definizione e prenderanno forma nel prossimo futuro”.

La vostra azione coinvolge diverse aree tematiche.

“Gli interventi si concentrano sostanzialmente su quattro aree tematiche, individuate per contrastare alcune delle forme di povertà più diffuse e sentite sul territorio. La prima riguarda la povertà abitativa, attraverso aiuti concreti alle persone che incontrano difficoltà economiche nel sostenere le spese per l’affitto, le bollette e le altre necessità domestiche. Un’altra area è quella della povertà energetica. Stiamo portando avanti un lavoro importante, al quale il progetto ‘Dona Speranza’ contribuisce attraverso attività educative e di orientamento al corretto utilizzo dell’energia nelle abitazioni”.

Attuate anche altri tipi di interventi?

“Certamente: il sostegno al pagamento delle bollette e l’accompagnamento delle persone nelle procedure di rateizzazione, spesso poco conosciute. C’è poi il contrasto alla povertà educativa, con iniziative di sostegno ai ragazzi che incontrano difficoltà nel proseguire il proprio percorso scolastico. L’obiettivo è contribuire a prevenire e ridurre il più possibile la dispersione scolastica. ‘Dona Speranza’ ci consente di sostenere anche piccoli progetti, non ancora definiti, ma che potranno trovare in questa iniziativa una risorsa e un aiuto concreto”.

Quali sono i vostri desideri per il futuro?

“Innanzitutto, auspichiamo che il mondo possa diventare un po’ migliore rispetto a quello che stiamo vivendo. Condivido pienamente questa speranza: credo che ne abbiamo davvero bisogno, soprattutto alla luce delle notizie che ci raggiungono quasi ora per ora, tra minacce e tensioni, reali o presunte. Per il futuro ci auguriamo di avere la forza, la capacità e le condizioni necessarie per proseguire l’opera che la Società di San Vincenzo de Paoli porta avanti a Milano dal 1852”.