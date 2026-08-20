Da Sant’Agostino al Vaticano II: come nasce e si sviluppa la teologia della storia

La “teologia della storia” è una categoria moderna, ma nasce da un’intuizione antica: la storia come luogo della rivelazione e della libertà. Da Sant’Agostino a Bonaventura, da Gioacchino da Fiore al Concilio Vaticano II, la Chiesa ha letto il tempo come cammino verso il compimento. Nel Novecento, il teologo Hans Urs von Balthasar ne offre la prima formulazione sistematica con Theologie der Geschichte (1950). Oggi, in un mondo attraversato da crisi e trasformazioni, questa prospettiva torna decisiva per comprendere il presente alla luce del Vangelo. D’altra parte, la tradizione cristiana fino al pensiero moderno, dove si confronta con la filosofia della storia laica, è radicata nel fatto storico della Redenzione Le ragioni per approfondirla oggi sono due: la crisi del senso storico contemporaneo e la necessità di riscoprire la visione biblica del tempo come luogo della salvezza.

Sant’Agostino: la storia come dramma della libertà

La teologia della storia non nasce nel Novecento, ma con Sant’Agostino, nonostante che la letteratura patristica (Giustino, Ireneo, Clemente d’Alessandria, Tertulliano, Origene, Atanasio) abbia difeso la centralità di Cristo nella storia contro le visioni gnostiche e pagane. Nella monumentale opera De civitate Dei (413–426), Agostino interpreta la storia come dramma della libertà, dove si confrontano due amori: l’amore di Dio, che genera la civitas Dei; e l’amore di sé fino al disprezzo di Dio, che genera la civitas terrena. La storia non è una sequenza di eventi, ma un cammino guidato dalla Provvidenza, nel quale l’uomo coopera o resiste alla grazia. Tre intuizioni agostiniane diventeranno decisive per tutta la tradizione successiva:

la storia ha un senso ;

; la storia è abitata da Dio ;

; la storia è orientata verso un fine escatologico.

Agostino è il primo a mostrare che la storia non è solo ciò che accade, ma ciò che Dio compie e ciò che l’uomo risponde.

Gioacchino da Fiore: la storia come triplice età

Nel XII secolo, Gioacchino da Fiore introduce una visione profetica e simbolica della storia, articolata in tre età: l’età del Padre (Antico testamento: la Legge); l’età del Figlio (Nuovo testamento: la Grazia); l’età dello Spirito; libertà spirituale, contemplazione, tempo di pace e di armonia. Pur con limiti e ambiguità, Gioacchino introduce, con le opere Expositio in Apocalypsim; Liber Figurarum, un elemento nuovo: la storia come sviluppo dinamico, non solo come ripetizione o conflitto. La sua influenza attraversa tutto il Medioevo e riemerge nel pensiero moderno.

San Bonaventura: la storia come itinerario verso Dio

Nel XIII secolo, Bonaventura offre una sintesi più equilibrata e profondamente francescana. Nell’Itinerarium mentis in Deum (1259) e nel Breviloquium (1257 – il “manuale teologico” e cristocentrico francescano per eccellenza) -, la storia è vista come itinerario: un cammino nel quale la creazione, la rivelazione e la vita della Chiesa conducono progressivamente verso Dio. Per Bonaventura, la storia è: sacramentale (segni che rimandano al compimento), cristocentrica (Cristo è il centro del tempo) e escatologica (la storia tende alla visione di Dio); una visione luminosa, dove la storia diventa come cammino di luce). Dopo Gioacchino e Bonaventura e Dante, che mantenne viva la tradizione medievale, alcuni pensatori del Settecento illuminista come Vico, Bossuet e Voltaire elaborarono una filosofia della storia che, pur laica, derivava da radici cristiane. Nel XIX secolo, Hegel, Burckhardt e Marx ne offrirono versioni secolarizzate, ma sempre legate all’eredità agostiniana. Nel XX secolo, Karl Löwith avvertì la necessità di risalire alla visione biblica per comprendere il senso della storia. vari autori approfondiscono soprattutto la dimensione provvidenziale della storia. Ma già prima Antonio Rosmini, nella Filosofia della storia (1842), aveva interpreto la storia come sviluppo progressivo dell’umanità verso la verità e la perfezione morale, guidato dalla Provvidenza. La storia non è un semplice susseguirsi di fatti, ma un processo ordinato, nel quale Dio conduce l’uomo a riconoscere sempre più pienamente la legge morale e la dignità della persona. Il progresso autentico non è tecnico o politico, ma spirituale, fondato sulla verità e sulla carità. La storia è dunque il luogo in cui la libertà umana e l’azione divina cooperano per la realizzazione del bene. Sono contributi importanti, ma ancora non sistematici: manca un linguaggio teologico unitario.

Nel Novecento nasce l’espressione “teologia della storia”

Bisogna arrivare al XX secolo per trovare l’espressione esplicita. Hans Urs von Balthasar – Theologie der Geschichte (1950) è il primo a usare la formula come titolo di un’opera sistematica. La storia è letta in chiave cristologica: tutto converge verso Cristo e da Cristo riceve senso. Jean Daniélou (Sacramentum futuri,1950) e Henri de Lubac (Meditazione sulla Chiesa,1953 approfondiscono la storia come luogo della promessa e della crescita della Chiesa. Infine, Joseph Ratzinger interpreta la storia come tempo della fede e luogo del discernimento dei “segni dei tempi” (Theologie der Geschichte; Sacramentum futuri; Meditazione sulla Chiesa; Introduzione al cristianesimo).

Il Concilio Vaticano II: la storia come luogo della rivelazione

Il Vaticano II offre il quadro dogmatico che permette alla teologia della storia di diventare disciplina: Dei Verbum: la rivelazione come evento nella storia; Lumen gentium: la Chiesa come Popolo di Dio in cammino; Gaudium et spes: la storia come luogo della missione e dei “segni dei tempi”. La storia è il luogo in cui Dio parla e l’uomo risponde. Oggi viviamo in una stagione segnata da trasformazioni rapide: rivoluzioni tecnologiche, crisi geopolitiche, mutamenti culturali che ridisegnano il volto delle società. In questo scenario, la teologia della storia non è un esercizio accademico, ma una chiave di lettura del presente. Una prospettiva che non consola soltanto, ma che impegna. Perché la storia, come insegnava Agostino, è sempre il luogo in cui si decide la libertà.