La voce si incrina ancora quando tornano con la memoria alle persone incontrate, ai silenzi accolti, al dolore che spesso le ha seguite fino a casa. Nelle parole delle ispettrici Ivana Di Lorenzo e Patrizia Miniello si sente l’emozione di chi ha condiviso per anni le ferite degli altri e la dedizione con cui ha cercato di offrire ascolto e protezione. Insieme dal 1995 nel settore dei reati contro donne e minori della Squadra Mobile, hanno raccolto nel libro Da lì si vede il mare, Cacucci Editore, curato dal collega Vito Ventrella, le tracce di un’esperienza che continua ad abitarle. Scrivere ha significato attraversare di nuovo quelle storie, sostenersi nel ricordo e dare voce a chi aveva affidato loro la propria sofferenza. Con una speranza: che da quelle pagine possa nascere, per qualcuno, il coraggio di chiedere aiuto.

Dare voce a chi ha attraversato quella porta

“Questo libro non nasce improvvisamente”, raccontano le autrici. Le sue radici affondano negli anni di lavoro condiviso, nelle esperienze affrontate insieme e nelle emozioni rimaste a lungo custodite. A spingerle è stato anzitutto “il bisogno di dare dignità alle vittime che hanno attraversato la soglia del nostro ufficio”, insieme alla necessità personale di rielaborare quanto vissuto. Per molto tempo la scrittura è stata uno spazio privato nel quale riversare ciò che rimaneva dopo una giornata di lavoro. “Negli anni scrivevamo degli appunti quando rientravamo a casa, era una valvola di sfogo“, ricordano. C’erano anche poesie, pensieri e riflessioni attraverso cui dare forma alla sofferenza e al dolore condiviso con le persone ascoltate. Il progetto ha preso forma con l’avvicinarsi della pensione, raggiunta da una delle autrici il primo agosto e attesa dall’altra per l’anno successivo. “Volevamo chiudere un cerchio”, spiegano. Ma anche lasciare qualcosa che potesse continuare a parlare oltre la conclusione del loro percorso professionale. “Volevamo trasmettere quello che per noi è stato un vissuto importante della nostra vita e del nostro lavoro a coloro che verranno dopo”. Una consegna alle nuove generazioni di colleghi, accompagnata dall’augurio di trovare la stessa unione che ha sostenuto loro.

Una squadra capace di capirsi con uno sguardo

Nel racconto delle due ispettrici, il lavoro di squadra emerge anche attraverso i gesti più piccoli. Bastava uno sguardo per comprendersi, per decidere come accompagnare un colloquio, per accorgersi di un’esitazione. Mentre una raccoglieva il racconto, l’altra poteva osservare gli occhi abbassati, un pianto trattenuto, le mani nervose. L’intesa consentiva di prestare attenzione anche a ciò che la persona non riusciva ancora a dire. “Abbiamo sempre lavorato in silenzio, non abbiamo mai fatto rumore”, sottolineano le autrici che con questo libro hanno scelto di dare voce alle persone entrate nel loro ufficio portando una sofferenza difficile da raccontare, spesso accompagnata dalla vergogna o dal senso di colpa. Nelle loro parole trova spazio anche la fatica di assorbire tanto dolore, fino a sentirsi come una “spugna”. Un peso reso ancora maggiore dalla consapevolezza di intervenire quando la violenza si era già consumata: “Noi arriviamo quando i fatti sono accaduti come Squadra Mobile, e a volte è accaduto il peggio”. Da questa esperienza è nato anche il desiderio di accompagnare i colleghi più giovani, trasmettendo competenze e sensibilità, con la stessa disponibilità che aveva sostenuto il loro rapporto.

Scrivere per attraversare di nuovo il dolore

Raccogliere i materiali e trasformarli in un libro ha richiesto di tornare dentro ricordi mai davvero lontani. Nel confronto con Vito Ventrella, le due autrici hanno ripercorso vicende che continuavano a portare con sé. “Nelle narrazioni dei fatti spesso abbiamo anche pianto”, raccontano. La scrittura ha aperto uno spazio nuovo anche nella loro relazione. Dopo avere affrontato insieme il dolore degli altri, hanno trovato il tempo per riconoscere quello rimasto dentro di loro. “È stato per noi una sorta di catarsi“, spiegano. Un’esperienza liberatoria, che non ha cancellato le ferite: “Le cicatrici rimangono”, perché quei ricordi sono ancora vivi.

Accanto alla vittima, rispettando i suoi tempi

Accogliere una persona ferita significa anzitutto comprendere quanto costi raccontare una violenza. Chi entra in quell’ufficio deve trovare la possibilità di parlare della propria intimità, spesso dopo un lungo silenzio. “Rispettiamo i loro silenzi, il loro pianto“, spiegano le ispettrici. L’ascolto passa anche attraverso un fazzoletto, una caramella, un gesto di attenzione. Quella vicinanza accompagna un percorso che può essere lungo e faticoso. Occorre spiegare i passaggi, accogliere le paure, aiutare la persona a comprendere ciò che sta vivendo e a sentirsi sostenuta. “Serve sicuramente la competenza, ma serve anche l’empatia, la sensibilità, la capacità d’ascolto, il sapere aspettare il momento giusto per porre una domanda”, osservano le autrici. L’autorevolezza deve sapersi accompagnare a questa attenzione umana, soprattutto quando chi chiede aiuto è ancora incerto e spaventato.

Aprire gli occhi e rompere il silenzio

Il libro si rivolge anche a chi non ha mai vissuto direttamente situazioni di violenza. Le autrici desiderano rendere riconoscibile una sofferenza che può trovarsi molto vicino: nella casa accanto, tra i banchi di scuola, dentro una famiglia apparentemente lontana da ogni difficoltà. “Aprite gli occhi, guardate, osservate, ascoltate, guardate negli occhi la gente, tendetele la mano”, è il loro invito. L’esperienza con i minori ha mostrato quanto sia necessario cogliere i segnali del disagio e assumersi una responsabilità come comunità. Ai ragazzi che vivono situazioni dolorose in famiglia rivolgono un messaggio preciso: “Non sono loro a dover tutelare la famiglia e i genitori in situazioni drammatiche”, perché sono loro ad avere diritto alla protezione. Per questo insistono sulla necessità di una rete tra scuola, forze dell’ordine, servizi sociali e Chiesa. Una collaborazione da rendere concreta attraverso l’ascolto e il confronto quotidiano. “Solo unendoci e stimolandoci a vicenda ritorniamo ad essere umani”, sottolineano.

La prevenzione come seme

Gli incontri nelle scuole sono una parte importante di questo impegno. Parlare ai giovani significa provare a far crescere una cultura del rispetto prima che la violenza si compia. “Nel libro parliamo del seme”, raccontano le ispettrici. L’immagine richiama la fiducia nella possibilità che una parola, un incontro o una testimonianza possano produrre un cambiamento. Lo hanno sperimentato anche nei contesti più difficili. Ricordano una donna con precedenti penali che, in un quartiere segnato dall’omertà, scelse di aiutarle dopo che erano riuscite a conquistarne la fiducia. “Guardandoci negli occhi, avendo la giusta pazienza”, spiegano, si aprirono porte fino a quel momento rimaste chiuse. Quando le indagini cominciano, la violenza si è già consumata. “Possiamo dare giustizia, ma quella vita non l’abbiamo salvata”, osservano le ispettrici. Da questa consapevolezza nasce il loro impegno nella prevenzione, per aiutare a riconoscere i segnali della violenza e intervenire prima che sia troppo tardi.

Le mani, la finestra e il mare

La copertina raccoglie il significato del loro percorso. Le mani fotografate sono quelle delle autrici; la finestra è quella del loro ufficio. “Quelle mani sono le nostre che si supportano e che accompagnano la vittima”, spiegano. Le sbarre della finestra diventano il simbolo di una sofferenza che rimane, per chi l’ha raccontata e per chi l’ha ascoltata. Il mare richiama invece la possibilità di tornare a respirare, di riemergere dopo avere attraversato insieme quel dolore. È la stessa attenzione che guida il modo di narrare le vicende. Le ispettrici prendono le distanze dalla spettacolarizzazione della cronaca e dalla ricerca dei particolari più crudi. Dietro ogni fatto ci sono persone, famiglie, figli, legami spezzati. “La cosa che abbiamo voluto raccontare non era finalizzata allo stimolo della morbosa curiosità”, chiariscono. Il desiderio è che queste storie diventino occasione di consapevolezza e aiutino a coltivare il rispetto della dignità umana.

La speranza di un futuro diverso

A chi subisce violenza e non ha ancora trovato la forza di chiedere aiuto, le autrici vorrebbero far arrivare soprattutto una certezza: “Ci sono persone che la possono accogliere”. Conoscono le esitazioni, la dipendenza economica, la paura delle conseguenze e il senso di colpa che possono frenare una richiesta di sostegno. Per questo sperano che la lettura aiuti a riconoscere il proprio valore: “Nessuno deve calpestare la dignità umana“. L’ultimo racconto, Regina di te stessa, custodisce il senso di questa speranza. È la storia di una risalita che ha restituito forza anche a loro. “Lei dice che l’abbiamo data noi a lei, ma noi l’abbiamo ricevuta anche da lei”, raccontano. La possibilità di un futuro diverso attraversa così le pagine conclusive e dà senso alla scelta di condividere esperienze tanto dolorose.

Quel tempo sottratto alle famiglie

Nel libro c’è spazio anche per le loro famiglie, per il tempo dedicato al lavoro e per la fatica riportata a casa. Ricordano i sorrisi con cui uscivano e i volti segnati con cui rientravano dopo avere ascoltato tanto dolore. Le due autrici portavano con sé una pesantezza che non potevano raccontare, per rispetto delle persone incontrate. Davanti alla sofferenza dei bambini, si sono interrogate anche sulla vita dei propri figli, sulle possibilità ricevute e su quelle negate ad altri. Domande profonde, talvolta rivolte anche a Dio, che hanno trovato posto nel confronto tra loro e poi nelle pagine del volume. “Abbiamo chiesto scusa alle nostre famiglie per quello che abbiamo tolto”, concludono le autrici. Anche questo appartiene alla loro testimonianza: il costo personale di un lavoro vissuto con dedizione e il bisogno, oggi, di restituire attraverso la scrittura ciò che per tanti anni hanno custodito in silenzio.