Curare la persona nell’era della tecnologia: la sfida della medicina

Che cosa hanno in comune la scienza, la medicina e la filosofia? La risposta può sembrare sorprendentemente semplice: l’uomo. È attorno a questa parola che si sviluppa la riflessione di Claudio Spinelli, professore ordinario di Chirurgia Pediatrica all’Università di Pisa. Tre saperi differenti, ma accomunati dalla ricerca della verità e, soprattutto, dalla responsabilità nei confronti della persona e del bene comune. Viviamo in un’epoca nella quale la scienza ha raggiunto possibilità che fino a pochi decenni fa appartenevano alla fantascienza. Possiamo intervenire sul patrimonio genetico, utilizzare sistemi di intelligenza artificiale sempre più sofisticati, operare con tecnologie robotiche, sviluppare nuove terapie e modificare profondamente il nostro rapporto con l’ambiente. Ma più aumentano le nostre possibilità, più diventa urgente interrogarsi sul loro significato.

La scienza e il futuro aperto

È qui che Spinelli richiama Karl Popper. La scienza, spiega, non può dirci con certezza che cosa accadrà. Il futuro non è predeterminato e non esiste una legge storica capace di garantire automaticamente il progresso. “Non sappiamo che cosa accadrà domani – osserva – ma proprio per questo siamo corresponsabili di ciò che accadrà”. È una prospettiva che ridimensiona ogni idea di onnipotenza del sapere scientifico. La scienza è potente proprio perché sa di essere fallibile: le sue conoscenze sono sottoposte alla verifica, alla critica, alla possibilità di essere corrette. Per Spinelli questa è una distinzione decisiva. La scienza non è una fede dogmatica e lo scienziato non è colui che possiede una verità definitiva. È colui che accetta di mettere continuamente alla prova ciò che sa.

La medicina non può perdere il volto del malato

Questa consapevolezza diventa ancora più importante quando la conoscenza scientifica entra nella medicina. I progressi sono stati enormi: la maggiore longevità, la drastica riduzione della mortalità infantile, le vaccinazioni, gli antibiotici, la prevenzione, la diagnosi precoce, la chirurgia, la radioterapia, le nuove terapie farmacologiche e l’immunoterapia hanno trasformato radicalmente la possibilità di curare. Ma proprio i successi della medicina producono nuove responsabilità. L’invecchiamento della popolazione porta con sé una crescente diffusione delle patologie croniche e degenerative. Allo stesso tempo, le trasformazioni ambientali, la siccità, gli eventi climatici estremi e le crisi alimentari possono incidere sulla salute delle popolazioni. La medicina, quindi, non può guardare soltanto alla malattia. Deve continuare a guardare alla persona. È forse questa una delle questioni più delicate della medicina tecnologica. Il rischio, infatti, è che l’enorme quantità di dati, strumenti diagnostici e possibilità terapeutiche finisca per mettere in secondo piano la relazione con il malato. “Il malato non è una malattia – sottolinea Spinelli –. È una persona con una storia, una famiglia, una dimensione psicologica e sociale”. La tecnologia può essere uno straordinario strumento nelle mani del medico. Ma non può sostituire l’ascolto, l’osservazione, la responsabilità e la relazione umana. Una medicina realmente efficace, dunque, non ha bisogno soltanto di professionisti competenti. Ha bisogno anche di persone capaci di prendersi cura.

Quando il possibile non coincide con il giusto

È a questo punto che la filosofia torna ad avere un ruolo essenziale. Non per frenare la scienza, ma per porle le domande che la sola possibilità tecnica non è in grado di risolvere. Una tecnologia può funzionare perfettamente e, nello stesso tempo, richiedere una riflessione sulle sue conseguenze. Che cosa comporterà? Quale impatto avrà sulla dignità della persona? Sulla libertà? Sul bene comune? Sulle generazioni future? La domanda fondamentale diventa allora una distinzione tanto semplice quanto decisiva: possiamo farlo, ma dobbiamo farlo? “Non è detto che si debba fare tutto ciò che è possibile fare”, afferma Spinelli. È una questione che attraversa alcune delle grandi frontiere contemporanee: dall’intelligenza artificiale alla manipolazione genetica, dalle biotecnologie alle tecniche di procreazione assistita, dalle questioni del fine vita al rapporto con l’ambiente. Il problema non è fermare il progresso. È accompagnarlo con la responsabilità.

Hans Jonas e il dovere verso chi verrà

Qui il pensiero di Hans Jonas offre una chiave di lettura particolarmente attuale. Nel Principio responsabilità, Jonas ha sottolineato come la tecnica moderna abbia moltiplicato la portata delle nostre azioni. Una decisione presa oggi può produrre conseguenze molto lontane nel tempo e coinvolgere persone che ancora non esistono. Da qui nasce l’esigenza di un’etica capace di guardare oltre il presente. Non basta chiedersi se una tecnologia funziona. Occorre domandarsi anche quale mondo contribuirà a costruire. È una responsabilità che riguarda le scelte individuali, la ricerca scientifica, la medicina, la politica, l’economia e il modo stesso in cui una società concepisce il proprio rapporto con la natura. La potenza tecnica, infatti, non contiene automaticamente anche il criterio del bene. Sapere come fare qualcosa non significa aver già stabilito che cosa sia giusto fare.

Alle radici della nostra cultura

Questa esigenza di tenere insieme conoscenza della natura e interrogazione sull’uomo affonda le sue radici nella storia del pensiero occidentale. Spinelli richiama la tradizione della Magna Grecia: Empedocle, ad Agrigento, impegnato a interrogarsi sull’origine del cosmo e della natura; Parmenide, ad Elea, alle prese con le domande sull’essere e sulla realtà. In quella stessa area mediterranea si sviluppò una tradizione di riflessione sulla salute e sulla cura che avrebbe trovato, nei secoli successivi, una significativa espressione nella Scuola Medica Salernitana. È significativo che alle origini del nostro pensiero la ricerca sulla natura, sull’uomo e sulla salute non fosse rigidamente separata. La domanda era una sola, anche se declinata in forme diverse: comprendere la realtà e comprendere l’uomo dentro quella realtà.

Una società più tecnologica non è necessariamente più umana

È forse questa la domanda decisiva del nostro tempo. “Fare in modo che il progresso non perda l’uomo”, sintetizza Spinelli. Una società tecnologicamente più avanzata, infatti, non è necessariamente una società più umana. Il progresso tecnico può ampliare le nostre possibilità, ma non stabilisce da solo come utilizzarle. Per questo diventa necessario recuperare anche il valore del limite. “La libertà – osserva Spinelli – non consiste soltanto nel poter fare. Consiste anche nel poter scegliere, nel saper porre un limite e, quando necessario, nel saper dire di no”. Scienza, medicina e filosofia possono così tornare a dialogare. La prima ci aiuta a conoscere; la seconda a curare; la terza a interrogarci sul senso e sui limiti di ciò che facciamo.

Al centro deve rimanere la persona

Perché il vero progresso non consiste semplicemente nel poter fare sempre di più. Consiste nel saper scegliere ciò che è compatibile con la dignità dell’uomo, con il bene comune e con la possibilità di consegnare alle generazioni future un mondo ancora capace di essere abitato, custodito e vissuto pienamente. In fondo, Popper e Jonas indicano due estremi della stessa responsabilità: il futuro è aperto, ma proprio per questo dipende anche dalle nostre scelte. E la domanda che la tecnica pone all’uomo, prima ancora di essere «che cosa possiamo fare?», resta una domanda antica: che cosa vale davvero la pena fare?