COP31, dalla diplomazia degli impegni alla responsabilità dei risultati

Ad Antalya, in Turchia, sono in corso i lavori della COP31, la conferenza Onu sul clima chiamata a trasformare gli impegni in azioni concrete. Sul tavolo ci sono la riduzione delle emissioni, l’uscita dai combustibili fossili e i finanziamenti per la transizione e l’adattamento, mentre il superamento temporaneo della soglia di 1,5 gradi appare ormai probabile. Ne abbiamo parlato con il dott. Bernardo Tarantino, responsabile affari istituzionali di WWF Italia.

L’intervista

Dottor Tarantino, qual è la sfida principale che la COP31 deve affrontare per tradurre gli impegni climatici in azioni concrete e verificabili?

“La sfida principale della COP31 di Antalya è passare dalla diplomazia degli impegni alla responsabilità dei risultati. Non mancano gli obiettivi, ma la capacità e soprattutto la volontà politica di tradurli in politiche concrete, investimenti e trasformazioni dell’economia reale. Sappiamo che il superamento temporaneo della soglia di 1,5 gradi è ormai probabile, ma le scelte di oggi determineranno quanto sarà grave e duraturo”.

La riduzione delle emissioni è importantissima.

“Esatto. Per questo è fondamentale accelerarla, rendere irreversibile la transizione dai combustibili fossili e garantire che i piani climatici nazionali siano rispettati e accompagnati da risorse adeguate. Le prime discussioni ad Antalya mostrano quanto sia ancora difficile trovare un equilibrio tra l’ambizione climatica richiesta da alcuni Paesi e le esigenze di finanziamento e sostegno all’attuazione sollevate da altri”.

Le risorse sono fondamentali.

“Sì. Questi due aspetti non possono essere contrapposti: senza risorse non c’è transizione e, senza maggiore ambizione, gli investimenti rischiano di arrivare troppo tardi. La vera misura del successo della COP31 sarà quanto i governi sapranno trasformare gli accordi in risultati tangibili per le persone, per i territori e per il pianeta”.

Quali sono le priorità che WWF ritiene fondamentali per accelerare la transizione energetica e, allo stesso tempo, far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici?

“Le priorità sono note da tempo: bisogna affrontare insieme le due dimensioni della crisi climatica. Da una parte occorre ridurre rapidamente le emissioni, dall’altra rafforzare la capacità delle persone e degli ecosistemi di resistere agli impatti del cambiamento climatico. La mitigazione significa soprattutto accelerare la transizione energetica, basata sull’uscita dai combustibili fossili e sulla diffusione su larga scala delle rinnovabili”.

L’abbandono delle fonti fossili è un obiettivo primario.

“Certo. Ad Antalya si discute anche delle tabelle di marcia per l’abbandono delle fonti fossili presentate dalla presidenza brasiliana della COP30: è importante che diventino presto realtà, non solo a livello globale ma anche nazionale. C’è poi tutto l’aspetto dell’adattamento e dei relativi finanziamenti, da rafforzare investendo nella prevenzione dei rischi climatici, nella tutela delle risorse idriche e nel ripristino degli ecosistemi naturali. La transizione ecologica non è soltanto una necessità ambientale, ma anche un investimento nella sicurezza energetica, nella resilienza dei territori, nella competitività e nel benessere delle comunità: un’opportunità per tutti, che contribuisce a ridurre le diseguaglianze”.

Guardiamo al futuro: il prossimo 5 dicembre avete indetto “La Terra chiama”. Che messaggio volete lanciare?

“Con questa grande manifestazione nazionale vogliamo lanciare un messaggio di responsabilità, ma anche di fiducia. La crisi climatica non è un problema lontano: riguarda la nostra sicurezza, la salute, l’economia e il futuro delle nostre comunità”.

Volete riportate il clima al centro.

“Assolutamente. Insieme alle altre organizzazioni promotrici vogliamo riportare il clima al centro delle scelte del Paese, chiedendo di accelerare l’uscita dai combustibili fossili, investire nella protezione dei territori e applicare il principio secondo cui chi inquina deve contribuire ai costi della transizione. L’obiettivo è mobilitare le persone, unire generazioni, territori e competenze, superando la falsa narrativa che contrappone la tutela dell’ambiente all’economia”.

Quali sono i vostri auspici futuri per la tutela dell’ambiente?

“Il nostro auspicio con il 5 dicembre è che la sostenibilità smetta di essere percepita come un vincolo e diventi il criterio con cui progettare il futuro del Paese. Scenderemo quindi in piazza con tante persone, comunità e organizzazioni per riportare al centro della politica nazionale la crisi climatica e le soluzioni che esistono già per contrastarla”.