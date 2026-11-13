Conosciamo il DNA, ma conosciamo davvero la vita?

La vita non è soltanto un fatto biologico da osservare, ma un evento dell’essere da comprendere. La scienza ne descrive le forme, l’ontologia ne indaga la struttura, la metafisica ne cerca l’origine e il fine. Nell’epoca dell’intelligenza artificiale e delle neuroscienze cresce la capacità di spiegare la vita, ma si affievolisce la domanda sul suo significato. Per comprendere davvero l’esistenza occorre tornare a dialogare con l’ontologia, la metafisica e la grande intuizione francescana della fraternità. Viviamo in un tempo straordinario. Mai l’uomo ha posseduto una conoscenza tanto approfondita dei meccanismi della vita quanto quella resa possibile dalla biologia molecolare, dalla genetica, dalle neuroscienze e dalle nuove tecnologie digitali. Siamo in grado di leggere il genoma umano, osservare l’attività cerebrale in tempo reale e intervenire su processi biologici che fino a pochi decenni fa sembravano inaccessibili. Di fronte a questi progressi è naturale provare ammirazione. La scienza rappresenta una delle più alte espressioni della ragione umana e costituisce una risorsa preziosa per la crescita dell’umanità. Eppure proprio nel momento in cui aumentano le nostre capacità di spiegare la vita, emerge con rinnovata forza una domanda fondamentale: sappiamo ancora che cosa sia la vita?

L’interrogativo paradossale

Può apparire un interrogativo paradossale. Come è possibile che, conoscendo sempre di più, ci si interroghi ancora sul significato di ciò che conosciamo? La risposta è semplice. La scienza e la filosofia non pongono le stesse domande. La scienza cerca di comprendere come funzionano i fenomeni. La filosofia, invece, si chiede che cosa essi siano e quale significato abbiano. Le neuroscienze possono descrivere i processi che accompagnano un atto d’amore, ma non possono esaurire il mistero dell’amore. La biologia può spiegare il funzionamento del cervello, ma non può ridurre la coscienza a un semplice meccanismo neuronale. La genetica analizza i codici della vita, ma non riesce a spiegare perché l’essere umano continui a interrogarsi sul bene, sulla verità, sulla bellezza e sul proprio destino.

Il dialogo tra filosofia e scienza

La vera sfida culturale del nostro tempo non consiste dunque nello scegliere tra scienza e filosofia, ma nel ricostruire il loro dialogo. Già Aristotele aveva compreso che ogni conoscenza autentica richiede diversi livelli di approfondimento. Non basta sapere come una realtà funziona; occorre comprenderne anche l’essenza e il fine. La modernità ha privilegiato, con risultati straordinari, lo studio delle cause efficienti. Ma l’uomo continua a porsi domande antropologiche, che riguardano le cause ultime e il significato dell’esistenza. Quando queste domande vengono accantonate, il rischio è quello che Benedetto XVI nella celebre lectio magistralis all’Università di Ratisbona (2006), chiamò “la riduzione della ragione”. Non perché vi sia troppa razionalità, ma perché la ragione viene limitata a ciò che è misurabile e calcolabile.

L’intuizione francescana

Eppure le realtà più importanti della vita sfuggono alla misurazione. Non si pesa la dignità di una persona. Non si misura la speranza. Non si quantifica l’amicizia. Non si calcola il senso della vita. Non si valuta la ricchezza del dono. È proprio qui che la tradizione francescana può offrire un contributo sorprendentemente attuale. San Francesco d’Assisi guardava il mondo con uno sguardo radicalmente diverso da quello dominato dalla logica del possesso. Nel Cantico delle Creature il sole, il fuoco e il vento diventano fratelli, la luna, l’acqua, la morte corporale sorelle e la nostra Terra madre, che ci sostenta e governa. Non si tratta semplicemente di poesia. In quelle parole è presente una vera intuizione filosofica. Francesco percepisce che ogni creatura partecipa di una medesima origine e appartiene a una stessa comunità dell’essere. Per questo può parlare di fraternità universale.

Tutto è connesso

La grande tradizione francescana svilupperà questa intuizione. San Bonaventura descriverà il creato come un libro nel quale è possibile leggere le tracce del Creatore. Giovanni Duns Scoto metterà in evidenza l’unicità irripetibile di ogni essere, mostrando come ogni realtà possieda un valore che non dipende dalla sua utilità. Da questa prospettiva emerge una convinzione di straordinaria attualità: la vita non vale perché è utile, produttiva o efficiente. Vale perché è vita. Una simile affermazione appare particolarmente importante in una società che tende spesso a valutare tutto in termini di prestazione, successo e rendimento. Ma le conseguenze non riguardano soltanto l’antropologia. Esse coinvolgono anche l’economia, la politica, la reciprocità e l’ecologia. Se l’essere umano è costitutivamente relazionale, allora anche l’economia non può essere interpretata esclusivamente come ricerca dell’interesse individuale. Antonio Genovesi, padre dell’economia civile, sosteneva, attingendo al pensiero francescano, che nessuno può essere felice da solo e che il bene individuale è strettamente legato al bene degli altri: se nella comunità – predicavano i francescani – c’è una persona che soffre, soffre tutta la comunità. Questa idea continua oggi nelle esperienze della riscoperta (dopo oltre due secoli) dell’Economia civile e dell’Economia di Comunione, che pongono al centro categorie come reciprocità, fiducia, gratuità e cooperazione. Anche l’ecologia integrale proposta da papa Francesco nell’enciclica Laudato sì si colloca nella stessa prospettiva. Quando il Pontefice afferma che “tutto è connesso”, non propone soltanto un programma ambientale. Richiama una visione dell’uomo e del mondo fondata sulla relazione.

La riscoperta della domanda

Forse è proprio questa la lezione più importante che la filosofia e il francescanesimo possono offrire alla cultura contemporanea. La vita non è soltanto un fenomeno biologico da osservare né un dato tecnico da gestire. È un mistero da comprendere, un dono da accogliere e una relazione da vivere. Per questo la domanda decisiva non riguarda soltanto quanto sappiamo della vita, ma se continuiamo a comprenderne il significato. La scienza ci aiuta a spiegarla. La filosofia ci invita a interrogarla. La tradizione francescana ci ricorda che il suo senso più profondo si manifesta nella relazione e nella fraternità. In un tempo che rischia di smarrire il significato dell’essere mentre aumenta il potere sul reale, riscoprire questa sapienza potrebbe rappresentare una delle sfide più urgenti e più feconde del nostro futuro.