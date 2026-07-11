Conoscenza e persona: l’igiene delle relazioni nell’era del virtuale

In un’epoca dominata dalla “vetrinizzazione” dell’apparire e dall’avanzata pervasiva dell’intelligenza artificiale, dove si colloca il confine tra la macchina e la coscienza umana? A questa e ad altre domande cruciali risponde a Interris.it Flavia Silli, docente di filosofia, presso la Pontificia Università Lateranense nel suo nuovo saggio “Conoscenza e persona. La via del lògos in figure del pensiero contemporaneo“, presentato recentemente presso la Libreria Romani. Riflettendo sull’enciclica di Papa Leone XIV Magnifica Humanitas — che invita apertamente a “disarmare” l’intelligenza artificiale per rimettere al centro l’umanità — la professoressa Silli ci conduce in un viaggio di riscoperta interiore. Attraverso il recupero della filosofia intesa come sapienza esistenziale e non come mero problem solving, l’intervista esplora l’urgenza di ritornare in se stessi (redire in se ipsum) e di coltivare l'”igiene delle relazioni”. Perché in un mondo sempre più virtuale e anestetizzato, il sapere più autentico e la stessa pace sociale nascono ancora e soltanto dall’incontro reale con l’altro.

L’intervista

Partiamo dal titolo e dal tema del suo libro, Conoscenza e Persona. Un lavoro che mette al centro l’essere umano e il rapporto con la sua coscienza. Quanto è attuale questa riflessione oggi?

“Sono davvero felice di poter presentare questo libro, che ha avuto una gestazione abbastanza lunga proprio perché è il frutto di ricerche approfondite. Affronta un tema di grandissima attualità: vuole andare a fondo nel rapporto tra la dimensione razionale dell’essere umano e il confronto, oggi inevitabile, con l’intelligenza artificiale. Proprio ora che è stata pubblicata l’enciclica Magnifica Humanitas, che dà il senso di questa “magnifica umanità” abitata dal desiderio e dalla ricerca di Dio. Ecco, la logofilia, che è il percorso cardine del libro, vuole attraversare proprio questo: il legame profondo tra il desiderio di senso, la ricerca della verità e l’identità stessa dell’essere umano”.

Parliamo di persona e di coscienza in un’epoca in cui siamo letteralmente immersi nel virtuale. Oggi siamo ancora capaci di conoscere l’altro o, meglio ancora, quanto una persona è davvero capace di conoscere se stessa?

“Questo è uno dei nodi più importanti del volume: la valorizzazione e la cura dell’interiorità. Del resto, la filosofia occidentale nasce proprio così, come “cura dell’anima”. È vero, oggi siamo un po’ tutti “esteriorizzati”, molto protesi verso la cultura dell’apparire e quella che definisco la “vetrinizzazione” dell’io. Eppure sono molto fiduciosa. Credo che si possa ritornare, per dirla con Sant’Agostino, a redire in se ipsum – a ritornare in se stessi – per smettere di anestetizzarsi e ricominciare a tirare fuori le grandi domande della filosofia”.

Il suo è un testo per riscoprire se stessi, ma anche per intraprendere un viaggio. A chi lo consiglierebbe e da dove si dovrebbe partire per iniziare questo percorso di autoconsapevolezza?

“Nel libro ho cercato di valorizzare al massimo il lessico filosofico. Se partiamo anche solo dall’etimologia della parola filosofia, scopriamo una ricchezza immensa: c’è questa philia, questa amicizia profonda per una sapienza che non è intesa come semplice problem solving, come diremmo in termini moderni. Si tratta invece di una sapienza esistenziale, capace di generare speranza proprio perché è ricerca di senso e di pienezza d’amore. Consiglierei il libro a chiunque senta il bisogno di questa ricerca”.

Sono presupposti importanti che dobbiamo ancora approfondire e interiorizzare: la persona umana da valorizzare e, come ha detto il Papa, un’intelligenza artificiale “da disarmare”. Alla luce di questa visione, quanto diventa vitale riscoprire la bellezza delle relazioni umane?

“Questo è forse il tema più cruciale, che affronto nell’ultima parte del libro dedicata alla conoscenza indiretta e per testimonianza. È proprio lì che si misura la centralità del legame con l’altro. La relazione è una dimensione inscindibile dalla struttura stessa della persona umana e del suo modo di conoscere. Se ci pensiamo, tutto il nostro sapere esistenzialmente più significativo nasce sempre all’interno di una relazione. Perfino la pace a cui tutti auspichiamo dipende, in gran parte, da quella che mi piace chiamare l’igiene delle nostre relazioni”.