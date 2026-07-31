Come immaginare la pace: “disarmare” le parole e recuperare il dialogo

Il mondo è sempre meno pacifico e il numero di conflitti in corso è il più elevato dalla fine della Seconda guerra mondiale, secondo il Global Peace Index. Le guerre sono un meccanismo che, una volta avviato, è capace di rigenerarsi: la fine delle ostilità, spesso, prepara il terreno per la loro successiva ripresa. L’automatismo che porta i conflitti persino perdurare nei decenni richiede un cambio di paradigma, con il recupero del dialogo e la volontà di immaginare la pace – che non è un punto di arrivo, ma un cantiere sempre aperto. Come poterlo fare lo scrive Mario Giro, esperto di mediazione e dialogo interreligioso, componente della Comunità di Sant’Egidio e già viceministro e sottosegretario al Ministero degli Esteri tra il 2013 e il 2018, in “Pace in tempo di guerra” (Guerini e Associati).

L’intervista

Come si arriva alla guerra?

“Quando si smette di dialogare. Il dialogo non è una cosa irenica, è un confronto complicato e difficile per capire le ragioni dell’altro. I russi e gli ucraini non si parlano praticamente dell’inizio della guerra, mentre israeliani e palestinesi non dialogano da decenni. Inoltre, Stati Uniti e Iran sembrano negoziare, ma lo fanno per interposta persona”.

Nel libro scrive che i conflitti diventano eterni perché la guerra è un meccanismo che si rigenera. E’ sempre stato così o è frutto dei cambiamenti degli ultimi decenni?

“Le guerre sono sempre state autogenerative. La Prima guerra mondiale è scoppiata per caso, poi i veterani che l’hanno combattuta hanno dato vita al fascismo, che ha provocato il cambiamento culturale che è sfociato nella Seconda. Il meccanismo populista che scatena le guerre è lo stesso, negli anni Trenta come oggi – cambia aspetto, usa altri sistemi, è più moderno, ma culturalmente è lo stesso”.

Perché non si colgono tempestivamente i segnali che portano allo scoppio di un conflitto?

“Per ignoranza della storia e perché si pensa di risolvere le questioni attraverso la tecnica. Dagli anni Novanta è prevalsa l’idea che l’economia da sola sarebbe stata in grado di creare un mondo unito – quando è, invece, una sfida enorme e complessa sotto i profili sociale e culturale”.

Nell’enciclica “Laudato si’” e nell’esortazione apostolica “Laudate Deum” Papa Francesco aveva posto l’attenzione sul paradigma tecnocratico…

“Un libro uscito di recente negli Stati Uniti, ‘Geriatric Peace’, sostiene che in un mondo che invecchia ci saranno meno guerre. Al contrario, ci sarà più paura e un maggior bisogno di sicurezza e per garantirla ci si affiderà alla tecnologia. L’intelligenza artificiale si ‘propone’ di farlo con i sistemi d’arma automatici, chiedendoci di cederle il controllo”.

Papa Leone, che nella ‘Magnifica Humanitas’ ha lanciato il monito a conservare l’umanità, ha aperto il suo pontificato evocando la pace disarmata e disarmante. Come arrivare a una pace disarmata in un tempo di armi autonome guidate dall’IA?

“Bisogna riprendere il principio del disarmo come quando era nato negli anni Settanta, in opposizione alle armi atomiche. Oggi che tutti i trattati di non proliferazione sono terminati o non stati rinnovati e le armi si moltiplicano e si specializzano, diventando autonome, abbiamo di bisogno di un freno e di un’etica per questo mondo”.

L’intelligenza artificiale può diventare uno strumento di pace?

“In questo momento direi no, perché non è neutrale, soprattutto quando viene applicata alle armi. Se cambiassimo paradigma, potrebbe diventarlo”.

E come si arriva alla pace, invece?

“È un cantiere sempre aperto, richiede un lungo lavoro. Prendo in prestito il pensiero di san Giovanni Paolo II, il quale diceva che per prima cosa dobbiamo immaginarla, la pace, perché il nostro primo problema è non credere che ci possa essere”.

In conclusione, si aspetta che il messaggio del suo libro venga ascoltato e accolto?

“Lo spero, perché siamo troppo abituati a ragionare in termini di guerra e di armi. Dobbiamo superarlo, ricominciando dalla cultura. Per prima cosa occorre cambiare linguaggio: per far un esempio, abbiamo usato parole ‘armate’ per descrivere la questione migratoria. Cominciamo purificando il linguaggio e riprendiamo a dialogare – perché ti obbliga a comprendere l’altro, anche se non sei d’accordo”.