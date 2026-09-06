Celiachia e scuola: la sicurezza a tavola senza esclusioni

Con l’inizio del nuovo anno scolastico tornano al centro anche le esigenze degli studenti con celiachia, una condizione che richiede particolare attenzione soprattutto nei momenti legati all’alimentazione. Dalla mensa alla ricreazione, fino alle gite e alle attività fuori dalla scuola, garantire un’alimentazione sicura significa favorire inclusione e serenità. Informazione, corretta gestione della dieta senza glutine e collaborazione tra famiglie, scuola e personale della ristorazione sono quindi fondamentali per permettere a ogni studente di vivere pienamente la propria esperienza scolastica. Interris.it, su questo tema, ha intervistato la dott.ssa Carlotta Romeo, dietista dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC).

L’intervista

Dottoressa Romeo, il nuovo anno scolastico sta per iniziare: quali sono le raccomandazioni di AIC per gli studenti con celiachia?

“Il mese di settembre segna il ritorno tra i banchi di scuola e, quindi, a una quotidianità fatta anche di pranzi in mensa, ricreazioni, gite e attività durante l’anno. Per lo studente celiaco c’è quindi un’attenzione in più: gestire correttamente la dieta senza glutine per vivere serenamente anche a scuola con gli altri. AIC si è battuta per la legge 123 del 2005, affinché il pasto senza glutine nelle mense fosse un diritto”.

La dieta senza glutine è fondamentale per la celiachia…

“Certamente. La raccomandazione per il nuovo anno scolastico è ricordare che la dieta senza glutine è una terapia: non è una moda, ma l’unica cura disponibile per la celiachia. Deve essere seguita rigorosamente per tutta la vita. È importante, inoltre, non iniziare una dieta senza glutine prima di aver ricevuto una diagnosi, perché questo può ritardare o rendere più difficile l’accertamento della celiachia. La persona celiaca può scegliere gli alimenti più salutari, leggendo l’etichetta nutrizionale, e seguire anche una dieta mediterranea. All’interno della stessa ci sono numerosi alimenti naturalmente privi di glutine che ne fanno parte”.

Ci sono numerosi alimenti naturalmente privi di glutine…

“Sì, La mensa scolastica deve essere un luogo di inclusione e uguaglianza. Il pasto senza glutine deve essere garantito dalla legge 123 del 2005 e lo studente celiaco non deve sentirsi diverso. È anche un’occasione per valorizzare la diversità e la varietà. Fondamentale è che conosca i principi della dieta senza glutine e impari a fare domande, vivendo il cibo e il momento del pasto con serenità”.

In che modo, AIC, è impegnata sul fronte della sensibilizzazione di studenti, famiglie e scuole?

“AIC è impegnata nel mondo della scuola attraverso due progetti gratuiti, finanziati grazie ai fondi del 5×1000: ‘In fuga dal glutine’ e ‘A scuola di celiachia’. ‘In fuga dal glutine’ offre agli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie uno strumento per spiegare che cos’è la celiachia e per educare alla diversità, alimentare e culturale, intesa come risorsa e ricchezza. Prevede un incontro formativo per i docenti e un gioco educativo rivolto agli studenti. ‘A scuola di celiachia’, invece, è un programma nazionale rivolto agli studenti degli istituti alberghieri”.

La consapevolezza sulla celiachia è molto importante…

L’obiettivo è formare ristoratori consapevoli sulla celiachia e sulla dieta senza glutine, affinché sappiano accogliere il cliente celiaco garantendo sicurezza e qualità. Il programma offre anche la possibilità di svolgere tirocini post-scolastici nei locali aderenti, affinché la preparazione di un pasto senza glutine diventi una competenza normale nella formazione professionale”.

Quali sono i vostri auspici per il futuro su questi temi?

“Partendo dal passato, ricordo che prima della legge 123 del 2005 i minori celiaci dovevano tornare a casa per il pranzo e il momento della condivisione del pasto rimaneva difficile. Grazie al diritto stabilito dalla legge sono stati creati strumenti formativi e informativi dedicati alla scuola e alle famiglie. La conoscenza permette di sensibilizzare e rendere sempre più inclusiva la scuola, che deve offrire a 360 gradi opportunità a tutti gli studenti”.