“Casa Anziani”, l’inclusione passa dal dialogo tra le generazioni

​In una società che invecchia, la solitudine rappresenta una delle principali fragilità che colpiscono la popolazione anziana. Non si tratta soltanto di una condizione personale, ma di una questione sociale che richiede reti di prossimità, relazioni e servizi capaci di intercettare i bisogni prima che diventino emergenze. A Milano, la “Casa Anziani” della Fondazione Casa della Carità “A. Abriani”, promuove inclusione, autonomia e dialogo tra generazioni, contrastando isolamento e marginalità attraverso attività gratuite e una rete territoriale. Interris.it ne ha parlato Doudou Khouma, responsabile della stessa.

L’intervista

Khouma, come nasce e quali obiettivi ha “Casa Anziani”?

“Il progetto ‘Casa Anziani’ nasce nell’agosto 2005, come progetto della Casa della Carità, inaugurata nel novembre 2004. Fin dall’inizio abbiamo sentito il dovere di restituire qualcosa al territorio che ci accoglieva, rivolgendoci in particolare ai bambini e agli anziani della zona. Casa Anziani è nata anche per rispondere a una realtà spesso invisibile: quella della solitudine, della fragilità e della povertà di molti anziani che vivono ai margini della comunità”.

In che modo favorite l’inclusione e il dialogo tra le generazioni?

“Attraverso le attività che organizziamo, dalla musica alla danza, fino ai momenti di socialità che si svolgono due volte alla settimana. Queste occasioni permettono agli anziani di incontrare giovani e adulti che frequentano la Casa della Carità. I ragazzi chiamano gli anziani ‘i nonni della casa’ e questo esprime bene il valore di una relazione che supera le differenze di età e di storia personale. La Casa della Carità diventa così uno spazio di incontro tra generazioni diverse, caratterizzato da pluralità e vitalità”.

Operate con diverse realtà del territorio..

“Si, operiamo in rete con i servizi sociali, le realtà del territorio e le associazioni. Anche esperienze come quelle dell’Orto Comunale di via Padova hanno rappresentato occasioni importanti di incontro tra anziani e giovani. L’inclusione, per noi, nasce dalla possibilità concreta di stare insieme, condividere esperienze e costruire relazioni”.

Quali sono le vostre prospettive per il futuro di “Casa Anziani”?

“Il nostro obiettivo principale è permettere agli anziani di rimanere il più a lungo possibile nelle proprie abitazioni, vivendo con sicurezza e dignità. Per riuscirci è necessario rafforzare la rete tra servizi sociali, realtà territoriali e volontariato. Crediamo inoltre che la tecnologia possa svolgere un ruolo importante. Esistono dispositivi in grado di segnalare tempestivamente una caduta o un’emergenza e consentire un intervento immediato”.

È importante che, le persone anziane, continuino a vivere nelle proprie case e quartieri..

“Si, non possiamo accettare che una persona anziana, sola e fragile, venga soccorsa soltanto dopo giorni. Allo stesso tempo, bisogna evitare il ricorso alle RSA quando non è indispensabile. Un anziano ancora autosufficiente dovrebbe poter continuare a vivere nella propria casa e nel proprio quartiere”.

Le occasioni di socialità sono importantissime..

“Si, è fondamentale creare occasioni di socialità, formazione e confronto realmente accessibili. Alla Casa della Carità tutte le nostre attività sono gratuite, perché la possibilità di partecipare non può dipendere dalle condizioni economiche. Migliorare la qualità della vita degli anziani significa permettere loro di continuare a sentirsi parte della comunità, preservarne l’autonomia e riconoscere la dignità di chi, durante la propria vita, ha dato tanto alla società. È un modo concreto per restituire loro attenzione, rispetto e gratitudine”.