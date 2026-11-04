“Dona un battito”: torna la campagna per salvare i bambini cardiopatici

Ogni anno migliaia di bambini nei paesi in via di sviluppo nascono con gravi cardiopatie e non hanno accesso a cure adeguate. Per dare loro una possibilità, la Fondazione Mission Bambini porta avanti il programma “Cuore di bimbi”, con missioni di cardiochirurgia pediatrica e formazione dei medici locali. Da oggi torna la campagna di crowdfunding “Dona un battito”, giunta al nono anno. Interris.it ha parlato di questa iniziativa con la dott.ssa Chiara Parisi, responsabile donazioni in memoria, lasciti testamentari e sviluppo donatori di Mission Bambini.

L’intervista

Dottoressa Parisi, come nasce e che obiettivi ha la campagna “Dona un battito”?

“’Dona un battito’ è la campagna di crowdfunding a sostegno del programma ‘Cuore di bimbi’, dedicato a salvare i bambini gravemente cardiopatici. È promossa dalla Fondazione Mission Bambini e si svolge da nove anni, da inizio novembre fino alla fine di gennaio. L’obiettivo è raccogliere i fondi necessari per realizzare le missioni di cardiochirurgia pediatrica del 2027, per sostenere la cardiopatia infantile dell’anno successivo.”

In quali paesi state operando?

“Quest’anno sosterremo le missioni di cardiochirurgia che faremo il prossimo anno in Eritrea, Uganda, Tanzania e Zambia, paesi con cui collaboriamo da tempo. Cerchiamo di tornare sempre nello stesso paese per molti anni, avviando partnership continuative con gli ospedali, per operare i bambini ma anche per formare i team medici locali”.

I vostri team operano in sinergia con i medici locali.

“Sì. I nostri medici volontari partecipano a missioni che durano mediamente una settimana, massimo dieci giorni: operano insieme ai medici locali, facendo formazione direttamente in sala operatoria, e la affiancano a sessioni più tradizionali in aula. Mantengono poi i contatti anche dopo il rientro in Italia, per aiutarli ad acquisire le competenze che mancano nell’ambito della cardiochirurgia pediatrica. Questo permette nel tempo di rendere alcuni paesi effettivamente autonomi.”

Quali sono le vostre prospettive per lo sviluppo di questa campagna?

“Abbiamo un obiettivo molto ambizioso, perché per la prima volta sosteniamo cinque team: oltre alle missioni in Uganda, Eritrea, Tanzania e Zambia, c’è anche un team legato all’Italia. Quando non possiamo operare i bambini sul posto, li portiamo in Italia e li operiamo presso l’ospedale Niguarda, grazie a una convenzione con Regione Lombardia. Realizzare queste missioni e sostenere i bambini in Italia costa 125 mila euro: 25 mila euro è mediamente il costo di una missione di cardiochirurgia pediatrica all’estero”.

Ogni squadra è composta da diverse persone.

“Esatto. Ogni squadra è composta da più personal fundraiser, persone che attivano una raccolta fondi coinvolgendo parenti e amici e chiedendo loro una donazione. Ognuna di queste ha dunque l’obiettivo di raccogliere 25 mila euro. Di solito si attivano più di 30 personal fundraiser. Molti sono medici volontari, protagonisti delle nostre missioni: avendo toccato con mano sul campo che cosa significhi realizzarle, si fanno portavoce e sono i testimoni più belli che possiamo avere, attivandosi anche nella raccolta fondi oltre che nel volontariato”.

In che modo chi lo desidera può supportarvi?

“È facile. Oggi lanciamo la campagna e condivideremo un link; ogni persona che si attiva avrà un link specifico alla propria pagina. Per contribuire è sufficiente donare sulla campagna: ognuno può offrire l’importo che preferisce, secondo le proprie disponibilità. Chi vuole mettersi in gioco in prima linea può diventare personal fundraiser, aprendo una pagina di raccolta fondi a supporto della campagna”.

Promuovere l’iniziativa tra i propri contatti è importante.

“Esattamente, Noi guidiamo passo passo, ma bisogna avere voglia di dedicarsi a questa attività, promuovendo l’iniziativa tra i propri contatti per favorire le donazioni. Si può quindi sostenere la campagna con una donazione, piccola o grande, per raggiungere i 125 mila euro e realizzare tutti i progetti per i bambini cardiopatici del prossimo anno, oppure attivandosi come personal fundraiser.”