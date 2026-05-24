Calcio a 5 per non vedenti: qual è il “suono” di un gol

C’è un prato verde dove nascono speranze di sport e d’inclusione: hanno una mascherina sugli occhi e tra i piedi un pallone che tintinna. I giocatori e le giocatrici di calcio a 5 per persone con disabilità visiva quando passano la palla a un compagno ne scandiscono sempre il nome e l’altro risponde per indicare in quale punto del campo si trova. Con la palla attaccata allo scarpino si sentono liberi di esprimersi, quando il mondo al di fuori li vorrebbe tenere sotto una campana di vetro o confonde l’integrazione con il pietismo. Un messaggio carico di valore su quello che il calcio, celebrato il 25 maggio con la Giornata mondiale del calcio, significa per chi lo ama.

Libertà e vera integrazione

“E’ integrazione vera, pratica, perché pur dei riadattamenti, questo sport conserva la propria natura”. Il desiderio di Lorenzo Serranti, fin da bambino, era di giocare dell’unica squadra di calcio a cinque per non vedenti di Roma, la Roma Blind Football, e oggi è ne veste i colori, giallo e rosso come l’AS Roma, che la sostiene e supporta attivamente anche con un servizio di trasferimento degli atleti al campo di allenamento. Quando ha il pallone tra i piedi si sente “libero, indipendente, carico di adrenalina e di vita”. La sfera rotola verso Melissa Marena, nella rosa sia dei 12 effettivi del team maschile che delle sette di quello femminile, da marzo nelle fila della prima nazionale calciatrici. “Mi dà modo di esprimermi. Si tende a proteggere molto le persone con disabilità, ma se le si lascia vivere con maggior libertà possono imparare più e meglio”.

Sport e inclusione

La Roma Blind Football, nata nel 1996 come ASD Disabili Roma 2000, è una delle nove squadre italiane che disputano i tornei nazionali organizzati dalla Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi (Fispic), distinti nelle categorie B1, cecità completa o quasi, e B2 e B3, ipovedenti. Nell’albo d’oro della società, due scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane, oltre alla partecipazione alle coppe europee. “Il calcio per non vedenti in Italia ha mosso i primi passi con quattro squadre a metà anni Ottanta. Nel 1986 il presidente della Roma Dino Viola ha aveva aperto le porte del centro di Trigoria ai calciatori non vedenti. Aveva capito che questo sport è inclusivo”, ricorda Sauro Cimarelli, direttore sportivo e memoria storica, già portiere della squadra capitolina e della nazionale, dirigente Coni e tecnico qualificato Fispic.

Come si gioca

In oltre quattro decenni di vita, il movimento nato in Sud America si è evoluto e diffuso, tanto da diventare sport paralimpico nel 2004. Si gioca in cinque contro cinque su campo delimitato da sponde – all’inizio i giocatori erano sette per squadra e non c’erano barriere laterali –, schierando quattro giocatori di movimento, ciechi o ipovedenti, che indossano una mascherina protettiva imbottita di gommapiuma che garantisce la totale assenza di percezione visiva, e il portiere, l’unico senza disabilità visiva o ipovedente. I calciatori utilizzano un pallone sonoro, imbottito con sonagli di acciaio o dischetti metallici, che risuona quando viene colpito, segnalano la propria posizione a compagni e avversari urlando “voice” e si muovono sul rettangolo verde seguendo le indicazioni della guida di centrocampo, l’allenatore, e della guida di attacco, che dà suggerimenti sulla manovra negli ultimi metri e in occasione di calci da fermo, cioè rigori e punizioni, segnala dove si trova della porta battendo sui pali. “Devi essere capace di muoverti da solo in campo, ma dove i tuoi sensi non arrivano serve l’aiuto di qualcuno”, spiega Serranti.

Ricambio generazionale

Per garantire il futuro del movimento, la Roma Blind Football ha deciso di investire sul ricambio generazionale aprendo una scuola calcio. Un progetto nato per favorire la pratica sportiva in un’ottica inclusiva che attualmente conta 14 iscritti tra le categorie B1 e B2. “Lo sport di squadra aiuta l’integrazione, e la crescita sia fisica che umana”, continua il giocatore, “io non vedo e muovermi sul campo mi ha insegnato a orientarmi ed ascoltare”. “E’ una spinta a migliorarsi tecnicamente e un modo per entrare in relazione con gli altri”, aggiunge Marena.

La passione

Dal campo di calcio a cinque per non vedenti sale un messaggio rivolto al mondo del pallone, dove l’interesse economico ha messo in ombra la bellezza del gioco. “La loro passione mi riporta al calcio di una volta, quello giocato con intensità, senza fermarsi mai”, dice Cimarelli. “Bisogna tornare a innamorarsi di questo sport, perché scendere in campo per una partita è davvero bello”, conclude Serranti.