“Boreout”: di cosa si tratta, ricadute personali e sociali

Il “boreout” definisce una particolare condizione lavorativa, tipica del mondo contemporaneo, in cui non si provano stimoli e, complici la ripetitività e le poche prospettive delle attività svolte, si finisce nel perdere interesse per poi sprofondare in una profonda disistima di se stessi.

L’etimologia

Il termine deriva dall’inglese “to bore” (annoiare), è stato coniato e illustrato da Philippe Rothlin (esperto di gestione aziendale) e Peter R. Werder (giornalista, filosofo), attraverso il loro volume “Diagnose Boreout”, pubblicato, in tedesco, nel marzo 2007. Si tratta del fenomeno inverso (e più conosciuto) del burnout, in cui il sovraccarico di lavoro conduce a ripercussioni psicofisiche. Al momento, il boreout non è riconosciuto dall’OMS (al contrario del burnout). Gli effetti si mostrano nello scarso impegno lavorativo e in una demotivazione generale in cui, insoddisfatti della situazione, si è convinti di non essere all’altezza.

Apatia e mancanza di stimoli

Il boreout deriva da una particolare condizione lavorativa contrassegnata dalla demotivazione, dallo scarso impegno e dalla mancanza di stimoli. Il lavoratore si trova, quindi, in una condizione di apatia e di inutilità, per se stesso e per il gruppo/colleghi; non avendo interesse, coinvolgimento, programmi e obiettivi, vive in una situazione di scarsa autostima e di distacco totale dal prossimo. Isolamento e solitudine sono, difatti, due pericolose derive esistenziali nelle quali può cadere il lavoratore affetto da boreout. A volte, il fenomeno viene banalizzato e stigmatizzato poiché la noia lavorativa sarebbe più riconducibile al relax che allo stress, tuttavia, la realtà è diversa e, per alcuni, può rappresentare davvero un fallimento esistenziale. Il boreout non va confuso con il “quiet quitting”; la volontà di limitare sistematicamente la propria disponibilità lavorativa, svolgendo le mansioni essenziali e inderogabili, senza ripercussioni psicofisiche, anzi, mirando a un miglior benessere personale. La discriminante più evidente, fra queste due condizioni è nell’involontarietà (della prima) o volontarietà (della seconda) dell’atteggiamento mostrato.

Le ripercussioni

Considerarsi demansionati non deve, tuttavia, costituire una giustificazione per alienarsi dai propri compiti né deve procedere verso un’altezzosa sovrastima delle proprie capacità, in perenne insoddisfazione nei confronti di un mondo che non riconosce il proprio “immenso” valore. Le ripercussioni sociali, lavorative ed extralavorative, sono di grande rilievo: isolamento, insofferenza, diminuzione delle relazioni a livello quantitativo e qualitativo. Le conseguenze dello stress accumulato si concretizzano in disturbi cardiorespiratori, gastrointestinali e sintomi riconducibili all’ansia, all’irritabilità e alla depersonalizzazione.

Le parole di San Giovanni Paolo II

Nell’incontro con i lavoratori di Sesto San Giovanni, del 21 maggio 1983, San Giovanni Paolo II affermò concetti ancora attuali: “Il lavoro è monotono e faticoso. Non solo: esso sembra comportare una mortificazione delle esigenze connesse con la spiritualità dell’uomo. Il lavoro, specie quello operaio, sembra richiedere una soggezione dell’essere umano alla sua opera: la macchina e la sempre più sofisticata organizzazione tecnica della produzione impongono leggi obiettive alle prestazioni dei singoli, che spesso ostacolano l’attuazione della loro personale capacità inventiva ed espressiva. Non qualitativamente diverso dal lavoro dell’operaio è, del resto, il lavoro dell’impiegato e dell’addetto a compiti amministrativi od organizzativi: l’innovazione tecnologica, e oggi in particolare quella cibernetica, producono spesso l’azzeramento di capacità professionali precedentemente acquisite e la necessità di riprendere da capo la propria qualificazione professionale. […] La libertà e la speranza dell’uomo, nella sua partecipazione quale lavoratore all’opera collettiva, sono garantite soltanto a condizione che egli trovi riposo nella considerazione credente dell’opera di Dio”.

Cause ed effetti della demotivazione lavorativa

Vincenzo Amato, medico e docente universitario, è l’autore del volume “Demotivazione lavorativa e rischio di abbandono” (sottotitolo “Analisi del fenomeno e strategie di azione”), pubblicato da “Aracne” nello scorso mese di febbraio. Parte dell’estratto recita: “Il volume propone un’analisi rigorosa e approfondita della demotivazione lavorativa, esaminandone cause, manifestazioni ed effetti, con particolare attenzione alla sua stretta correlazione con il rischio di abbandono. […] Il testo si propone come guida concreta e attuale per comprendere, misurare e contrastare la demotivazione, promuovendo contesti di lavoro consapevoli, inclusivi e capaci di trattenere e valorizzare il capitale umano”.

I dati

Il link https://www.persometrics.ch/it/bore-out/ ricorda che “La prevalenza del boreout è difficile da misurare, ma si stima che nelle persone con istruzione superiore (almeno un diploma di laurea) il numero è del 16%. Questo numero aumenta in funzione dell’istruzione”. Il 31 marzo scorso, infodata.ilsole24ore.com, riportava che “nel 2026 la maggioranza relativa dei lavoratori italiani (43%) non si considera né felice né infelice. È quanto emerge dalla sesta edizione dell’Osservatorio BenEssere Felicità, iniziativa promossa dall’Associazione Ricerca Felicità e realizzata con il contributo di Ipsos Doxa. A fronte di questa neutralità diffusa, emerge un segnale incoraggiante: la quota di chi si dichiara di sentirsi felice o molto felice (38% degli intervistati) è doppia rispetto a chi descrive il proprio stato d’animo in termini prevalentemente negativi (19%)”.

Ripetitività, disinteresse, senso di inutilità

La ripetitività di una mansione e il disinteresse collegato, sono sintomi che producono conseguenze negative per il lavoratore, che vive in uno stato di abbandono e di mancata realizzazione e per l’azienda che non può nutrire affidabilità e rendimento da parte del proprio occupato. Il senso di inutilità può risultare molto deprimente ma il dipendente che si dovesse trovare in tale circostanza possiede, come prima opportunità di rimedio, quella di reagire e provare a trovare nuove prospettive. Il dono del dialogo anche in questo caso può rivelarsi risolutivo e, nel colloquio con i responsabili dell’azienda, è possibile giungere a una soluzione che sia vantaggiosa per entrambe le posizioni, coinvolgendo il lavoratore, rendendolo parte del progetto e ottenendo, da questo, una maggiore partecipazione. Ritirarsi socialmente, gettare la spugna e lamentarsi non rappresenta una via d’uscita.

Disagio continuo

Altra caratteristica del boreout è la continuità del disagio che non si verifica, quindi, in occasioni sporadiche ma diviene un tarlo quotidiano e cronico. A livello sociale, produce il rischio di una bollatura, in particolare dei colleghi, a cui il malcapitato, perseguitato dal senso di colpa, cerca di resistere e di smentire l’opinione diffusa, con risultati controproducenti. Si tratta di un disturbo strisciante, subdolo e silenzioso di cui la vittima non sempre riesce a cogliere le caratteristiche e a considerarsi coinvolto.

La “dismissione” dalla vita quotidiana

Il boreout si riferisce alla dimensione professionale ma è evidente come possa essere traslato, concettualmente, alla vita quotidiana, in tutti gli aspetti della socialità. Un individuo, infatti, che vive senza interesse e motivazioni la propria vita lavorativa, estraneo al contesto del quale formalmente è parte integrante, tende a replicare il contraccolpo della noia anche in tutte le altre esperienze sociali, scivolando verso una condizione di isolamento, solitudine, mancanza di soddisfazione, di realizzazione e di benessere personale. I proficui rapporti interpersonali che dovrebbero puntellare la sana socialità, sono destinati alla sconfitta e al rifiuto. Una vita ripetitiva non può costituire un motivo di rinuncia a viverla e a condividerla: occorre, in tal caso, adoperarsi affinché si possano cogliere elementi di spunto e di dinamismo senza compiacersi come vittima di un’inevitabile resa. Una comunità che sembra non capire e ascoltare la voce del singolo, deve suscitare interrogativi ed esami di coscienza, per comprendere e discernere le responsabilità e avviare a risolvere la problematica, senza preventiva “dimissione” dalla vita ancora prima che dal lavoro.