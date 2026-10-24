Biodiversità e clima: salvaguardare gli ecosistemi per custodire il nostro futuro

La crisi climatica e la diminuzione di alcune specie selvatiche sono due facce della stessa emergenza ambientale in atto. L’aumento delle temperature, gli eventi meteorologici estremi e la trasformazione degli habitat mettono sempre più a rischio la sopravvivenza delle specie selvatiche. Allo stesso tempo, la distruzione degli ecosistemi indebolisce la capacità della natura di assorbire anidride carbonica e mitigare il riscaldamento globale. Proteggere la fauna e preservare gli equilibri naturali significa, quindi, contribuire anche alla lotta contro il cambiamento climatico, una sfida decisiva per il futuro del pianeta. Interris.it, in merito a questi temi e ai dati emersi in merito dal “Living Planet Report”, ha intervistato il dott. Gianluca Catullo, responsabile specie e habitat di WWF Italia.

L’intervista

Dottor Catullo, cos’è emerso dal “Living Planet Report”?

“Il Living Planet Report viene spesso identificato come un lavoro del WWF, ma è uno studio internazionale di grande portata, realizzato con il contributo fondamentale della Zoological Society of London, prestigioso ente di ricerca e conservazione. L’analisi riguarda l’intero pianeta e non soltanto singoli contesti nazionali. Il dato più significativo è che, tra il 1970 e il 2022, le popolazioni di vertebrati monitorate si sono ridotte in media del 73%”.

Si parla di molte specie.

“Esatto. Parliamo di pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. In sintesi, negli ultimi 52 anni abbiamo continuato a perdere biodiversità e popolazioni animali, con conseguenze importanti per gli equilibri naturali”.

La fauna selvatica è importantissima per l’intero ecosistema, in che modo può e deve essere salvaguardata?

“La fauna selvatica è fondamentale perché gli esseri viventi sono parte integrante degli ecosistemi. La diminuzione delle popolazioni e la scomparsa delle specie possono comprometterne gli equilibri, fino a provocarne, nei casi estremi, il collasso. Le conseguenze riguardano anche noi, perché dipendiamo dai servizi che gli ecosistemi ci forniscono”.

I possibili interventi sono di tipo locale e globale.

“Esattamente. Gli interventi variano in base alla scala d’azione. A livello locale, il WWF realizza progetti di conservazione dedicati a specie e habitat specifici, cercando di ridurre gli effetti della distruzione degli habitat, del bracconaggio e della diffusione di specie aliene invasive”.

Intervenire sulle emissioni è fondamentale.

Esatto. A livello globale è necessario intervenire sui sistemi che alimentano queste pressioni: quello energetico, responsabile delle emissioni che causano il cambiamento climatico; quello agroalimentare, che contribuisce alla distruzione degli habitat; e quello finanziario, che continua a destinare gran parte degli investimenti ad attività con impatti negativi sulla natura, riservando risorse insufficienti alla sua tutela”.

Urgono trasformazioni profonde.

“Sì, servono trasformazioni profonde. La transizione energetica sta accelerando: oggi l’energia elettrica prodotta dal solare è la più economica e, secondo il rapporto, nel 2024 un quarto degli acquisti di automobili ha riguardato veicoli elettrici. Sebbene i progressi non siano ancora sufficienti, questa accelerazione lascia sperare che anche i sistemi agroalimentare e finanziario possano intraprendere un percorso analogo”.

Quali sono i vostri auspici per il futuro su questo versante?

“Auspichiamo che la transizione acceleri anche nei sistemi agroalimentare e finanziario, obiettivo verso cui il WWF sta lavorando. È inoltre fondamentale che cresca l’attenzione dell’opinione pubblica, perché la tutela della natura viene ancora talvolta considerata secondaria rispetto all’economia e al lavoro. Eppure, i dati indicano che poco più del 50% del PIL globale dipende dalla natura”.

Serve maggiore consapevolezza.

“Sì, è necessaria una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini e delle comunità, che possa coinvolgere progressivamente anche le imprese e la politica. Solo riconoscendo il valore fondamentale degli ecosistemi potremo affrontare questa trasformazione con maggiore fiducia e guardare a un futuro in cui la tutela della natura diventi finalmente una priorità condivisa”.