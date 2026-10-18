Benedetta Palella si racconta: “Sui social per portare Gesù ai giovani e mostrare la bellezza della fede”

Un dialogo intimo, profondo e trasparente sul senso della fede vissuta nell’era dei social network. A margine della pubblicazione del suo libro Imperfetta, la tiktoker cattolica e missionaria digitale Benedetta Palella ripercorre con Interris.it le tappe principali del suo percorso spirituale: dalla scelta maturata durante l’adolescenza alla scoperta della devozione per la Vergine Maria e per le figure dei Santi, compagni di viaggio irrinunciabili nella quotidianità. Senza nascondere le incomprensioni, i giudizi e la perdita delle prime amicizie, la giovane autrice racconta come la rete possa trasformarsi in un luogo privilegiato di testimonianza e di ascolto per tanti ragazzi in cerca di risposte, ricordando che non serve essere perfetti per camminare con Gesù, ma basta affidarsi a Lui giorno per giorno.

L’Intervista

Partiamo da una domanda diretta: come ti definiresti? Chi è Benedetta oggi?

“Il termine che amo di più — anche se a volte non mi sento degna — è quello di apostola. La chiamata all’apostolato è qualcosa che Gesù ha aperto a ciascuno di noi. Seguo molto i messaggi di Medjugorje e sento questa chiamata in modo forte nel cuore: la Madonna stessa dice di non aspettare chiamate speciali, ma di decidere già oggi di diventare suoi apostoli. Credo che ‘apostola’ sia il termine che Maria vorrebbe che tutti noi dessimo alla nostra vita di cristiani”.

Come nasce il tuo cammino di fede? Prima ancora di diventare una “tiktoker cattolica” e una missionaria digitale, da dove è partita la tua consapevolezza e il tuo amore profondo per la Chiesa, per Gesù e per la Vergine Maria?

“Sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana, e oggi realizzo quanto sia stata una grande grazia, anche se durante l’adolescenza non lo capivo appieno. Arriva però un’età in cui ogni persona è chiamata a fare un’esperienza personale dell’amore di Dio. Non esiste una conversione di un figlio derivata soltanto da quella dei genitori: devi sperimentare tu stesso che credere è bello. Attorno ai 15-16 anni mi sono trovata a un bivio: scegliere se camminare nel mondo — come facevano tutti i miei compagni di scuola — oppure dare una possibilità a quella realtà che avevo vissuto fin da piccola attraverso la Chiesa e le prime visite a Medjugorje. In quel periodo ho scelto di aprire il mio cuore a Gesù. È stata la decisione più bella della mia vita e non me ne sono mai pentita, anche se ho capito subito che seguire Cristo comporta un prezzo da pagare”.

Quali sono state le prime reazioni attorno a te quando hai iniziato a manifestare questa scelta? Com’è stato condividerla nella vita quotidiana con amiche e compagni prima ancora che sui social?

“All’inizio nella vita parrocchiale ero molto timida e chiusa. Con le amiche più strette cercavo di testimoniare questa gioia, ma si è creato subito un corto circuito: quando le persone vedono un cambiamento in te che non sanno spiegarsi, ti prendono quasi per pazza. Cambiavo nel modo di vestire, nel modo di parlare, perché stavo cercando di seguire la strada di Gesù. Ci sono state molte reazioni negative e nel giro di pochi mesi ho perso tutti gli amici che avevo all’epoca. Non mi sono mai pentita e non tornerei mai indietro: so di aver guadagnato infinitamente di più”.

Il tuo libro si intitola Imperfetta. Perché questa scelta e qual è il messaggio principale che hai voluto trasmettere?

“Il libro nasce come risposta alle tantissime persone, soprattutto giovani, che mi contattano sui social per dirmi: «Tutto bellissimo, ma io da dove ricomincio? Non so come si prega». È una sorta di ‘tutorial’ per muovere i primi passi con Gesù e Maria, prendendo spunto dai Cinque Sassi di Medjugorje. Il titolo Imperfetta serve a ridimensionare l’idea che molti si fanno di me, pensandomi come una persona arrivata a chissà quale livello di fede. Spesso rispondo ricordando le parole di Santa Bernadette: se la Madonna avesse trovato una più ignorante di lei, avrebbe scelto lei! Il libro vuole raccontare proprio questo: siamo tutti imperfetti, ma seguiamo il Perfetto, ed è questo che ci riempie di gioia”.

Nel libro ti metti a nudo raccontando anche momenti di fatica e fragilità. C’è mai stato un momento in cui hai pensato di lasciar perdere tutto?

“Momenti di difficoltà ce ne sono stati e ce ne sono sempre. Il cammino di fede è fatto di alti e bassi e quando decidi di seguire Gesù senti anche l’attacco del maligno che prova a intralciarti. In quei momenti penso sempre a un passo biblico, quando il profeta dice: ‘Signore, ogni giorno soffro per la tua parola, tuttavia ho come un fuoco nelle ossa che non posso spegnere’. Ecco, l’amore di Dio, la gioia dell’incontro con Cristo e la maternità di Maria sono una carica più forte di qualsiasi critica, ostacolo o attacco che possa arrivare dal mondo digitale”.

Spesso i social vengono visti come luoghi di distrazione o giudizio. Quale suggerimento daresti per vivere la rete e la quotidianità senza perdersi?

“Il segreto è mettere Gesù al centro. Quando Egli è al primo posto, ogni cosa nella nostra vita trova la giusta collocazione, compreso l’uso del telefono. Se vivi una vita di preghiera, lo Spirito Santo ti dona il discernimento per capire cosa è giusto, quali contenuti seguire e quanto tempo dedicare allo smartphone. All’inizio seguivo indistintamente qualsiasi pagina o creator cristiano, poi lo Spirito Santo mi ha guidata a selezionare e seguire chi condivideva la mia stessa fede cattolica. Se c’è un rapporto di amicizia vera con Gesù, è Lui che illumina i tuoi passi”.

Nei tuoi contenuti sui social si percepisce la presenza costante dei Santi come compagni di viaggio. C’è una figura in particolare che ti è stata vicina in un momento speciale della tua vita?

“Ce ne sono tanti, ma un posto speciale lo occupa Santa Faustina Kowalska. Nel 2020, durante il lockdown, provavo ad avvicinarmi al suo Diario della Divina Misericordia, ma mi sentivo sempre troppo indegna. Solo dopo ho capito che era una tentazione per tenermi lontana da quelle pagine dove Gesù grida il suo amore per l’umanità. Nonostante la sua immensa santità, Santa Faustina ha un’umiltà tale da farti sentire accolta e compresa. Quando la tua anima si apre, i Santi non sono icone lontane, ma veri e propri amici che desiderano camminare accanto a te. Ultimamente sento fortissima anche la devozione alla Sacra Famiglia di Nazareth e a San Giuseppe”.

A chi è dedicato il tuo libro?

“A tutti quei ragazzi e ragazze che mi hanno scritta in questi anni sentendosi afflitti, vuoti o privi di autostima, pensando di non poter avere un buon rapporto con Dio. L’ho dedicato a loro affinché si accorgano che, mentre sono affannati a cercare qualcosa per colmare quel vuoto, in realtà stanno cercando Qualcuno che li sta già aspettando a braccia aperte”.

Sguardo al futuro: come e dove vedi la Benedetta di domani?

“In passato ho vissuto l’adolescenza con l’ansia costante del futuro. Poi il mio padre spirituale mi ha insegnato che bisogna vivere bene l’attimo presente con Gesù, lasciando che sia Lui a costruire il domani. Se penso al futuro, mi vedo semplicemente affidata a Lui a scatola chiusa. Un po’ come Maria: non avrebbe mai immaginato il suo futuro sotto la Croce, ma è stata ed è gioiosa nell’essere Madre di tutti noi. Il Signore sta disegnando un futuro speciale per ciascuno di noi; il mio compito è fidarmi di Lui oggi per permettergli di realizzarlo domani”.