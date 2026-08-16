Azione Cattolica e giovani: educare alla fraternità, al dialogo e all’impegno sociale

L’impegno sociale e la fraternità rappresentano due dimensioni fondamentali nella crescita dei giovani e nella costruzione di una comunità più attenta, solidale e inclusiva, mettendo così in risalto la promozione del dialogo, il rispetto delle idee altrui e la capacità di mettersi al servizio degli altri. Le realtà associative e parrocchiali possono offrire ai ragazzi spazi di partecipazione e formazione, aiutandoli a sviluppare senso critico, responsabilità e attenzione verso il prossimo. Esperienze grazie alle quali i giovani possono diventare protagonisti della società e costruire relazioni fondate sulla fraternità. Interris.it ha intervistato Alessandra Liporace, presidente parrocchiale dell’associazione Santa Maria del Popolo e Santi Giacomo e Nicola dell’Azione Cattolica della diocesi di Scalea – San Marco Argentano.

L’intervista

Alessandra, in che modo e con quale attività trasmettete i valori dell’Azione Cattolica sul vostro territorio?

“Possiamo dividere la nostra azione in due parti. Da un lato c’è l’attività ordinaria, rivolta ai più piccoli, ai giovanissimi, ai giovani e agli adulti, attraverso la quale cerchiamo di trasmettere i valori cristiani, come l’amore verso il prossimo, la pace e la fraternità, con il metodo proprio dell’Azione Cattolica. Dall’altro promuoviamo iniziative legate a temi di attualità politica e sociale, che affrontiamo sempre attraverso il prisma della fraternità. Cerchiamo così di offrire soprattutto ai più giovani gli strumenti per sviluppare uno spirito critico e comprendere meglio la realtà in cui vivono”.

Quali sono i suoi auspici riguardo al futuro per lo sviluppo delle vostre attività?

“Lo dico con grande senso di speranza, perché ormai ho concluso il mio mandato. Mi auguro che l’associazione possa comunque andare avanti. Ho cercato soprattutto di mettere, all’interno del gruppo giovani, delle basi abbastanza solide: vorrei che fossero ragazzi capaci di avere le proprie idee e di rimanere fermi su di esse, senza avere paura di esprimere il proprio pensiero e la propria opinione.

Che messaggio vorrebbe lanciare ai giovani?

“Vorrei che, tutti i giovani, siano rispettosi del prossimo, capaci di rispettare anche un’idea che non condividono, e che imparassero a volersi bene e a mettersi in gioco. I cristiani, nel mondo, non stanno attraversando un periodo molto facile e anche la nostra religione vive delle difficoltà. Tuttavia, come ci ricordava il compianto Papa Francesco, bisogna alzarsi dal divano e mettersi in cammino, anche dal punto di vista sociale”.