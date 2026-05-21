“Artic PASSION”: la sfida del CNR per difendere clima e biodiversità nell’Artico

L’Artico rappresenta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del pianeta. Il rapido scioglimento dei ghiacci, l’aumento delle temperature e l’inquinamento atmosferico stanno mettendo a rischio una biodiversità unica e influenzano direttamente gli equilibri climatici globali. Proteggere questa regione significa salvaguardare non solo habitat preziosi e specie animali vulnerabili, ma anche il futuro ambientale dell’intera Terra. La ricerca scientifica, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative, come quelle del progetto “Artic PASSION”, che ha visto la collaborazione di diverse realtà, tra cui il CNR, svolge quindi un ruolo fondamentale per comprendere i cambiamenti in atto e individuare strumenti efficaci di tutela. Interris.it, su questi temi, ha intervistato il professor Antonello Pasini, Fisico del clima del CNR.

L’intervista

Professor Pasini, l’Artico è un luogo fondamentale per la vita di tutti noi. Com’è impegnato il CNR su questo versante?

“Come CNR abbiamo una grande attenzione per quanto avviene al di sopra del Circolo polare artico, perché questa zona è molto fragile da diversi punti vista e ciò che accade lassù ha grosse conseguenze su tutto il pianeta e anche su di noi, che viviamo a più basse latitudini. Per questo, da qualche decennio il CNR ha una base alle isole Svalbard, a nord della Norvegia, dove si effettuano ricerche di vario tipo: meteo-climatico, geologico, astronomico, biologico, ecc”.

Quali sono stati gli obiettivi del progetto “Artic PASSION”?

Si tratta di un progetto europeo appena concluso che ha visto collaborare una trentina di Istituzioni scientifiche e che ha avuto come scopo quello di creare un sistema di misurazioni scientifiche continue e di vari tipi in quei luoghi remoti, dove invece ora sono sporadiche e non messe a sistema. In questo ambito, ovviamente, ci si è preoccupati anche di prevedere le condizioni future di quella zona, in termini di grandezze fisiche, chimiche e più in generale ambientali. La parte di progetto di cui ci siamo occupati nel mio Istituto del CNR (insieme al Joint Research Centre della UE) ha riguardato la previsione di polveri fini PM10 nella zona artica europea con metodiche di intelligenza artificiale (IA)”.

Questa attività riveste una grande importanza..

Si, questa attività è molto importante perché le polveri da un lato si depositano sul ghiaccio rendendolo più scuro e favorendone la fusione, dall’altro lato possono creare problemi sanitari agli abitanti di questi luoghi remoti, soprattutto in coincidenza con picchi dovuti a trasporto dai Paesi industrializzati di Europa, ma anche di America e Asia, tramite le correnti atmosferiche. Il fatto che le emissioni di polveri possano aumentare nell’Artico, a causa dell’apertura di nuove rotte per navi inquinanti e per l’aumento di incendi favorito dal riscaldamento globale, rende questa previsione sempre più importante per la tutela dell’ambiente e delle persone.

In che modo L’IA può essere d’aiuto per proteggere questo prezioso habitat dal PM10?

“Facendo previsioni di concentrazione di PM10 a scala locale. Oggi abbiamo già i modelli meteo-chimici del sistema europeo Copernicus che forniscono una previsione di PM10 anche a quelle alte latitudini, ma i risultati non sono soddisfacenti, per una serie di motivi che non sto qui a dettagliare. In questa situazione, abbiamo ottimizzato e applicato moderni modelli di IA che, usati non da soli ma in sinergia con i modelli di Copernicus, hanno consentito di ottenere risultati molto più accurati, anche nelle situazioni più difficili dei picchi estremi di concentrazione, quelli più dannosi”.

Guardiamo al futuro: quali sono i suoi auspici per la salvaguardia del clima e della biodiversità racchiusi nell’Artico?

“Mi auguro che il mondo guardi sempre con più attenzione a quanto accade in Artico, perché dobbiamo renderci conto che il nostro pianeta è tutto interconnesso e ciò che succede anche lontano da noi prima o poi ci ricade addosso. Dobbiamo sentirci un nodo della rete di relazioni che ci lega alla natura e agli altri umani sulla Terra. Solo armonizzando queste relazioni potremo vivere in maniera florida, giusta ed equa, in salute e pacificamente sul nostro bel pianeta di cui sempre più dovremo avere cura”.