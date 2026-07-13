Arte contro la frenesia digitale: a Conciliazione 5 arriva la mostra “Offset” di Pan Daijing

Rallentare il tempo per ritrovare se stessi, a due passi da San Pietro. Nella cornice di Via della Conciliazione 5, a Roma, la mostra “Offset” dell’artista multimediale Pan Daijing si propone come un’oasi di decelerazione contro la frenesia della vita digitale. Secondo capitolo del ciclo espositivo “Leggere, di Nuovo”, l’installazione fonde musica, scultura e disegno in un’esperienza sensoriale che sfida il passante a sollevare lo sguardo dallo smartphone. C’è quasi il rischio di non comprendere dove si trova la mostra, confusi da quella porta socchiusa e disorientati anche da un brano musicale che arriva dall’interno. E poi il buio. Un viaggio oltre il buio. Il curatore Donatien Grau ci guida alla scoperta di un’opera potente e accessibile, capace di trasformare la strada in uno spazio di introspezione. Tra il richiamo alla lentezza del Cardinale Tolentino e il gioco di riflessi di una superficie nera, Grau spiega come l’arte contemporanea possa ancora aiutarci a recuperare la nostra dimensione più autentica e a rispondere alla domanda più difficile di oggi: come essere davvero presenti a noi stessi. L’opera, un vero viaggio sensoriale è visitabile a Roma fino al 16ottobre

L’intervista

Donatien Grau, lei è il curatore di Conciliazione 5 per questo 2026. Ci aiuta a inquadrare l’importanza e l’attualità di questa mostra nel contesto culturale odierno?

“Questa esposizione rappresenta la seconda tappa del ciclo Leggere, di Nuovo. È un percorso interamente dedicato al concetto di lettura inteso nel senso più ampio e profondo possibile: la lettura di se stessi, del mondo, del testo. Per noi la lettura è un processo umano, intellettuale ma anche fortemente fisico; è un modo per navigare all’interno della nostra esistenza. La seconda mostra del ciclo è firmata da Pan Daijing, un’artista straordinaria che spazia tra musica, cinema, scultura, installazione e disegno. Ha fuso insieme tutte queste discipline per creare un’esperienza totale, immersiva, proprio sulla strada di Via della Conciliazione.

In un mondo dominato da distrazioni costanti e scorrimento veloce, in che modo quest’arte può aiutarci in un viaggio introspettivo?

“Il cuore pulsante di tutto è la presenza. Oggi facciamo un’enorme fatica a essere presenti a noi stessi e al mondo; la velocità quotidiana e il rapporto simbiotico con i nostri smartphone sono la contraddizione stessa della presenza. Come ricorda sempre Sua Eminenza il Cardinale Tolentino, l’opera d’arte ha il potere di rallentare il tempo. Ci impone di essere più lenti, di fermarci davanti a un lavoro e, di riflesso, davanti a noi stessi. L’opera di Pan Daijing, intitolata Offset, fa esattamente questo: ci chiede di guardare dentro per incontrare un altro occhio, un’altra dimensione umana – quella dell’artista – per poi arrivare, finalmente, a incontrare noi stessi come esseri umani”.

Quali sono gli aspetti dell’opera che la colpiscono di più e che, secondo lei, arriveranno per primi al visitatore che si trova a passare da quelle parti?

“La bellezza di questo lavoro è che non esiste un unico modo di viverlo. Ognuno troverà il suo. C’è chi passerà distratto, vedendo solo una superficie nera, e anche questo è un modo legittimo di fare esperienza dell’opera. Altri sentiranno la musica, una melodia che invita esplicitamente a guardare all’interno. Altri ancora si focalizzeranno sull’occhio o sui riflessi interni, che l’artista ha studiato e calibrato meticolosamente. C’è poi chi vivrà tutto insieme: musica, sguardo e riflessi. Credo che le opere d’arte più straordinarie siano quelle capaci di essere immediate e complesse allo stesso tempo, senza che le due cose entrino in contraddizione. Questa sintesi perfetta è l’aspetto che più mi affascina di Offset.

Se dovesse dare un suggerimento a un osservatore distratto o a un visitatore meno esperto, quale potrebbe essere il punto di partenza per iniziare questo viaggio?

“Il punto di partenza è semplicissimo: essere sulla strada. Basta trovarsi lì, vivere il momento e lasciarsi sorprendere da qualcosa che si scopre lungo il cammino. In fondo, la lettura della vita è proprio questo”.