Amoris laetitia nella vita di famiglia: la fede si trasmette con la coerenza

Coerenza, ascolto e il coraggio di abbracciare la fragilità senza giudizio: sono queste le chiavi di lettura per la trasmissione dei valori familiari in una società sempre più secolarizzata e plurale. Maria Marcela Mazzini, teologa della famiglia e madre di figli ormai adulti, offre a Interris.it un bilancio profondo e concreto a partire dalla propria esperienza personale e dall’insegnamento dell’esortazione Amoris laetitia. Superando la rigidità degli ideali irraggiungibili e il rischio dell’esclusione, la teologa invita a una Chiesa capace di camminare a fianco delle persone quotidiane, riscoprendo nell’esempio di Gesù a Emmaus la vera essenza del ministero dell’accompagnamento.

L’intervista

Dottoressa Mazzini, da teologa della famiglia ma anche da madre: come si possono trasmettere oggi la fede e i valori familiari in una società così complessa, partendo anche dalla sua esperienza personale?

“Penso che oggi la società non sia più specchio della proposta cristiana, anzi, va nella direzione opposta. Viviamo in una società plurale e noi stessi siamo parte di questa pluralità. Proprio per questo la nostra proposta viene ascoltata e ben ricevuta soprattutto se siamo coerenti. Dobbiamo essere umili: non viviamo più al tempo della cristianità. Al tempo stesso dobbiamo essere coraggiosi: mostrarci coerenti e felici è in assoluto la migliore forma di evangelizzazione”.

L’accompagnamento dei figli nei diversi momenti della vita è un filo conduttore emerso a più riprese. Quale suggerimento si sente di dare per andare avanti, prendendo spunto anche dai lavori svolti?

“Prima di tutto occorre ascoltare. Bisogna capire cosa sta succedendo, perché le persone dicono ciò che dicono e perché i giovani agiscono in un certo modo. C’è sempre un motivo: i giovani non sono cattivi e non sono folli, hanno inquietudini specifiche. Bisogna saper camminare al loro fianco e imparare da loro, perché abbiamo davvero molto da imparare”.

Da teologa e da madre di famiglia, come si applica l’esortazione Amoris laetitia nella vita di tutti i giorni tra le mura domestiche?

“Essere teologa è una sfida continua, perché ciò che insegni ti interpella in ogni momento. Quando tengo le mie lezioni sul matrimonio, subito dopo mi chiedo se sono coerente con quello che ho appena detto. Insegno sempre ciò che desidero vivere e che sto cercando di realizzare. Dico ai miei figli di non guardare me, ma di guardare il Vangelo. La teologia ti illumina, ti rinnova e ti aiuta a cambiare continuamente. In famiglia ci interroghiamo molto: fortunatamente mio marito e i miei figli, che ormai sono grandi, sono credenti. Possiamo condividere molte delle nostre inquietudini e io continuo ad apprendere tanto da loro”.

Spesso si rischia di idealizzare il matrimonio, col risultato che chi non raggiunge quell’ideale finisce per soffrire all’interno della Chiesa. Secondo lei si cade di frequente in questo errore?

“Sì, penso di sì. Dobbiamo guardare alla proposta del Vangelo e, come ci invita a fare Amoris laetitia, ascoltare come le persone vivono e soffrono in base alle loro condizioni concrete, offrendo un cammino graduale. Non dobbiamo dividere le persone con una logica rigida, decidendo chi può camminare e chi no. Amoris laetitia ci invita a uscire dalle contrapposizioni e a proporre un percorso che ci avvicini all’ideale: ciascuno può sempre fare un passo nella giusta direzione”.

E come ci si deve porre di fronte alla sofferenza che si genera?

“Di fronte alla sofferenza bisogna prima di tutto approfondire e non giudicare. Lo ha insegnato Gesù stesso: prima ancora del Magistero dobbiamo guardare al suo esempio. Gesù propone il bene, ma non giudica mai le persone; le accompagna, si mette al loro fianco e le ascolta”.

Tuttavia, questo tema dell’accompagnamento non rischia di suonare come una ripetizione di quanto già detto nei Sinodi del 2014 e del 2015?

“E lo ascolterà ancora nel 2035, mi creda! Perché questa è la missione stessa della Chiesa. La Chiesa è come Gesù sul cammino di Emmaus: Gesù si è affiancato ai discepoli e ha lasciato che gli raccontassero la loro storia — sicuramente anche sbagliando nel farlo — fatta di sofferenza e di croce. Ha camminato con loro e, quando sono sorte le domande, ha spezzato il pane e li ha consolati”.

Guardando agli ultimi dieci anni, in cosa siamo migliorati? Su cosa si sono fatti passi in avanti?

“Penso che ci siamo avvicinati di più alla fragilità in generale, e in particolar modo alla nostra fragilità. E di questo avevamo davvero un gran bisogno”.