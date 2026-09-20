Alzheimer, Gandolfini: “La dignità non si perde con la memoria”

Nessun senso di colpa per una causa che la medicina ancora non conosce, né la tentazione di considerare “meno persona” chi non riconosce più i propri affetti. Nella Giornata Mondiale dell’Alzheimer, il professor Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra, richiama l’attenzione sulle ferite invisibili che questa malattia neurodegenerativa infligge a circa 600.000 famiglie in Italia. Analizzando i limiti di una ricerca scientifica che non ha ancora individuato l’origine del male, Gandolfini sposta il baricentro sul valore inviolabile della persona e sul dovere sociale di sostenere i caregiver, ricordando che, se le funzioni cognitive cedono, la sfera emotiva e l’esigenza d’affetto rimangono intatte fino all’ultimo.

L’intervista

Professor Gandolfini, qual è il primo messaggio che sente di rivolgere alle famiglie che si trovano ad affrontare la diagnosi di Alzheimer di un caro?

“Voglio rivolgere un appello accorato di incoraggiamento e sostegno. Quando un familiare viene colpito da questa malattia di decadimento cognitivo progressivo e irreversibile, nascono spesso ingiustificati sensi di colpa: ci si chiede se si poteva fare di più o intervenire prima. Bisogna sgombrare subito il campo da questa idea: dell’Alzheimer purtroppo non conosciamo ancora le cause scatenanti, quindi non deve esserci alcun senso di colpa. Ci si trova di fronte a una persona cara che conserva il proprio corpo di sempre, ma con una personalità totalmente trasformata. Il rischio è di considerarla “meno persona” o, sul piano umano, di staccarsi o cadere nell’iperprotezione”.

Dal punto di vista bioetico e umano, come si custodisce il valore del paziente di fronte alla perdita della memoria e delle funzioni cognitive?

“Questo è un concetto fondamentale: la persona rimane persona sempre e comunque. La dignità umana non è una patente a punti che diminuisce con il decadimento cognitivo o con la perdita della memoria; la dignità è sempre totale e assoluta per chiunque e in ogni circostanza. I malati di Alzheimer hanno bisogno di un accudimento pratico e quotidiano, ma soprattutto affettivo. Contrariamente a quanto si pensava in passato, l’aspetto emotivo è quello che si conserva più a lungo: anche se il paziente fatica a reintessere le relazioni sul piano logico, sente e avverte profondamente l’affetto che lo circonda”.

L’Alzheimer è definita una “malattia della famiglia”. Come si possono sostenere i caregiver ed evitare che si sentano soli o inadeguati nella gestione del malato?

“Il livello di civiltà di un popolo si misura da come accudisce le persone più fragili, e i malati di Alzheimer necessitano di tutto e di tutti. È indispensabile uno sforzo dell’intera società per aiutare i caregiver, familiari e non. Se per ragioni pratiche – come abitazioni piccole, famiglie numerose o difficoltà di gestione – non è possibile mantenere il parente in casa, non bisogna colpevolizzarsi se ci si rivolge a strutture specializzate o a personale d’assistenza. Avere cura significa anche riconoscere i propri limiti e affidarsi a chi può dare un aiuto concreto e professionale”.

Qual è oggi lo stato della ricerca scientifica sul fronte delle cause, della prevenzione e delle terapie?

“Dal punto di vista anatomo-patologico conosciamo bene gli effetti della malattia, come l’atrofia cerebrale e le placche amiloidi, ma la causa originaria resta sconosciuta. Soltanto nel 3-4% dei casi è stata individuata una componente genetica specifica. La ricerca mondiale sta compiendo sforzi enormi e impiegando ingenti capitali, ma ad oggi non esistono strategie di prevenzione primaria garanti al 100%, sebbene uno stile di vita sano sia sempre raccomandato per sostenere l’organismo”.

Guardando al futuro, quale sfida ci attende sul piano sociale e culturale?

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima circa 50 milioni di casi nel mondo, con numeri in costante aumento. In attesa che la scienza trovi risposte decisive, il nostro dovere primario è costruire una rete sociale solida che assicuri cure e assistenza fino alla morte naturale. Dobbiamo rifiutare la cultura che lega la dignità alla sola perfezione del corpo o della mente: la semplice esistenza in vita di un essere umano garantisce una dignità assoluta, totale e intoccabile”.