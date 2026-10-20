Alle radici dell’economia francescana

Quando si parla di san Francesco d’Assisi, l’attenzione si concentra quasi sempre sulla povertà, sul rapporto con il creato, sulla pace e sulla fraternità universale. Più raramente ci si sofferma sul fatto che il Santo di Assisi era figlio del mondo mercantile del suo tempo e che il linguaggio dell’economia attraversa in modo sorprendente i suoi scritti.

Le radici mercantili di Francesco

L’Italia dei secoli XII e XIII era attraversata da profonde trasformazioni economiche e sociali. Le città comunali conoscevano una straordinaria crescita commerciale; nuove figure di mercanti, artigiani e operatori economici stavano modificando il volto della società. Francesco nacque e si formò proprio all’interno di questo ambiente. Figlio del mercante Pietro di Bernardone, ne assimilò linguaggio, mentalità e categorie culturali. La sua conversione non cancellò completamente questa eredità. Al contrario, la trasformò e la reinterpretò alla luce del Vangelo.

Nei suoi Scritti compaiono, infatti, numerosi termini riconducibili al mondo degli scambi, dell’amministrazione dei beni, del guadagno, della restituzione, del lavoro e della responsabilità personale. Non si tratta di semplici reminiscenze biografiche. Dietro quei vocaboli emerge una vera e propria concezione della vita economica che merita ancora oggi di essere approfondita.

Il linguaggio dell’economia alla luce del Vangelo

Francesco non elaborò una teoria economica nel senso moderno del termine. Non scrisse trattati sui mercati, sul denaro o sulla finanza. Tuttavia utilizzò categorie economiche per esprimere contenuti spirituali e morali di grande profondità. Nei suoi testi la vita cristiana viene spesso descritta attraverso immagini di scambio, dono, restituzione e amministrazione responsabile dei beni ricevuti.

I beni e le necessità delle persone

Particolarmente significativa appare la centralità del concetto di necessità. Per Francesco il valore dei beni non dipende dal possesso o dall’accumulazione, ma dalla loro capacità di rispondere ai bisogni reali delle persone. I beni non sono negati né disprezzati; essi devono però essere utilizzati in funzione della vita, della fraternità e del bene comune. In questa prospettiva la povertà non è miseria né rifiuto delle realtà terrene. Essa rappresenta piuttosto una modalità diversa di rapportarsi alle cose, liberandole dalla logica dell’appropriazione esclusiva.

La restituzione come responsabilità

Un altro elemento di grande interesse riguarda il concetto di restituzione. Tutto proviene da Dio e tutto, in qualche modo, deve ritornare a Lui. Ciò che l’essere umano possiede non è una proprietà assoluta, ma un dono affidato alla sua responsabilità. L’amministrazione dei beni implica quindi un dovere morale nei confronti degli altri e della comunità.

Questa intuizione possiede una straordinaria attualità. In un’epoca caratterizzata da crescenti disuguaglianze sociali e da una diffusa concentrazione delle ricchezze, l’idea francescana della destinazione comune dei beni continua a interpellare credenti e non credenti. Essa richiama la necessità di coniugare libertà economica e responsabilità sociale, iniziativa personale e attenzione ai più fragili.

Il lavoro al servizio della fraternità

Anche il lavoro assume una fisionomia particolare. Nei testi francescani esso non appare principalmente come strumento di accumulazione della ricchezza, ma come servizio alla fraternità e risposta alle necessità della vita comune. Il lavoro possiede certamente una dimensione economica, ma anche un valore relazionale, etico e comunitario. Attraverso di esso la persona contribuisce al bene degli altri e partecipa alla costruzione di una società più giusta.

Da questa visione emerge un modello di economia profondamente radicato nelle relazioni umane. L’efficienza non è separata dalla solidarietà; il possesso non è disgiunto dalla responsabilità; la ricchezza non viene valutata soltanto in termini quantitativi, ma anche in funzione della sua utilità sociale.

L’eredità del pensiero francescano

Non è un caso che la tradizione francescana abbia successivamente sviluppato alcune delle più importanti riflessioni medievali sui temi del commercio, del prezzo giusto, del valore del lavoro, della proprietà e del credito. Da Pietro di Giovanni Olivi a Bernardino da Siena, numerosi autori francescani elaborarono una vera e propria cultura economica che avrebbe lasciato un segno profondo nella storia del pensiero occidentale.

Le radici di tale sviluppo possono essere individuate già nell’esperienza e nel linguaggio dello stesso Francesco. Il Santo di Assisi non si limitò a denunciare gli eccessi della ricchezza o i rischi dell’avidità. Seppe piuttosto proporre una diversa concezione dell’economia, fondata sulla reciprocità, sul dono, sulla responsabilità e sulla fraternità.

L’economia minoritica e la communis utilitas

Pertanto, l’economia minoritica non si costruisce attorno all’accumulazione, alla proprietà o alla ricerca del profitto, ma attorno alla soddisfazione delle necessità reali delle persone e della fraternità. La gestione dei beni non è orientata alla crescita patrimoniale ma alla communis utilitas. Su questo versante originale risulta l’analisi del concetto di restituzione (restitutio), che si collega all’idea fondamentale secondo cui tutti i beni provengono da Dio e a Lui devono ritornare. I vocaboli reddere, fructus, merces, communis utilitas e gratia contribuiscono così alla costruzione di una grammatica spirituale nella quale la circolazione dei beni e la circolazione della grazia risultano profondamente intrecciate. Le categorie dell’amministrazione, dello scambio, del profitto, della restituzione e del lavoro vengono rilette alla luce del Vangelo e trasformate in strumenti di riflessione spirituale, ecclesiale e sociale.

Ne emerge l’immagine di un Francesco che, lungi dal rifiutare la cultura economica del suo tempo, la assume criticamente per elaborare una originale visione della povertà, della fraternità e dell’uso dei beni, destinata ad esercitare una profonda influenza sul successivo pensiero francescano.

Un’economia al servizio della persona

Per questo motivo il suo messaggio continua a conservare una sorprendente attualità. In una società spesso dominata dalla logica dell’accumulazione e del profitto, Francesco ricorda che il valore ultimo dell’economia non consiste nell’aumento delle cose, ma nella crescita delle relazioni umane. La ricchezza trova il suo significato più autentico quando diventa occasione di condivisione; il lavoro quando si trasforma in servizio; il mercato quando rimane al servizio della persona.

A oltre otto secoli di distanza, il linguaggio economico di Francesco d’Assisi continua così a offrire preziosi spunti per ripensare il rapporto tra etica, economia e vita sociale, mostrando come fraternità e sviluppo non siano termini alternativi, ma dimensioni che possono e devono procedere insieme.