Allarme hantavirus: i sintomi da monitorare, come si trasmette e cosa rischiamo in Italia

L’ombra delle pandemie torna ad allungare la sua scia sull’opinione pubblica globale. Dopo i profondi segni lasciati dall’esperienza del Covid, la scoperta di un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera ha riacceso i timori collettivi, evocando lo spettro di virus letali ed emorragici che ciclicamente spaventano il mondo, come la febbre da virus Ebola. Ma siamo davvero di fronte a una nuova minaccia globale o si tratta di un allarme circoscritto? Sebbene la memoria corra subito ai patogeni più aggressivi della storia medica recente, gli esperti invitano alla calma e al rigore scientifico. A differenza di altre emergenze biologiche, l’hantavirus non è una novità per la medicina: la sua biologia è nota, i canali di trasmissione uomo-uomo sono estremamente rari e confinati a contesti molto specifici, e il rischio complessivo per la popolazione italiana rimane attualmente basso. Tuttavia, non bisogna abbassare la guardia. Miriam Lichtner è Direttore UOC Malattie Infettive dell‘Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma e analizza a Interris.it i sintomi da non sottovalutare, le differenze nei tempi di incubazione rispetto ai virus respiratori più comuni e le regole d’oro della prevenzione per evitare contatti a rischio.

L’intervista

L’esperienza del Covid ha lasciato i suoi segni, soprattutto la paura che possa tornare qualcosa di simile. La scoperta del focolaio dell’hantavirus sulla nave da crociera ha fatto tornare prepotenti gli spettri del passato. Possiamo davvero fare un paragone?

“Certamente il COVID ci ha insegnato tanto, soprattutto per quanto riguarda la capacità di reagire ed essere pronti, la cosiddetta preparedness. Questa ci deve essere sempre ed è importante parlarne. Ci sono però molti distinguo utili a capire la reale pericolosità della situazione attuale.”

Partiamo dalle basi: che cos’è esattamente l’hantavirus e come si trasmette?

“Gli hantavirus sono un gruppo di virus ben conosciuto, non un virus nuovo. Vengono trasmessi all’uomo principalmente da roditori selvatici, attraverso l’inalazione di materiale contaminato da urine, saliva o feci di questi animali.”

Il contagio può avvenire anche da persona a persona, come succedeva con il Covid?

“La trasmissione uomo-uomo è un evento più raro. Avviene quasi esclusivamente in contesti epidemici delle forme polmonari e in ambienti chiusi dopo contatti prolungati, proprio come è successo nel caso della nave da crociera.”

Esistono diverse varianti di questo virus?

“Sì, esistono principalmente due forme cliniche causate da hantavirus differenti. Il virus ANDES, di cui parliamo oggi, causa la forma cardio-polmonare e respiratoria. La forma emorragica-renale, o solo renale, è causata invece da altri hantavirus che circolano stabilmente anche in Europa, provocando poche migliaia di casi all’anno.”

Dobbiamo preoccuparci qui in Italia?

“In Italia il rischio per la popolazione generale resta basso. È importante però ricordarne la presenza, soprattutto per chi lavora o frequenta ambienti dove è possibile la contaminazione da parte di roditori, o per chi fa ecoturismo.”

Quali sono i sintomi che non vanno assolutamente sottovalutati?

“La sintomatologia della forma cardiorespiratoria è molto aspecifica, iniziale e simile alle normali sindromi influenzali, su cui noi sanitari manteniamo già alta l’attenzione. Al momento, comunque, non abbiamo una vera allerta sindromica su questo, a parte i pochissimi casi legati al focolaio della nave Hondius. Ricordo che ad oggi sono solo 11 i casi segnalati a livello globale.”

Ci sono differenze nei tempi di reazione del corpo rispetto al Covid?

“Sì, una differenza importante sta nei tempi: i sintomi dell’hantavirus si manifestano dopo una lunga incubazione, che va dalle 2 alle 4 settimane dall’evento di esposizione.”

In attesa di capire come si evolverà la situazione, come dobbiamo comportarci nella vita di tutti i giorni?

“Ricordo che è sempre buona norma, quando si hanno sintomi respiratori, usare le accortezze che abbiamo imparato con il COVID, come la mascherina e l’igiene delle mani, per proteggere gli altri e soprattutto le persone fragili.”

Passiamo alle cure: esistono già farmaci o terapie specifiche per l’hantavirus?

“Questo è il problema principale: al momento queste patologie hanno una gravità abbastanza elevata e non esistono vaccini o farmaci specifici. Tuttavia, i trattamenti medici di supporto sono fondamentali per migliorare il decorso della malattia.”

Se non ci sono farmaci mirati, la vera arma resta la prevenzione. Cosa consiglia di fare?

“La prevenzione e il rapido riconoscimento dei sintomi sono fondamentali. In generale, per queste patologie legate agli hantavirus o ad altri virus trasmessi dai roditori, la regola d’oro è l’attenzione: usiamo la mascherina quando entriamo in contatto con ambienti chiusi o abbandonati che possono essere stati abitati da roditori.”