Abitare è rinascere: la sfida di progetto Arca per i più fragili

Aiutare le persone in difficoltà economica e sociale non è soltanto un gesto di solidarietà: è ciò che misura la qualità di una comunità. Chi perde casa, lavoro e punti di riferimento rischia di scivolare ai margini, ma con ascolto, competenza e fiducia può ritrovare autonomia e speranza. Restituire dignità alle persone più fragili significa costruire una società più giusta e coesa, a beneficio di tutti. Interris.it ha parlato di questi temi e dell’importanza di salvaguardare il diritto all’abitare con la dott.ssa Costantina Regazzo, direttrice dei servizi della Fondazione Progetto Arca.

L’intervista

Dottoressa Regazzo, in che modo Progetto Arca agisce sul versante del diritto all’abitare attraverso l’housing sociale?

“Seguiamo questo tema da molti anni, perché le persone che prendiamo in carico sono spesso conosciute in strada o arrivano da situazioni di fragilità, sfratto, mancanza di lavoro. Sono difficoltà che diventano anche sociali e personali: chi perde l’autonomia rischia il disagio. Quindici anni fa avevamo 10 case, oggi quasi 250, a Milano e sul territorio nazionale. Il nostro tema non è solo dare la casa, ma assicurarci che la persona sappia gestire sia la propria casa interiore, cioè il suo equilibrio, sia un abitare concreto”.

Opera un team di professionisti.

“Sì. Per questo affianchiamo un’équipe di professionisti: educatore, psicologo ed educatore finanziario, che aiuta a pensare una vita in casa anche con poche risorse. Abbiamo lavorato con il Comune e, quando fio.PSD ha lanciato l’Housing First, siamo stati tra i primi sostenitori: anche persone molto fragili, con dipendenze o disagio psichico, passano direttamente dalla strada alla casa.”

Recentemente, l’impatto sociale delle vostre attività è quantificato come “moltiplicatore del ritorno sociale”. Quali sono i vostri auspici su questo versante?

“Lavoriamo su due fronti. Da un lato, la collaborazione con la pubblica amministrazione, per mettere la nostra competenza al servizio di nuove modalità di presa in carico. Oltre all’Housing First abbiamo sperimentato la coabitazione fino all’alta autonomia: con l’aiuto delle banche, in primis Banca Etica, la persona può arrivare ad acquistare la casa, con la nostra fondazione come garante, senza erogare risorse economiche”.

Le politiche integrate del Terzo Settore sono importantissime.

Esatto. Auspichiamo che le politiche del terzo settore siano sempre più sostenute in una logica di integrazione con ALER, Regione e Comune: beni confiscati alla mafia e case già presenti sul territorio possono avere nuova vita, rigenerando il territorio e dando più possibilità a chi oggi una casa non ce l’ha.”

Speranza, ascolto, dignità, accoglienza e fiducia sono i cinque valori che ispirano il vostro impegno partendo proprio dalla relazione con i più fragili, che messaggio vorrebbe lanciare in tal senso?

“Nell’ultimo percorso di direzione strategica, con il CDA, abbiamo integrato i nostri valori. Le persone devono sempre avere una possibilità di rinascita, e ce l’hanno se l’altro si accorge di loro e le riconosce. Serve un ascolto attivo, che colga il desiderio e il potenziale dell’altro, e un’accoglienza capace di affrontare anche situazioni complicate. Dare dignità significa generare speranza: senza speranza non c’è desiderio, e senza un io desiderante non ci si riprogetta”.

La persona deve rimanere al centro.

Certamente. Come ha sottolineato anche il Papa, la persona deve restare al centro, e l’unico modo è considerare l’altro come se stessi: una grande forma di amore e di responsabilità, che ci fa uscire dall’autoreferenzialità per costruire ciò che serve davvero, non ciò che pensiamo serva. Per ascoltare l’altro bisogna saper ascoltare sé stessi, e per rispondere al suo desiderio essere umili e non giudicanti: se per lui una cosa è prioritaria, è su quella che dobbiamo operare.”