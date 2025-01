“World Snow Day”, un’occasione di sport e riflessione

Oggi ricorre la Giornata Mondiale della Neve, un momento per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della neve come risorsa essenziale per la natura, l’uomo e l’economia. Sono previsti diversi eventi nei comprensori alpini di tutta Italia.

La giornata

Per celebrare il World Snow Day, appuntamento internazionale che ricorre oggi, appassionati di montagna, famiglie e sportivi possono esplorare piccoli e grandi comprensori alpini e vivere esperienze uniche a contatto con la natura innevata. Dalle emozionanti discese con gli sci alle rilassanti ciaspolate fino alle avventure in alta quota, ma anche alla possibilità di galleggiare in una piscina calda ammirando il paesaggio; ecco qualche suggerimento.

Gli eventi

Le piste di Plan de Corones e del circuito Dolomiti Superski, in Alto Adige, sono perfette per lo skisafari, che permette di sciare tutto il giorno mai sulla stessa pista. L’Excelsior Dolomites Life Resort, a San Vigilio di Marebbe, si trova in posizione privilegiata sui tracciati e propone un ricco programma di escursioni e ciaspolate; al rientro, la neve continua ad emozionare dall’infinity pool sul rooftop del resort per rilassarsi nell’acqua calda ammirando le vette innevate. Dalle 18 alle 21 nel comprensorio di Obereggen, in Val d’Ega, si scia o si ciaspola con le fiaccole lungo un tracciato di 4 km che parte da Nova Ponente, con una tappa davanti a una tazza fumante di vin brulé in baita. Attorno al lago di Dobbiaco, con vista sulle maestose Tre Cime di Lavaredo, è possibile soggiornare negli avveniristici Skyview Chalets, 12 glass cube del Camping Toblacher See con il tetto che in parte scompare, regalando l’emozione di sdraiarsi sul letto e ammirare la neve scendere. Di giorno, poi, si fanno escursioni e gite in slitta tra la neve. Sempre in provincia di Bolzano a Caminata di Tures, in Valle Aurina, l’Olm Nature Escape è in Alto Adige il primo eco-aparthotel sostenibile, autosufficiente a livello energetico; qui il paesaggio è dominato da 80 cime che superano i 3mila metri di altitudine. Un’esperienza unica è rilassarsi nella calda piscina della EcoSpa, collegata a quella interna, con saune finlandesi panoramiche che si trovano anche nelle camere con ampie vetrate sul paesaggio. A Movimënt, tra Corvara, La Villa e San Cassiano, ci si diverte sui 130 km di piste e nello Snowpark Alta Badia, uno dei più attrezzati in Italia. Imperdibile è la Funslope al Biok, gigantesco parco giochi con piste da sci, 20 attrazioni tra paraboliche, salti, vortici e tuffi di neve, e una versione per giovanissimi, la Kidsslope, al Pralongià. In Paganella il 19 gennaio termina il Family Festival, manifestazione sulla neve con laboratori, escursioni e tante attività per grandi e piccini. E’ l’occasione per andare alla scoperta del territorio e avvicinare i più piccoli al mondo degli sport invernali, tra fiaccolate nei boschi, discese in slittino, pattinate sul ghiaccio, divertimento nei baby park sulla neve, ciaspolate, gite in trenino e attività creative e manuali organizzate nei Family Hotel. A Merano 2000, la terrazza in quota che guarda alla valle dell’Adige, si scia o si fa una passeggiata con le ciaspole; si assapora una bevanda calda in uno dei suoi bistrò dallo spirito mitteleuropeo o si trascorre una giornata alle Terme, avveniristico cubo di vetro con centro benessere e il nuovo Wintergarten, il giardino d’inverno. La Plose, a 7 km da Bressanone, è uno dei comprensori sciistici più soleggiati dell’Alto Adige con percorsi da trekking adatti a tutti e con piste da sci spettacolari come la Trametsch che, combinata con il tracciato Plose, è una delle più lunghe dell’Alto Adige. Per chi ama lo slittino la RudiRun offre due versioni per ogni livello di divertimento: la 4.0 porta direttamente alla stazione intermedia della cabinovia Plose e la 9.0 è una discesa di 9 km, immersa nella natura fino a valle. Sono 13 le piste a disposizione di chi sceglie sciare sulle Tofane ampezzane: dal centro di Cortina d’Ampezzo con la cabinovia Freccia nel Cielo si raggiungono velocemente i 1.772 metri di Col Drusciè e i 2.470 metri di Ra Valles, dove si scia o semplicemente ci si rilassa nei rifugi panoramici. Tra le piste più belle: Drusciè rossa e nera e Forcella Rossa per superesperti. Sci di fondo tra boschi di larici e betulle, sotto la parete sud del Monte Rosa: è l’esperienza che si vive sulla neve piemontese di Alagna Valsesia. Qui l’Alagna Mountain Resort & Spa offre una vista panoramica sul secondo massiccio più alto d’Europa – anche nella piscina esterna riscaldata – e proposte che assecondano i gusti di sportivi e buongustai. Tra i punti panoramici del percorso di sci di fondo la frazione Balma, per ammirare il Monte Rosa, e località Alzarella per osservare i cristalli di ghiaccio. La Thuile, meta ideale per le famiglie, offre tante attività sulla neve nel comprensorio Espace San Bernardo, con 152 km di piste per tutti i livelli e dove i bambini fino a 8 anni sciano gratis se accompagnati da un adulto pagante. Anche i principianti hanno a disposizione oltre 13 km di piste facili e skipass giornalieri a prezzi vantaggiosi. Il comprensorio di Courmayeur Mont Blanc offre 100 km di tracciati battuti e fuoripista, 33 piste con notevoli dislivelli e tanta varietà: dai tracciati più impegnativi, ideali per sciatori esperti alla ricerca di sfide tecniche, fino alle discese più dolci e adatte ai principianti, oltre alle aree riservate ai bambini e alle famiglie. Gli amanti di sci e snowboard possono contare su 18 impianti di risalita e innevamento garantito. Grazie all’apertura serale della funivia Courmayeur, ci si può concedere un aperitivo e una cena in alta quota, così da ammirare lo spettacolo del tramonto sul Monte Bianco.

Fonte: Ansa