“Voci della Giustizia”: il ricordo degli interpreti del processo di Norimberga

Non dimenticare chi ha permesso a uno storico processo di svolgersi in maniera corretta grazie alla piena comprensione tra le parti. Lo scopo della mostra-evento “Voci della Giustizia. Eredità professionale ed etica degli interpreti di Norimberga”, insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica, è evidenziare il legame che c’è tra giustizia internazionale, tutela dei diritti fondamentali e ruolo dell’interpretariato e ricordare quegli uomini e quelle donne che lo hanno reso possibile nell’aula di tribunale, con due testimonianze inedite. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Internazionale degli Interpreti di Conferenza (AIIC), in collaborazione con l’Università degli Studi Internazionali di Roma-UNINT, e con la partecipazione dell’Associazione Conference Interpreting – Past-Present-Future, si svolgerà dal 29 settembre all’1° ottobre – ottantesimo anniversario della conclusione del processo -, aprendosi con un convegno internazionale, proseguirà con una rassegna cinematografica e un appuntamento conclusivo. La mostra offre inoltre un percorso guidato multimediale rivolto a scuole e università.

Le voci della giustizia

A 80 anni dalla conclusione del processo di Norimberga il 1° ottobre 1946, l’Associazione Internazionale degli Interpreti di Conferenza (AIIC), in collaborazione con l’Università degli Studi Internazionali di Roma-UNINT, e con la partecipazione dell’Associazione Conference Interpreting – Past-Present-Future, realizza una mostra-evento dedicata agli interpreti di Norimberga. Donne e uomini, in molti casi duramente colpiti dalla repressione nazista, consentirono a vittime, testimoni, giudici, avvocati e imputati, di confrontarsi e comprendersi appieno, garanzia fondamentale per un Processo giuridicamente corretto e storicamente esemplare. “Voci della Giustizia. Eredità professionale ed etica degli interpreti di Norimberga”, evento insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica, si apre il 29 settembre alla Sala Europa a Roma, con un convegno internazionale. Spazio Esperienza Europa ospiterà sino al 1° ottobre la mostra, con testimonianze inedite di due interpreti: alcune pagine del diario di Stefan Priacel, traduttore degli anti-fascisti italiani esuli in Francia e per questo internato per 11 mesi, e il memoriale di Génia Rosoff, detenuta a Ravensbrück. Presso l’UNINT si potrà assistere a una rassegna cinematografica e al convegno di chiusura. “Capire il passato è fondamentale per poter affrontare anche il nostro a volte difficile presente”, dichiara il Presidente del CdA dell’ UNINT Fabio Bisogni, “È questo il compito delle istituzioni culturali come l’Università”. Con una forte vocazione educativa rivolta a scuole e università, la mostra offre un percorso guidato multimediale curato da studenti universitari.

Democrazia linguistica

Mariolina Mapelli, presidente di AIIC Italia, ricorda: «Norimberga ci ha insegnato che non può esistere vera giustizia senza piena comprensione reciproca. La democrazia linguistica e l’imparzialità dell’interprete garantiscono che la lingua sia sempre un ponte per l’affermazione dei diritti fondamentali».

Il legame tra lingua, giustizia e diritti

Al centro della manifestazione vi è il legame tra giustizia internazionale, tutela dei diritti fondamentali – tra cui l’uguaglianza linguistica -, la nascita dell’interpretazione simultanea moderna e il ruolo dell’interprete al servizio della comunicazione umana. Significati e diritti che non possono essere demandati ad un algoritmo, pena la perdita di umanità e del futuro per le nuove generazioni.

L’eredità etica

L’Associazione Internazionale degli Interpreti di Conferenza chiede di non dimenticare l’eredità etica di quel modello, che trova esemplare testimonianza nelle biografie esposte. L’interprete umano è garante di trasparenza, accuratezza e della verità dell’altro — un tema di stretta attualità, in particolare a fronte delle nuove sfide per l’intelligenza umana.

Il programma

Quando: 29 settembre – 1° ottobre 2026

Conferenza inaugurale, il 29 settembre ore 10.30-13.00 (Sala Europa, Piazza Venezia 11): Accesso su invito e streaming.

Mostra, il 29 settembre ore 15.00-18.00; 30 settembre e primo ottobre ore 10.00-17.30 (Spazio Esperienza Europa, Piazza Venezia 6/7): Ingresso libero e gratuito.

Proiezione del film “Norimberga” (Nuremberg, dir. James Vanderbilt, 2025), il 29 settembre alle ore 16:30, ingresso libero, Aula Magna Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, via delle Sette Chiese, 139 Roma

Proiezione del film “Vincitori e vinti” (Judgment at Nuremberg, dir. Stanley Kramer, 1961), il 30 settembre alle ore 16:30, ingresso libero, Aula Magna Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, via delle Sette Chiese, 139 Roma

Convegno scientifico “Voci della Giustizia: l’eredità di Norimberga”, il 1° ottobre ore 9.30-17.30, ingresso libero e streaming, Aula Magna Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, via delle Sette Chiese, 139 Roma