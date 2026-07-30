Viticoltura: frena l’export delle etichette DOP in Europa

Il primo quadrimestre del 2026 si chiude in flessione per l’export dei vini DOP dei principali Paesi europei. Secondo il report di Nomisma Wine Monitor, l’Italia registra un calo del 6,2% a valore, affiancata dai ribassi di Francia (-3,4%), Germania (-5,5%) e Spagna (-8,5%). In un contesto di recessione generale, emergono tuttavia dinamiche a due velocità: se i rossi continuano a soffrire pesantemente, bianchi e spumanti riescono a contenere le perdite, mostrando incoraggianti segnali di resilienza su diversi mercati internazionali.

Il dato

Nessuno dei principali paesi esportatori europei di vini Dop chiude in positivo il primo quadrimestre 2026. Secondo il nuovo Report di Nomisma Wine Monitor, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente l’Italia perde il 6,2% a valore, la Francia il 3,4%, la Germania il 5,5%. Peggio di tutti la Spagna, con un -8,5%. “I dati mettono in luce un export a doppia velocità dove, in uno scenario di mercato complessivamente in recessione – spiega Denis Pantini, responsabile Nomisma Wine Monitor – bianchi e spumanti limitano le perdite mentre molti rossi continuano a calare, per quanto non manchino vendite oltreconfine in aumento”.

Le singole denominazioni

Tra le singole denominazioni, partendo dagli spumanti, lo Champagne chiude i primi quattro mesi con volumi in crescita del 3%, ma il vero exploit è dei Cremant francesi con +19,4%. In Italia il Prosecco tiene, con un calo dello 0,8% nei volumi; l’Asti prova invece il rimbalzo (+1% a volume) dopo un 2025 difficile, puntando anche sulla Cina, dove gli spumanti restano una nicchia ma crescono nei consumi. Chi soffre è il Cava spagnolo con -9%. Sul fronte dei bianchi fermi, spiccano Borgogna e Loira, entrambe a +6% in volume, superate però da Bordeaux, che vola a +16%.

Il versante italiano

In Italia reggono Sicilia e Toscana, con l’export a valore rispettivamente a +2,8% e +3,3%. Segno negativo invece per il Riesling della Mosella, che crolla dell’11%, e per i bianchi veneti con quasi -4% sul quadrimestre dello scorso anno. Nel capitolo dei rossi, il più critico, gli aumenti sono minimi. La Borgogna si salva anche qui, con l’export a valore con quasi +3%, ma a fronte di un calo nei volumi della stessa entità.

Le crisi

Continua la crisi di Bordeaux che nei rossi segna -19% a valore e -8% a volume. Anche i rossi Dop italiani non brillano: Toscana e Veneto perdono oltre il 10% a valore, mentre il Piemonte contiene i danni (-2,5%) e cresce addirittura del 9% a volume. In Spagna la Rioja arretra del 7,5% a valore e del 6% a volume.

Fonte Ansa