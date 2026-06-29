Vicino alla Terra c’è un asteroide primitivo: lo rivela la polvere cosmica

Tracce di polvere cosmica indicano l’esistenza di un asteroide primitivo vicino al nostro pianeta. A scoprirlo un team internazionale di ricercatori, di cui fanno parte anche il professor Luigi Folco e lo studioso Martin David Suttle dell’Università di Pisa. Un gruppo di particelle recuperate in Antartide e in ambienti urbani, tra quelle analizzate, apparterrebbe a una categoria diversa da quella che caratterizza la polvere cosmica, essendo ricche di goccioline di ferro-nichel-zolfo e carenti dell’isotopo dell’ossigeno-16. Una composizione chimica anomala che si accompagna a una struttura interna che ha portato i ricercatori a ipotizzare una traiettoria orbitale diversa da quella fascia principale degli asteroidi: una combinazione che suggerisce l’origine da un asteroide primitivo vicino alla Terra, “parente” di una classe di meteoriti primitive recentemente identificata.

La scoperta

Un team internazionale di ricercatori, guidato dal dottor Matthias van Ginneken, ricercatore dell’Università del Kent, ha scoperto un particolare tipo di polvere cosmica che indica l’esistenza di un asteroide primitivo vicino alla Terra finora assente dalle collezioni meteoriche mondiali. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, ridefinisce la nostra comprensione della varietà dei materiali planetari che orbitano nel nostro vicinato cosmico. Allo studio, si spiega in una nota, hanno partecipato anche il professor Luigi Folco del dipartimento di Scienze della terra dell’Università di Pisa, e Martin David Suttle, ricercatore affiliato allo stesso dipartimento.

Firma chimica “anomale”

Tradizionalmente si ritiene che la maggior parte della polvere cosmica abbia origine da collisioni relativamente recenti avvenute nella fascia principale degli asteroidi, situata tra Marte e Giove. Analizzando un insolito gruppo di queste particelle, recuperate sia nei sedimenti glaciali dell’Antartide sia in ambienti urbani, i ricercatori hanno però identificato una categoria distinta, caratterizzata da una composizione chimica e fisica anomala. L’aspetto più significativo è che questo gruppo presenta un’estrema carenza dell’isotopo ossigeno-16. Denominate SCumPo (olivina porfirica cumulitica ricca di zolfo), queste particelle sono completamente prive di magnetite, che si forma quasi sempre quando la polvere spaziale fusa reagisce con l’ossigeno presente negli strati superiori dell’atmosfera terrestre. Al contrario, risultano ricche di goccioline di ferro-nichel-zolfo. Questa composizione altamente insolita indica che la fusione è avvenuta in condizioni estremamente riducenti.

Traiettoria orbitale eccentrica

Inoltre, le particelle presentano una peculiare struttura interna, nella quale i cristalli di olivina si sono rapidamente depositati su un lato durante il passaggio nell’atmosfera. Attraverso avanzati modelli numerici, il team ha calcolato che le particelle progenitrici sono entrate nell’atmosfera terrestre a velocità comprese tra 14 e 17 chilometri al secondo. Una velocità d’impatto così elevata indica un’orbita altamente eccentrica, incompatibile con quella tipica delle bande di polvere provenienti dalla fascia principale degli asteroidi.

L’origine

La combinazione di questa particolare traiettoria orbitale con una firma chimica esclusiva suggerisce invece un’origine da un asteroide primitivo vicino alla Terra, ricco di solfuri e strettamente imparentato con una rara classe di meteoriti primitive identificata solo di recente.

Fonte Ansa