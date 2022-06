Vicenza: donna uccisa in strada dall’ex compagno a colpi di pistola

Una donna di 42 anni di origine serba è stata uccisa a Vicenza a colpi di pistola dall’ex compagno. L’omicidio è avvenuto in strada. L’uomo è in fuga. Al momento, non si hanno altre informazioni.

Il fatto, del quale si sta occupando la squadra mobile – scrive Il Messaggero – è avvenuto nel quartiere Gogna, un’area della periferia di Vicenza, ai piedi dei colli. La donna aveva appena accompagnato a scuola i due figli e aveva ripreso l’auto per dirigersi in via Vigolo. L’omicidio è avvenuto in strada. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, l’ex marito, anche lui di origini serbe, con i quali la vittima forse aveva un appuntamento, ha iniziato a sparare mentre la donna era ancora dentro la vettura.

