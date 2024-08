Venezuela: Machado chiama alla mobilitazione anti Maduro

L'Organizzazione degli Stati americani (Osa) non ha approvato risoluzione che intimava il governo venezuelano di Nicolas Maduro a pubblicare i verbali degli scrutini delle contestate elezioni presidenziali

Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, ha esortato i suoi sostenitori a mobilitarsi contro il governo del presidente Nicolas Maduro dopo la controversa vittoria elettorale. L’Organizzazione degli Stati americani (Osa) si è divisa su una risoluzione che intima con urgenza il governo venezuelano a pubblicare i verbali degli scrutini per maggiore trasparenza. La risoluzione ha ottenuto un voto in meno per raggiungere la maggioranza necessaria all’approvazione.

Venezuela: leader opposizione Machado chiama a mobilitazione

La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha invitato i suoi sostenitori alla “mobilitazione”, dopo che il presidente Nicolas Maduro ha promesso di mantenere il potere dopo una vittoria elettorale ampiamente contestata. “Ora tocca a tutti noi affermare la verità che tutti conosciamo. Mobilitiamoci. Ce la faremo”, ha scritto la Machado sul suo account X. “È tempo di fidarsi l’uno dell’altro. Di rimanere attivi e saldi. Ci è voluto tempo per vincere, ora è il momento di raccogliere”, ha aggiunto.

Osa divisa sul Venezuela, respinta la risoluzione contro Maduro

L’Organizzazione degli Stati americani (Osa) si è divisa su una risoluzione che intima con urgenza il governo venezuelano di Nicolas Maduro a pubblicare i verbali degli scrutini delle elezioni presidenziali tenute domenica. La risoluzione – presentata da Stati Uniti, Argentina, Paraguay e Uruguay – ha ottenuto 17 voti a favore, mancando per un solo voto la maggioranza necessaria all’approvazione, e nessuno contrario. Sono state decisive invece le 11 astensioni, tra le quali quelle significative di Brasile e Colombia, e le cinque assenze, tra le quali quella ampiamente annunciata del Messico.

Fonte: Ansa