Venezia, lo studio sul Mose: sicurezza garantita con chiusure più mirate

Una gestione più selettiva del Mose potrebbe garantire la protezione di Venezia dall’acqua alta riducendo sensibilmente il numero e la durata delle chiusure delle paratoie. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Padova e dell’Università di Southampton, pubblicato su Nature Water, secondo cui un approccio adattivo avrebbe evitato circa il 30% delle chiusure registrate tra il 2020 e il 2023, con benefici anche per il delicato ecosistema lagunare.

Uno studio sull’efficienza del Mose

Il numero e la durata delle chiusure del Mose, il sistema che protegge Venezia e gli altri centri urbani lagunari dagli eventi di acqua alta, potrebbero essere ridotti senza compromettere la sicurezza. È quanto emerge da uno studio coordinato dal Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova insieme all’Università di Southampton, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Water. La ricerca dimostra che, nel 30% dei casi, una gestione più flessibile e adattiva avrebbe consentito di evitare la chiusura delle paratoie, garantendo comunque la protezione della Laguna.

La simulazione dei 69 eventi di chiusura

Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno ricostruito mediante modellazione numerica tutti i 69 eventi di chiusura del Mose registrati tra il 2020 e il 2023, simulando la propagazione della marea, le correnti lagunari e gli effetti del vento. “Abbiamo confrontato tre scenari: la Laguna con le bocche di porto sempre aperte, la gestione del Mose adottata e una strategia alternativa e ottimizzata, denominata AThos“, spiega Alessandro Michielotto, primo autore dello studio. L’obiettivo del nuovo modello è ridurre il numero e la durata delle chiusure mantenendo i livelli dell’acqua al di sotto delle soglie di sicurezza.

Gli effetti sull’ecosistema lagunare

Secondo lo studio, con l’attuale strategia di gestione la superficie di barena allagata si riduce mediamente del 27,5% rispetto allo scenario con le bocche di porto aperte. In alcuni eventi la riduzione supera addirittura il 75%, a seconda del momento in cui vengono sollevate le paratoie e delle condizioni del vento. Anche la profondità media dell’acqua sulle barene diminuisce sensibilmente, con una riduzione media di circa il 45%.

Una gestione meno cautelativa potrebbe bastare

“I risultati mostrano che la strategia adottata nei primi anni del Mose è stata molto cautelativa e orientata alla prevenzione degli allagamenti”, osserva Alvise Finotello, ricercatore del Dipartimento di Geoscienze. Le simulazioni indicano infatti che la durata complessiva annuale delle chiusure è stata, in media, più che doppia rispetto a quella strettamente necessaria per garantire la protezione delle aree urbane.

La strategia AThos e le prospettive future

Applicata retrospettivamente agli eventi del periodo 2020-2023, la strategia AThos avrebbe permesso di evitare circa il 30% delle chiusure, evidenzia Luca Carniello, professore del Dipartimento ICEA dell’Università di Padova. Con questo approccio, inoltre, la riduzione della superficie di barena allagata sarebbe passata dal 27,5% ad appena il 2,9%, limitando in modo significativo gli impatti sull’ecosistema lagunare. “La sfida – conclude Andrea D’Alpaos – non sarà solo sollevare le barriere ogni volta che le previsioni indicano il possibile superamento delle soglie di allagamento, ma individuare quando la chiusura è realmente necessaria e limitarne la durata al tempo strettamente indispensabile”.

Fonte Ansa