Vendemmia: buona la qualità delle uve, ma aumentano le giacenze

La vendemmia 2026 entra nel vivo con una raccolta partita in anticipo in molte aree d’Italia e una qualità delle uve giudicata complessivamente soddisfacente. Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, le varietà più precoci e le uve destinate alle basi spumante sono già state raccolte, mediamente con dieci giorni di anticipo. Ma dietro i primi segnali positivi si nasconde una criticità: le cantine italiane sono ancora colme di vino della precedente annata, mentre i produttori devono affrontare una nuova stagione di raccolta.

Il dato

Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, la vendemmia procede bene per le varietà più precoci e per le uve base spumante raccolte prima di Ferragosto, in anticipo mediamente di almeno dieci giorni, con soddisfazione diffusa per la qualità della raccolta, salvo i danni registrati per grandine nell’alto novarese e nel teramano. A preoccupare i viticoltori, e in particolare i soci delle cantine sociali, sono tuttavia i serbatoi delle cantine ancora carichi di vino in giacenza dalla scorsa annata. Sperando nella vendita diretta agli enoturisti durante le vacanze in corso.

Le giacenze

A lanciare l’allarme-giacenze per il comparto vitivinicolo siciliano sono Confcooperative, Legacoop, Unci e Unicoop Sicilia, ma le criticità sono in tutti i distretti vitivinicoli italiani, stando ai dati pubblicati nei giorni scorsi dal ministero dell’Agricoltura, col report “Cantina Italia” dell’Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari). Al 31 luglio ammontano a oltre 23,5 milioni gli ettolitri di vini Dop made in Italy detenuti dai soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico, mentre sono oltre 10,9 milioni gli ettolitri di vino Igp in giacenza. Tra le regioni con vini Dop in giacenza che superano un milione di ettolitri il Piemonte (2.963.478 hl), Lombardia (1.292.485 hl), Trentino A.A. (1.488.175 hl), Veneto (6.932.189 hl), Toscana (3.391.783 hl), Abruzzo (1.171.047 hl) e Sicilia (1.466.020 hl).

Fonte Ansa