Valle d’Aosta: attualità e prospettive per il rilancio degli alpeggi

La Regione Valle d’Aosta mette in campo oltre un milione di euro per sostenere il recupero e il miglioramento degli alpeggi. Il nuovo bando prevede finanziamenti per interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento funzionale dei tramuti d’alpe, oltre che per impianti, attrezzature e opere legate alle energie rinnovabili e alla gestione dell’acqua. Le domande potranno essere presentate dal 24 agosto al 26 ottobre, con contributi destinati ai proprietari privati in possesso dei requisiti previsti.

L’investimento

Ammonta a un milione e 50.000 euro la dotazione del nuovo bando della Regione Valle d’Aosta per finanziare investimenti destinati al miglioramento degli alpeggi attraverso il recupero o l’ampliamento funzionale dei tramuti d’alpe. Le domande potranno essere presentate dal 24 agosto al 26 ottobre nell’ambito dell’intervento Srd09 “Investimenti non produttivi nelle aree rurali” del Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027. Possono accedere ai contributi i soggetti privati proprietari di alpeggi che non esercitano attività agricola nel sito interessato. L’aiuto pubblico coprirà il 50% della spesa ritenuta ammissibile, per investimenti compresi tra un minimo di 100 mila e un massimo di 300 mila euro.

Gli interventi finanziabili

Tra gli interventi finanziabili figurano restauro e ristrutturazione degli immobili, ampliamenti funzionali alle attività agricole, attrezzature e impianti fissi, arredi per punti vendita, sistemi per l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e opere per la raccolta e distribuzione dell’acqua, anche destinata all’abbeverata del bestiame. Le risorse sono finanziate dall’Unione europea attraverso il Feasr, dallo Stato e dalla Regione. L’ammissione al contributo dipenderà dalla posizione ottenuta nella graduatoria sulla base dei criteri previsti dal bando. Per gli stessi investimenti sarà inoltre possibile richiedere, nei termini di apertura del bando, un mutuo a tasso agevolato integrativo ai sensi della legge regionale 17/2016. Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian).

Fonte Ansa