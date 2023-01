Una valanga in Val Gardena ha travolto tre militari. L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, 10 gennaio verso le 11.30 quando due sciatori hanno chiesto l’intervento dei soccorsi per una slavina in Val Chedul. Sul posto, il Soccorso alpino della Val Gardena, quello dell’Alta Badia e dell’elisoccorso Aiuto Alpin Dolomites con a bordo un conduttore di cani da ricerca.

Valanga in Val Gardena: recuperato un escursionista

Intervento del soccorso alpino dela Val Gardena e dell’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites per una valanga in Val Chedul. Secondo le prime informazioni una persona è stata localizzata e liberata dalle masse nevose. La slavina si è verificata in una valle laterale della Val Gardena che da Selva porta verso il gruppo di Puez. Per il momento non si hanno informazioni sulle condizioni dell’escursionista.

Gravissimo il carabiniere travolto

E’ ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Bolzano un carabiniere travolto da una valanga in val Gardena. Il militare stava effettuando un addestramento, in compagnia di altri due colleghi. Tutti e tre sono membri del vicino Centro di addestramento alpino dei carabinieri in Vallunga. L’istruttore, in un punto delicato dell’escursione per motivi di sicurezza, ha anticipato i due compagni, quando è stato travolto dalla slavina. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino della Val Gardena e dell’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Che hanno liberato e rianimato il militare, che comunque è in gravissime condizioni.

Fonte: Ansa