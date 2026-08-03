Vacanze pet-friendly: 6,1 milioni di italiani in viaggio con gli animali domestici

Quest’estate 6,1 milioni di italiani viaggeranno insieme al proprio animale domestico, pari a quasi un vacanziere su sei. Secondo l’analisi Coldiretti/Ixè, la scelta è favorita dall’aumento di agriturismi, B&B e spiagge attrezzate. Tuttavia, il 27% dei proprietari deve ancora rinunciare per la mancanza di strutture idonee, mentre resta drammatico il fenomeno degli abbandoni (30% dei 130mila casi annui). Per viaggiare in sicurezza, gli esperti raccomandano visite veterinarie preventive e massima attenzione a idratazione e caldo.

Il dato

Quest’estate sono 6,1 milioni gli italiani che scelgono di partire per le vacanze insieme al proprio animale domestico, quasi uno su sei tra coloro che si mettono in viaggio, grazie a una crescente diffusione dell’ospitalità “pet friendly” lungo tutta la Penisola. È quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixè in occasione del periodo di agosto, che vede spostarsi non solo milioni di famiglie ma anche cani, gatti e altri animali da compagnia.

Le evidenze emerse

Tra chi possiede un animale domestico, il 30% ha deciso di portarlo con sé, mentre il 43% lo affiderà a parenti, amici o pensioni specializzate. C’è poi un ulteriore 27% che vorrebbe partire insieme al proprio pet, ma è costretto a rinunciare per la mancanza di strutture in grado di accoglierlo. Nonostante i progressi compiuti sul fronte dell’accoglienza, resta però aperta la piaga degli abbandoni. Secondo Coldiretti, proprio nei mesi estivi si concentra circa il 30% dei 130mila animali che ogni anno vengono abbandonati in Italia, un fenomeno che rappresenta non solo un grave gesto di crudeltà, ma anche un rischio per la sicurezza stradale e un costo per la collettività. Tra le strutture ricettive, alberghi, bed & breakfast e soprattutto gli agriturismi si confermano sempre più attrezzati per ospitare gli animali da compagnia, offrendo ampi spazi all’aperto e un contesto ideale per trascorrere il soggiorno insieme ai propri proprietari. Sono inoltre in costante aumento le spiagge attrezzate che consentono l’accesso agli animali e che, in molti casi, mettono a disposizione servizi dedicati, come aree d’ombra, punti acqua, docce e spazi per il gioco.

Gli accorgimenti da adottare

Per affrontare il viaggio e la vacanza in sicurezza è importante adottare alcuni semplici accorgimenti. Nelle giornate più calde bisogna evitare di partire nelle ore centrali della giornata, assicurare sempre acqua fresca a disposizione e non lasciare mai l’animale da solo all’interno dell’automobile, neppure per pochi minuti. Prima della partenza è consigliabile una visita dal veterinario per verificare lo stato di salute, l’efficacia delle vaccinazioni e dei trattamenti antiparassitari, particolarmente importanti quando si frequentano aree verdi, spiagge o località di campagna

Fonte Ansa