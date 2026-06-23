Vacanze estive: mete e priorità degli italiani

Le vacanze continuano a occupare un posto centrale nelle priorità degli italiani, anche in un contesto segnato dall’aumento del costo della vita e dall’incertezza economica. Piuttosto che rinunciare a partire, molti scelgono di rivedere il budget familiare o di limitare la durata del soggiorno. A guidare questa scelta è soprattutto il desiderio di recuperare energie, ritrovare il benessere psicofisico e trascorrere tempo di qualità con le persone care, confermando il valore delle ferie come investimento sulla qualità della vita.

L’indagine

Gli italiani continuano a considerare le vacanze una priorità nonostante l’aumento dei prezzi e un contesto economico che impone maggiore attenzione alle spese. Piuttosto che rinunciare a partire, un italiano su 3 sceglie di contenere altri consumi o di ridurre la durata del soggiorno. È quanto emerge da una ricerca realizzata dall’agenzia di ricerca Eumetra sui comportamenti di consumo legati al turismo. L’indagine evidenzia come la vacanza sia sempre meno associata all’idea di status e sempre più percepita come uno strumento di benessere personale. Per il 51% degli intervistati, infatti, le ferie rappresentano soprattutto l’occasione per interrompere il ritmo frenetico della vita quotidiana allontanandosi dal lavoro, dallo studio e dagli impegni accumulati durante l’anno. Tra i giovani tra i 18 e i 34 anni questa esigenza è ancora più marcata e coinvolge quasi sei persone su dieci. A confermare il valore rigenerante delle vacanze è anche il 47% degli italiani, che considera questo periodo fondamentale per recuperare energie mentali e ritrovare equilibrio. Un altro elemento centrale è il desiderio di trascorrere tempo di qualità con familiari e amici, indicato dal 40% del campione intervistato.

Le motivazioni

Tra le motivazioni che spingono a partire figurano inoltre la possibilità di concedersi esperienze che durante l’anno risultano difficili da vivere, scelta particolarmente sentita dagli over 55, e la voglia di fare nuove scoperte e vivere esperienze stimolanti, soprattutto tra le generazioni più giovani. La ricerca mette in luce anche un cambiamento nel concetto stesso di lusso: per un italiano su tre il vero privilegio in vacanza consiste nell’avere tempo libero senza orari e vincoli, mentre una quota analoga identifica il lusso nella possibilità di visitare luoghi nuovi. Seguono il contatto con la natura (13%) e il piacere di gustare il cibo con calma (11%), lontano dalle incombenze quotidiane. Resta invece marginale il desiderio di disconnessione digitale: sono in pochi a considerare lo spegnimento di notifiche, e-mail e dispositivi tecnologici un elemento essenziale della vacanza ideale. Il quadro che emerge racconta un Paese che continua a investire nelle ferie come momento di recupero personale e relazionale. In un periodo caratterizzato da rincari e incertezze economiche, le vacanze vengono percepite come una componente importante della qualità della vita.

Fonte Ansa