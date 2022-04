Usa, sparatoria in centro: massacro a Sacramento

Più di una dozzina di persone colpite, almeno 6 delle quali rimaste uccise. E’ un bilancio drammatico quello che arriva da Sacramento, capoluogo della California, dove una sparatoria scoppiata alle due di notte locali ha seminato il panico per il centro città. L’avviso è arrivato alla Polizia poco dopo la chiusura dei bar, quando una persona avrebbe iniziato a sparare fra la decima strada e K Street. Ad aprire il fuoco, secondo alcuni testimoni, sarebbe stato una persona ignota a bordo di un’auto che, dopo aver sparato sulla folla dinnanzi al ristorante “El Santo”, si sarebbe dileguata fra i vicoli del circondario. I testimoni hanno riferito di aver udito almeno una cinquantina di colpi esplosi dal folle.

Al momento della sparatoria, come mostrato da un video amatoriale, nei pressi del locale è scoppiata una rissa. Non è chiaro però se i due episodi siano collegati, né quali siano identità e movente del killer. Ignota, almeno per il momento, anche l’arma usata. La Polizia di Sacramento ha invitato la cittadinanza a non avvicinarsi all’area per consentire lo svolgere degli accertamenti, oltre che per ragioni di sicurezza.

In aggiornamento

ADVISORY: 9th St to 13th St is closed between L St & J St as officers investigate a shooting with multiple victims. Conditions unknown at this time. Please avoid the area as a large police presence will remain and the scene remains active. Please follow this thread for updates. pic.twitter.com/lGhUJCnLWe

— Sacramento Police (@SacPolice) April 3, 2022