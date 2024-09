Usa: l’uragano Helene fa 3 morti, declassato a categoria 2

L'occhio di Helene ha toccato terra come uragano di categoria 4 nella regione del Big Bend in Florida, alle 23:10 locali (le 5:10 in Italia). Ora si dirige in Georgia, ha già provocato 3 vittime

L’uragano Helene ha toccato terra in Florida con una forza di categoria 4: lo ha reso noto il Centro Nazionale Uragani, che ha definito la perturbazione “estremamente pericolosa”. “Sulla base dei dati radar Doppler dell’Nws (il Servizio meteorologico nazionale, ndr), l’occhio di Helene ha toccato terra come uragano di categoria 4 nella regione del Big Bend della Florida alle 23:10 locali (le 5:10 in Italia), appena a est della foce del fiume Aucilla”, si legge in un comunicato. L’uragano è stato adesso declassato a categoria 2. La tempesta, definita “estremamente pericolosa”, nonostante abbia perso forza “continua a produrre venti catastrofici che ora stanno spingendo verso la Georgia meridionale”.

L’appello delle autorità: “Scrivete il vostro nome sul corpo”

In vista dell’arrivo dell’uragano le autorità della Florida avevano diramato ai residenti dello Stato un appello: “Chi decide di non evacuare scriva il suo nome sulle gambe o sulle braccia per l’identificazione”, ha avvertito la polizia precisando che la misura servirà alle autorità a “facilitare l’identificazione dei cadaveri”.

La mancanza di corrente

A causa della caduta degli alberi, le autorità si aspettano una diffusa interruzione di corrente: giovedì sera, circa un milione di case erano senza elettricità in Florida, secondo il sito web poweroutage.us. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha “esortato” i residenti a prestare attenzione agli “appelli all’evacuazione” lanciati dalle autorità: “Prendete la cosa sul serio e fate attenzione”, ha affermato.

Tre morti e un milione di persone senza energia elettrica

Una persona è morta in Florida dopo che un cartello è caduto sulla sua auto e due persone sono state segnalate come decedute in un possibile tornado nella Georgia meridionale mentre la tempesta si avvicinava. Intanto, secondo il sito di monitoraggio poweroutage.us, oltre un milione di case e aziende sono rimaste senza corrente elettrica in Florida e oltre 50mila in Georgia. I governatori di Florida, Georgia, Alabama, Carolina del Sud e del Nord e Virginia hanno tutti dichiarato lo stato di emergenza.

Fonte: Ansa