Uova protagoniste della spesa: consumi e vendite in forte crescita

Le uova si confermano tra gli alimenti più apprezzati dagli italiani, registrando nel 2025 la migliore performance nella spesa alimentare delle famiglie. A sostenere il comparto sono l’aumento dei consumi, la crescita del valore degli acquisti e un quadro produttivo stabile. Il settore beneficia inoltre di una maggiore redditività e della forte espansione degli ovoprodotti, mentre continuano a guadagnare terreno le produzioni premium e biologiche sul mercato nazionale.

Il dato

Nel 2025 le uova si sono affermate come il prodotto con la migliore performance nella spesa alimentare delle famiglie italiane, con acquisti saliti del 15% in valore e del 7,4% in volume; in aumento, anche il consumo pro capite che, tra fresche e trasformate, ha raggiunto quota 230 l’anno. È quanto emerge dal report Ismea Tendenze pubblicato sul sito Ismea Mercati, su un comparto italiano che conferma un trend di crescita sostenuto, con segnali particolarmente positivi anche sul fronte della redditività e dei segmenti a maggior valore aggiunto. Il quadro produttivo Positivo anche il quadro produttivo stabile a 789mila tonnellate (+0,4%), in un contesto di domanda interna molto dinamica. Guardando al rapporto tra prezzi corrisposti agli allevatori e costi di produzione, il settore beneficia di un deciso miglioramento della redditività grazie alla positiva dinamica dei valori all’origine (+13% nel 2025) e alla stabilizzazione dei costi di produzione, di riflesso anche al calo delle quotazioni delle materie prime zootecniche.

Gli sviluppi in atto

A trainare lo sviluppo sono poi gli ovoprodotti (uova 100% fresche private del guscio, pastorizzate e lavorate negli stabilimenti industriali pronte all’uso), che rappresentano ormai il 40-45% della produzione italiana con esportazioni verso oltre 90 Paesi, confermando la crescente vocazione industriale e internazionale del comparto. Bene anche i segmenti premium: le uova da allevamento a terra consolidano la leadership con il 71% del mercato e volumi in crescita del 10,8%, mentre il biologico segna un incremento dell’8,9%, a conferma di una domanda sempre più orientata verso prodotti a maggior valore aggiunto.

Fonte Ansa