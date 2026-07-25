Uomini di pietra, cresce la moda ma aumenta anche l’impatto sulla montagna

Gli antichi “uomini di pietra”, un tempo utilizzati per orientarsi lungo i sentieri di montagna, stanno diventando una moda sempre più diffusa tra gli escursionisti. La proliferazione di questi cumuli di sassi, spesso costruiti per una fotografia o un selfie, preoccupa però gli esperti e le associazioni alpine. Il Club alpino austriaco ha lanciato un appello per fermare un fenomeno che rischia di compromettere i delicati ecosistemi d’alta quota, mentre anche il Cai invita a riscoprire il rispetto per l’ambiente montano e per il significato originario di queste antiche strutture.

Gli “uomini di pietra”: una moda sempre più diffusa in montagna

Costruire piccoli cumuli di pietre sulle vette è diventato, negli ultimi anni, un gesto sempre più frequente tra gli escursionisti. Queste strutture, note come “uomini di pietra”, stanno comparendo in numero crescente lungo sentieri e cime alpine, trasformandosi da antichi punti di riferimento in un fenomeno legato soprattutto ai social network e alle fotografie ricordo.

L’allarme del Club alpino austriaco e del Cai Alto Adige

La diffusione incontrollata degli “uomini di pietra” ha spinto il Club alpino austriaco (Öav) a lanciare un appello per richiamare l’attenzione sui possibili danni agli ecosistemi d’alta quota. “Sono belli, ma non devono diventare un fenomeno di massa come le monetine lanciate nella Fontana di Trevi“, spiega all’ANSA il presidente del Cai Alto Adige, Carlo Alberto Zanella. Secondo Zanella, queste costruzioni non dovrebbero essere realizzate semplicemente per scattare un selfie o seguire una moda.

Un’antica tradizione con una funzione precisa

In passato gli “uomini di pietra” avevano uno scopo ben diverso. Venivano costruiti dai pastori e dagli abitanti delle montagne per segnalare i sentieri, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità come la nebbia. Un esempio storico arriva dalla Val Sarentino, dove la vetta denominata “Uomini di pietra” è citata già circa 500 anni fa nei processi per stregoneria, a testimonianza di una tradizione molto antica e profondamente legata alla vita in montagna.

I rischi per gli ecosistemi d’alta quota

Gli esperti sottolineano che lo spostamento delle pietre altera un equilibrio naturale molto delicato. Rimuovere i sassi significa infatti privare numerose specie vegetali e piccoli animali del loro habitat. Secondo i biologi Sebastian Pilloni e Julia Seeber, intervistati dal quotidiano Tiroler Tageszeitung, le pietre proteggono il terreno dall’essiccamento e dall’erosione. La loro rimozione favorisce la perdita del sottile strato di terra presente in alta quota, che viene facilmente dilavato dalle piogge, compromettendo il microclima locale.

La strada della sensibilizzazione

Per contrastare il fenomeno, il Club alpino austriaco ha scelto di puntare sulla sensibilizzazione degli escursionisti piuttosto che sull’introduzione di sanzioni. L’obiettivo è far comprendere che anche un gesto apparentemente innocuo, se ripetuto da migliaia di persone, può avere conseguenze significative sulla conservazione degli ambienti montani più fragili.

Fonte Ansa