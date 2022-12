Uomini armati assaltano chiesa evangelica: derubati tutti i fedeli

Momenti di terrore per i 70 presenti, anche bambini, ma non c'è stato nessun ferito. I fedeli derubati dei soldi

Una banda di uomini incappucciati e armati ha fatto un colpo nella sede evangelica di Orta di Atella – nel Casertano – per derubare i fedeli. Momenti di terrore per i 70 presenti, anche bambini, ma non c’è stato nessun ferito.

Assalto a casa adibita a chiesa evangelica: fedeli rapinati

Banditi in chiesa con il volto coperto e le pistole rapinano fedeli mentre si svolge una funzione religiosa. E’ accaduto domenica sera in un appartamento al pian terreno di Orta di Atella, nel Casertano, adibito a chiesa evangelica. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione del posto, i rapinatori sarebbero stati in sei, tutti con il volto coperto; due erano invece quelli armati, che hanno minacciato i fedeli facendosi consegnare soldi e oggetti personali. Il tutto è durato pochi minuti, poi i banditi sono fuggiti in auto.

Fonte: Ansa