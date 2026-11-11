Unicef: l’istituto pediatrico Burlo diventa Ospedale Amico delle bambine e dei bambini

Il primo istituto pediatrico d’Italia a ottenere la certificazione di Ospedale Amico dei bambini, nomina che rientra nell’iniziativa Baby Friendly promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità e dall’Unicef, è l’IRCCS materno – infantile Burlo Garofolo di Trieste. Il riconoscimento è arrivato per la promozione, la protezione e il supporto dell’allattamento e dell’assistenza alla nascita e alla prima infanzia, oltre a progetti come “Separazione Zero e il nido aperto. Il Burlo si unisce così agli oltre 30 ospedali e strutture Baby Friendly e alle 12 Comunità Amiche dei bambini e delle bambine.

La nomina

A Trieste si è svolta la cerimonia di nomina dell’IRCCS materno – infantile Burlo Garofolo a nuovo Ospedale Amico delle Bambine e dei Bambini nell’ambito della Baby Friendly Initiative (BFI), promossa dall’OMS e dall’UNICEF. Alla cerimonia di nomina sono intervenuti, tra gli altri, Riccardo Riccardi, assessore regionale alla salute, Maurizio De Blasio, assessore con delega alle politiche dell’educazione e della famiglia Comune di Trieste, la magnifica rettrice dell’Università degli Studi di Trieste Donata Vianelli e Giuseppe Masnata, Membro del Consiglio Direttivo dell’UNICEF Italia.

Le pratiche assistenziali

L’ottenimento dell’accreditamento Baby-Friendly è il frutto di un lungo e rigoroso percorso di adeguamento procedurale, formativo e culturale. Un risultato reso possibile dal lavoro corale e straordinario di tutto il personale che, ogni giorno, opera nei reparti dell’Istituto. È grazie all’impegno sinergico e alla dedizione quotidiana di tutte le figure di riferimento primario nel contatto con le mamme e i neonati fin dai primi istanti di vita e alla competenza dell’équipe medica, che il Burlo Garofolo può garantire pratiche assistenziali basate sulle più aggiornate evidenze scientifiche: dal contatto immediato pelle a pelle al rooming-in (che permette a madre e neonato di condividere la stessa stanza 24 ore su 24 dopo il parto, ndr), fino al sostegno personalizzato per l’avvio dell’allattamento e alla continuità delle cure dopo la dimissione. Questo riconoscimento non rappresenta un semplice traguardo formale, ma testimonia la qualità e l’umanità del modello assistenziale del Burlo. L’obiettivo prioritario è far stare meglio le famiglie che si affidano all’istituto, garantendo a ogni neonato e neonata il miglior inizio di vita possibile in un ambiente accogliente, sicuro e competente.

Il primo istituto pediatrico in Italia

“L’IRCCS Burlo Garofolo è il primo istituto pediatrico in Italia a raggiungere il riconoscimento di Ospedale Amico delle Bambine e dei Bambini. Un risultato importante, frutto di un impegno corale e continuativo che ha coinvolto l’intera struttura. Il riconoscimento è stato conseguito anche attraverso le interviste realizzate a personale, donne in gravidanza e madri durante il percorso di valutazione” – ha dichiarato Stefania Radoccia, Presidente dell’UNICEF Italia. “È emersa un’ampia diffusione della cultura dell’allattamento, dell’alimentazione infantile e della genitorialità responsiva, oltre a un generale apprezzamento per l’accoglienza e l’assistenza ricevute in ogni contatto con il personale e in ogni momento della degenza, in linea con le indicazioni dell’OMS/UNICEF e nella concreta attuazione del diritto alla salute sancito dall’art. 24 della Convenzione per i Diritti dell’Infanzia”.

La Rete Baby Friendly

Il Burlo Garofolo entra così a far parte della rete delle strutture riconosciute in Italia presso le quali nel 2025 sono nati circa 30.000 bambini e bambine e raggiunte quasi 20.000 famiglie nelle Comunità Amiche. Negli ultimi dieci anni, sono circa 600 le persone laureate nei Corsi di Laurea “Amici dell’Allattamento”. In Italia l’UNICEF porta avanti le Baby-Friendly Initiatives (BFI): buone pratiche, basate su prove di efficacia, che proteggono, promuovono e sostengono l’allattamento, offrendo e garantendo al contempo cure e sostegno adeguati alle madri che non allattano. A oggi in Italia la rete UNICEF conta oltre a 37 Ospedali e strutture Baby Friendly certificati, anche 12 Comunità Amiche dei bambini e delle bambine, oltre 1.100 Baby Pit Stop UNICEF presenti sul territorio nazionale e 4 Corsi di Laurea Amici dell’Allattamento.

Risultato storico

“Questo riconoscimento – sono le parole del direttore generale Francesca Tosolini e del direttore scientifico Luca Ronfani – premia un percorso e un impegno corali, iniziati attivamente nel 2019. Si tratta di un traguardo storico perché il Burlo sarà il primo IRCCS materno – infantile in Italia a ottenere la certificazione di Ospedale Amico delle Bambine e dei Bambini. Un risultato che siamo orgogliosi di condividere con tutte le professioniste e i professionisti e che, in questi anni, si sono dedicati alla ricerca, alla promozione del contatto pelle a pelle, alla riduzione delle aggiunte non necessarie di formula e ai progetti ‘Separazione Zero’ e nido aperto, per garantire la gestione clinica direttamente nella camera della mamma e la continuità del legame anche in terapia intensiva non solo con le madri, ma con tutta la famiglia”.

Traguardo d’eccellenza

“Diventare un Ospedale Baby Friendly – commentano Laura Travan, direttrice della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Burlo, e Mariarosa Milinco dell’Epidemiologia e Ricerca Clinica, responsabili del progetto – costituisce un traguardo d’eccellenza per il nostro Istituto che, da 170 anni al fianco delle famiglie, conferma gli altissimi standard di cura per neonati, neonate e i loro genitori grazie al lavoro sinergico di ostetriche, infermieri e infermiere, OSS, fisioterapiste e fisioterapisti e medici. Il riconoscimento attesta che l’Istituto rispetta i più elevati standard qualitativi e assistenziali nella promozione, protezione e supporto dell’allattamento e dell’assistenza alla nascita e alla prima infanzia. Un traguardo che assume un valore profondo: porre al centro del percorso di cura la salute e il benessere delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie”.