Unicef Italia: la nuova presidente è Stefania Radoccia

Unicef Italia ha un nuovo presidente. Il Consiglio direttivo ha eletto l’attuale vicepresidente Stefania Radoccia, avvocato specializzato in diritto del lavoro e relazioni industriali, già membro del Consiglio dal maggio 2025. Le neo presidente, che recentemente ha vissuto la sua prima esperienza sul campo con una missione in Sierra Leone, ha affermato che durante il suo mandato intende lavorare “affinché ogni bambino e ogni bambina possa vedere riconosciuti i propri diritti, crescere in un ambiente sicuro e avere accesso alle opportunità necessarie per costruire il proprio futuro”.

L’incarico

“Sono profondamente onorata di assumere la presidenza dell’UNICEF Italia in un anno particolarmente significativo, in cui celebriamo l’80° anniversario della nascita dell’’UNICEF”, ha dichiarato la neo Presidente .

Chi è

Stefania Radoccia, avvocato, è Managing Partner di BIP Law & Tax, lo Studio Legale e Fiscale partecipato dalla multinazionale di consulenza BIP che ha fondato a gennaio 2025 e che oggi conta oltre 150 professionisti tra Roma e Milano. In precedenza, ha guidato la divisione Tax & Law di EY Italia, con oltre 900 professionisti, ed è stata una delle prime donne nel Paese a raggiungere il vertice di una realtà di questo tipo. Specializzata in diritto del lavoro e relazioni industriali, interviene regolarmente sull’evoluzione del mercato dei servizi professionali e della professione legale, con particolare attenzione all’impatto dell’intelligenza artificiale sull’organizzazione degli studi.

L’esperienza sul campo

“La recente missione in Sierra Leone, la mia prima esperienza sul campo con l’UNICEF, è stata un’occasione preziosa per conoscere da vicino il lavoro dell’organizzazione e le sfide dei contesti in cui opera. Una dimensione di conoscenza e ascolto che considero imprescindibile anche nell’esercizio del mio mandato. La mia esperienza professionale mi ha insegnato quanto sia fondamentale che i diritti non siano soltanto riconosciuti, ma che trovino piena ed effettiva attuazione. Questo vale ancora di più quando parliamo dei diritti dei bambini e delle bambine: universali per principio, ma ancora troppo spesso negati nella realtà quotidiana”.

Il mandato

“È questa la responsabilità che intendo assumermi con il mio mandato: lavorare affinché ogni bambino e ogni bambina possa vedere riconosciuti i propri diritti, crescere in un ambiente sicuro e avere accesso alle opportunità necessarie per costruire il proprio futuro. Perché i diritti dell’infanzia non restino dichiarazioni di principio, ma diventino realtà per tutti e ovunque”.