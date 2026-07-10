Unicef, Graziano: “IA e comunicazione, rispettare i diritti e la dignità dei bambini”

Il mondo della comunicazione cambia velocemente al tempo del digitale, soprattutto con l’avvento dell’Intelligenza artificiale. Di fronte a questo rapida evoluzione, non bisogna smettere di tutelare la dignità e i diritti dell’infanzia in qualunque contesto. E’ il messaggio del presidente dell’Unicef Italia Nicola Graziano, che partecipa a Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale patrocinata da UNICEF Italia. Un richiamo tanto più importante in quanto oltre il 30% dei bambini italiani sarebbe esposto a messaggi di odio e immagini violente online.

L’evento

Il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano parteciperà oggi al Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale che si tiene dal 5 al 12 luglio a Vico Equense. In particolare, alle 18.30 presso la Sala Lollobrigida del Cinema Aequa si terrà il panel “Dai Manifesti alla Generazione TikTok: la comunicazione sociale dell’UNICEF Italia tra ieri, oggi e domani, l’evoluzione dei linguaggi e delle immagini per difendere i diritti dei bambini”.

Ecosistema saturo

“Quest’anno celebriamo gli 80 anni della nostra organizzazione a favore dei bambini, attraverso i quali anche la nostra comunicazione è cambiata. Per noi la sfida è rimanere al passo coi tempi senza perdere rigore, dignità e centralità dei diritti, in un ecosistema saturo, frammentato, mobile, visuale, governato da piattaforme e attraversato da disinformazione, sfiducia e polarizzazione.

Esposizione a odio e violenza

“In un mondo sempre più digitalizzato e in cui l’Intelligenza Artificiale acquisisce maggiore spazio soprattutto nel settore della comunicazione, non dobbiamo sottovalutare i rischi e i pericoli, in particolare per i bambini. I bambini devono essere rispettati sempre e ovunque, i discorsi che ascoltano, a casa, a scuola, online, al cinema non devono ledere la loro dignità e i loro diritti. Secondo una recente indagine UNICEF in Italia circa il 37% dei bambini e giovani sono esposti a messaggi di odio e oltre il 34% sono esposti a immagini cruente e violente”, secondo l’’indagine “L’esposizione dei bambini e degli adolescenti a messaggi di odio e immagini violente online” dell’UNICEF Innocenti, 2024.

Rispetto e tutela dei minori

“Come UNICEF vogliamo sottolineare che in qualunque contesto, al di là dei linguaggi e dei canali, in tutte le forme di comunicazione e di produzione di contenuti che riguardano bambine e bambini massima attenzione va data al rispetto della loro dignità, alla loro tutela contro ogni forma di discriminazione e manipolazione e alla garanzia della privacy. Ringrazio il Social World Film Festival per questo spazio, per aver dato importanza e centralità ai Diritti dell’Infanzia. L’UNICEF guarda con grande interesse alle produzioni cinematografiche, ai festival, ai documentari, ai cortometraggi e ai nuovi linguaggi audiovisivi, perché rappresentano strumenti preziosi per promuovere una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.